ETV Bharat / bharat

'महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन नहीं जीत सकता...', वोट चोरी के आरोपों के बीच उद्धव ठाकरे का दावा - UDDHAV THACKERAY

उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम में कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगाए गए शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट की चोरी न हो.

BJP-led Mahayuti can not win in Maharashtra if elections conducted with honesty Uddhav Thackeray
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे (File Photo)
author img

By PTI

Published : August 23, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को दावा किया कि अगर चुनाव ईमानदारी से कराए जाएं तो भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में नहीं जीत सकता. पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने एशिया कप में भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाजत देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना भी की.

शिवसेना (यूबीटी) से जुड़े शिक्षक संघ महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव कार्य में लगाए गए शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट की चोरी न हो. उन्होंने कहा, "अगर चुनाव ईमानदारी से कराए जाएं तो वे (महायुति गठबंधन) नहीं जीत सकते, खासकर महाराष्ट्र में. राहुल गांधी ने उजागर कर दिया है कि उन्होंने कैसे वोट चुराए. उन्होंने उनका 'बुर्का' फाड़ दिया है."

भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन महायुति ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 में से 235 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की.

इस बीच, उद्धव ठाकरे ने टीम इंडिया को एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर भी निशाना साधा.

ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों...
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने हाल के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि हाथियों, कुत्तों और कबूतरों की सुरक्षा के लिए हजारों की संख्या में लोगों का सड़कों पर उतरना अच्छी बात है. उन्होंने कहा, "मानवता होनी चाहिए. लेकिन जब पहलगाम में हमारे नागरिक मारे जाते हैं, जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं, तब आपकी मानवता कहां चली जाती है? हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. तो फिर आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं?"

भारत और पाकिस्तान 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप में आमने-सामने होंगे. यह मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें- गुजरात के दो दिनों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, देंगे 2548 करोड़ की सौगात

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को दावा किया कि अगर चुनाव ईमानदारी से कराए जाएं तो भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में नहीं जीत सकता. पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने एशिया कप में भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाजत देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना भी की.

शिवसेना (यूबीटी) से जुड़े शिक्षक संघ महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव कार्य में लगाए गए शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट की चोरी न हो. उन्होंने कहा, "अगर चुनाव ईमानदारी से कराए जाएं तो वे (महायुति गठबंधन) नहीं जीत सकते, खासकर महाराष्ट्र में. राहुल गांधी ने उजागर कर दिया है कि उन्होंने कैसे वोट चुराए. उन्होंने उनका 'बुर्का' फाड़ दिया है."

भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन महायुति ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 में से 235 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की.

इस बीच, उद्धव ठाकरे ने टीम इंडिया को एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर भी निशाना साधा.

ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों...
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने हाल के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि हाथियों, कुत्तों और कबूतरों की सुरक्षा के लिए हजारों की संख्या में लोगों का सड़कों पर उतरना अच्छी बात है. उन्होंने कहा, "मानवता होनी चाहिए. लेकिन जब पहलगाम में हमारे नागरिक मारे जाते हैं, जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं, तब आपकी मानवता कहां चली जाती है? हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. तो फिर आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं?"

भारत और पाकिस्तान 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप में आमने-सामने होंगे. यह मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें- गुजरात के दो दिनों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, देंगे 2548 करोड़ की सौगात

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHARASHTRA ELECTIONSBJP LED MAHAYUTIVOTE CHORIUDDHAV THACKERAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत-चीन व्यापारिक दोस्ती: दोनों देशों के लिए क्यों जरूरी उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा, जानें किन वस्तुओं को होगा आयात-निर्यात

13 भारतीय खिलाड़ी दूसरे देश में खेलेंगे क्रिकेट, उठाया ये बड़ा कदम

29 अगस्त से हीरो एशिया कप 2025 का रोमांच, मलेशिया हॉकी टीम पहुंची राजगीर, फ्री होगी ऑनलाइन एंट्री

EPFO का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा 15 लाख का सहारा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.