मुंबई अटैक पर चिदंबरम बोले- अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई से रोका, BJP का पलटवार कहा-अब बहुत देर हो गई

कांग्रेस नेता चिदंबरम ने एक न्यूज चैनल पर कहा कि अमेरिका के दबाव में 26-11 हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जबावी कार्रवाई नहीं की.

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 1:52 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने 26/11 हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. उनके इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है. बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस की आलोचना की और कहा अब बहुत देर हो गई.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि भारत ने कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए पापों के लिए भारी कीमत चुकाई है, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने विपक्षी पार्टी पर 2011 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद विदेशी दबाव में स्थिति को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया है.

रिजिजू कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे. इसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने 26/11 के मुंबई हमलों के बाद सैन्य जवाबी कार्रवाई पर विचार किया था, लेकिन अमेरिका और अन्य देशों के दबाव में ऐसा नहीं किया. रिजिजू ने आज अपने एक्स मंच पर कहा, 'समय बदल गया है. भारत अब किसी भी आतंकवादी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा!'

तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस नीत यूपीए सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री रहे चिदंबरम ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था, 'पूरी दुनिया दिल्ली में यह कहने के लिए उतर रही थी कि युद्ध शुरू मत करो.'

चिदंबरम ने टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा, 'कोंडोलीजा राइस जो उस समय विदेश मंत्री थीं, मेरे कार्यभार संभालने के दो या तीन दिन बाद मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने आईं और कहा कि कृपया प्रतिक्रिया न दें. मैंने कहा कि यह एक ऐसा निर्णय है जो सरकार लेगी.'

उन्होंने कहा, 'किसी भी आधिकारिक रहस्य का खुलासा किए बिना, मेरे मन में यह विचार आया कि हमें बदले की कार्रवाई करनी चाहिए.' चिदंबरम ने साक्षात्कार में कहा, 'प्रधानमंत्री ने इस पर तब भी चर्चा की थी जब हमला हो रहा था. यह निष्कर्ष काफी हद तक विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश सेवा से प्रभावित था कि हमें स्थिति पर शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए.'

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर चिदंबरम के इंटरव्यू की क्लिप पोस्ट करते हुए लिखा, '17 साल बाद पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने वही स्वीकार किया जो देश जानता था - 26/11 को विदेशी ताकतों के दबाव के कारण ठीक से नहीं संभाला गया था. बहुत कम, बहुत देर से.'

भाजपा के शहजाद पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट किया, 'यूपीए सोनिया गांधी से आदेश क्यों ले रहा था? उन्होंने गृह मंत्री पर दबाव क्यों डाला? यूपीए सरकार ने अंततः पाकिस्तान को एमएफएन का दर्जा दे दिया. कई आतंकवादी हमलों पर कभी कार्रवाई नहीं की गई और कई लोगों की जान चली गई.'

कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में किए गए आतंकी हमलों के खिलाफ देश की सैन्य जवाबी कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की थी. यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम समझौता करवाया.

