ETV Bharat / bharat

स्वदेशी आहार पर पीएम मोदी का विजन लोकल उत्पादों को बढ़ावा देगा, बोलीं अपराजिता सारंगी

भाजपा की 'संसद कार्यशाला' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सांसदों को स्वदेशी आहार, जीएसटी सुधारों, और संसदीय प्रभावशीलता पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए. साथ ही, एनडीए सांसदों ने 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया. भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि कार्यशाला में पीएम मोदी ने सांसदों से स्वदेशी मेला नवरात्र से दीपावली तक आयोजित करने को कहा.

BJP MP Aparajita sarangi interview on sansad karyashala pm modi message VP Polls
भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2025 at 8:57 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: भाजपा की दो दिवसीय 'संसद कार्यशाला' का आयोजन सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने, नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने, और उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी के लिए किया गया था. कार्यशाला में विभिन्न सत्रों में सांसदों ने कृषि, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, रेलवे, और परिवहन जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की.

इस मुद्दे पर बात करते हुए भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से नवाचार करने, जमीनी स्तर पर जनता से जुड़े रहने, और लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान देने का आग्रह किया. सारंगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी आहार को बढ़ावा देने पर जोर दिया और सांसदों से अपील की कि वे नवरात्रि से दीपावली तक स्वदेशी मेलों का आयोजन करें और दुकानदारों को अपनी दुकानों पर "गर्व से कहो ये स्वदेशी है" लिखने के लिए प्रोत्साहित करें.

देखें भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी से बातचीत का वीडियो (ETV Bharat)

भाजपा सांसद सारंगी ने कहा कि पीएम मोदी ने जीएसटी में दी गई राहतों को भी जन-जन तक पहुंचने और इससे संबंधित बारीकियों को लोगों को बताने की सलाह दी.

गौरतलब है कि भाजपा ने दो दिन की कार्यशाला का आयोजन किया था जिसमें पीएम मोदी पहले दिन एक आम कार्यकर्ता की तरह सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे थे. इस कार्यशाला में जीएसटी सुधारों पर चर्चा के दौरान, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें हाल के जीएसटी सुधारों के लिए पीएम मोदी की सराहना की गई.

प्रस्ताव में कहा गया कि जीएसटी स्लैब को सरल करते हुए 12% और 28% स्लैब को हटा दिया गया है, और अब केवल 5% और 18% के दो मुख्य स्लैब रहेंगे, जबकि सिन गुड्स (Sin Goods) पर 40% का उच्च दर लागू होगा. इससे आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, दवाइयां, और इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स का बोझ कम हुआ है.

कार्यशाला के दौरान, एनडीए सांसदों ने 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मॉक पोलिंग ड्रिल में भाग लिया. यह ड्रिल यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि मतदान प्रक्रिया में कोई त्रुटि न हो. उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और कांग्रेस नीत विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि यह मॉक ड्रिल सांसदों को मतदान की विशेष प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए आयोजित की गई, जिसमें पहली प्राथमिकता का चिह्न अनिवार्य है.

भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि, "प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर भारत का विजन हमें अपने देश के उत्पादों को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रेरित करने वाला था. यह कार्यशाला हमें न केवल संसदीय जिम्मेदारियों को समझने में मदद करेगी, बल्कि यह भी सिखाती है कि हम अपने क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं."

सारंगी ने आगे कहा कि जीएसटी सुधारों ने आम लोगों को राहत दी है और व्यापारियों को इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

कार्यशाला में सांसदों को समूहों में बांटा गया, जिनमें शहरी, ग्रामीण, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, और पूर्वोत्तर व पहाड़ी क्षेत्रों के सांसद शामिल थे. पीएम मोदी ने प्रत्येक समूह के साथ चर्चा की और शहरी सांसदों के साथ रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016, और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर अपने अनुभव साझा किए.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी की "दूरदर्शी मार्गदर्शन" की सराहना की, जिसने सांसदों को जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया.

सरकार में मंत्रियों को समूहों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई. इनमें विभाजित सभी सांसदों को सुबह 8 बजे तक अपने-अपने नेता के घर पहुंचना होगा-

  • उत्तर प्रदेश के सभी सांसद सुबह 8 बजे पीयूष गोयल के आवास पर एकत्र होंगे.
  • दक्षिण भारत के सांसद सुबह 8 बजे प्रह्लाद जोशी के आवास पर एकत्र होंगे.
  • मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसदों की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है, जो सुबह 8 बजे एकत्र होंगे.
  • उत्तर भारत (जम्मू, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड) के सांसद सुबह 8 बजे मनोहर लाल खट्टर के आवास पर एकत्र होंगे.
  • राजस्थान के सांसद सुबह 8 बजे अर्जुन राम मेघवाल के आवास पर एकत्र होंगे.
  • गुजरात के सांसद सुबह 8 बजे मनसुख मांडविया के आवास पर एकत्र होंगे.
  • बिहार और झारखंड के सांसद सुबह 8 बजे नित्यानंद राय के आवास पर एकत्र होंगे.
  • महाराष्ट्र के सांसद सुबह 8 बजे भूपेंद्र यादव के आवास पर एकत्र होंगे.
  • पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सांसद सुबह 8 बजे धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एकत्र होंगे.
  • पूर्वोत्तर के सांसद सुबह 8 बजे किरेन रिजिजू के आवास पर एकत्र होंगे.

यह भी पढ़ें- कल देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, जानें सांसद कैसे डालेंगे वोट

For All Latest Updates

TAGGED:

VP POLLSBJP SANSAD KARYASHALAPM MODI MESSAGE TO MPSAPARAJITA SARANGI INTERVIEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एशिया कप से पहले चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में अफगानिस्तान को मिली हार, बना हैरतअंगेज रिकॉर्ड

जेलों को यातना शिविरों में बदला! इजराइल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा

घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 240 अंक मजबूत, निफ्टी 24,820 पार

प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को आज क्यों चलता करेगी फ्रांसीसी संसद! जानें प्रेसीडेंट मैक्रों के पास क्या है ऑप्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.