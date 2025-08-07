Essay Contest 2025

उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा नीत एनडीए को बढ़त - VICE PRESIDENT ELECTIONS

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा में 542 सदस्यों में से 293 और राज्यसभा में 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल के लोकसभा में 238 और राज्यसभा में लगभग 112 सांसद हैं.

उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा नीत एनडीए को बढ़त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 7:59 PM IST

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (EC) द्वारा गुरुवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखों की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को कुल 422 सदस्यों के समर्थन के साथ चुनाव प्रक्रिया में बढ़त हासिल हो गई है.

आंकड़ों के अनुसार, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा में 542 सदस्यों में से 293 का समर्थन प्राप्त है, जबकि राज्यसभा में इसे 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है. उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा उच्च सदन के मनोनीत सदस्य भी मतदान के पात्र होते हैं.

543 सदस्यीय लोकसभा में एक सीट रिक्त है, जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में पांच सीटें रिक्त हैं. राज्यसभा में रिक्त पांच सीटों में से चार जम्मू-कश्मीर से तथा एक पंजाब से है.

एनडीए में तेलुगू देशम पार्टी (TDP), जनता दल (यूनाइटेड), जनता दल (सेक्युलर), शिवसेना, जन सेना, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) आदि दल शामिल हैं.

जीतने के लिए चाहिए इतने मत
दोनों सदनों की प्रभावी संख्या 786 है और जीतने वाले उम्मीदवार को 394 वोटों की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें.

दूसरी ओर, लोकसभा में विपक्ष के 238 सांसद हैं. 101 सांसदों के साथ कांग्रेस विपक्षी दलों का नेतृत्व कर रही है. राज्यसभा में विपक्ष के लगभग 112 सांसद हैं.

विपक्षी गुट में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (RJD), तृणमूल कांग्रेस (TMC), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (CPI-M), झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), आम आदमी पार्टी (AAP) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) जैसी पार्टियां शामिल हैं.

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है. अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है. नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी, जबकि उम्मीदवार 25 अगस्त तक चुनाव से अपना नाम वापस ले सकते हैं.

संविधान का अधिकार
यदि उपराष्ट्रपति का पद पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तो संविधान के अनुसार पद को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए.

यह चुनाव संसद के दोनों सदनों - लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल मत और गुप्त मतदान के माध्यम से कराया जाता है.

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
उपराष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहते हैं. हालांकि, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद वह तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी उनका पदभार ग्रहण नहीं कर लेता. उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद से हटाए जाने या त्यागपत्र दिए जाने की स्थिति में, संविधान में नए चुनाव के अलावा उत्तराधिकार का कोई अन्य तरीका नहीं बताया गया है.

हालांकि, ऐसी स्थिति में उपसभापति राज्य सभा के सभापति के रूप में कार्य कर सकते हैं.

भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कब होता है?
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत चुनाव की अधिसूचना, निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले साठवें दिन या उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा जारी की जा सकती है.

चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि निर्वाचित उपराष्ट्रपति निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के अगले दिन पदभार ग्रहण कर सकें.

उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा तथा ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा.

उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कहां होता है?
संसद भवन में एक कमरा आम तौर पर मतदान स्थल के रूप में निर्धारित होता है. राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत (जहां संसद सदस्यों और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा डाले गए मतों का मूल्य अलग-अलग होता है), उपराष्ट्रपति चुनाव में डाले गए प्रत्येक मत का मूल्य एक समान होता है.

चूंकि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान केवल एक ही स्थान, नई दिल्ली स्थित संसद भवन में होता है, इसलिए मतों की गणना सामान्यतः मतदान के दिन ही उसी कक्ष में की जाती है, जहां मतदान होता है.

आवश्यक वोट
चूंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है, इसलिए प्रत्येक मतदाता की उतनी ही प्राथमिकताएं होती हैं जितनी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की होती हैं. विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए आवश्यक मतों का कोटा प्राप्त करना होगा, अर्थात डाले गए वैध मतों का 50 प्रतिशत +1 हो.

