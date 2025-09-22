ETV Bharat / bharat

'मनमोहन सरकार में जिन वस्तुओं पर 30 फीसदी तक टैक्स वसूला जा रहा था...', BJP ने कांग्रेस पर साधा निशाना

ऐसे में भाजपा ही नहीं बल्कि NDA की तमाम पार्टियां सरकार की तरफ से दी गई इस राहत को लेकर जनता तक जाने और उन्हें इसकी बारीकियों को बताने की योजना बना रहे है. भाजपा ये दावा कर रही कि इस राहत से किसान,मध्यमवर्ग और युवा वर्ग काफी प्रभावित होंगे.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इसे अपनी सरकार की दूरदर्शिता का प्रमाण बताते हुए पूर्ण क्रेडिट लिया है, जबकि विपक्ष ने आलोचना की है. पार्टी अब पूरे देश भर में जीएसटी में दी गई राहत को लेकर जनता के पास जाएगी. पीएम मोदी ने न सिर्फ जीएसटी में दी गई राहत को 'बचत का त्योहार' बताया है और साथ ही स्वदेशी के मंत्र को भी आगे बढ़ाने का संदेश दिया है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST ) में व्यापक सुधारों की घोषणा की, जिसे उन्होंने 'जीएसटी बचत उत्सव' का नाम दिया. साथ ही ये भी दावा किया कि आज से लागू हुई इन नई दरों से आम आदमी की जेब ढीली होगी और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.

ईटीवी भारत से बात करते जफर इस्लाम (ETV Bharat)

जीएसटी के फैसलों को आज से अमल में लाया गया

पुरानी जटिल संरचना (5%, 12%, 18%, 28%) को आसान कर अब केवल दो स्लैब 5% और 18% बचे हैं. लग्जरी और सिन गुड्स (जैसे तंबाकू, शराब, लग्जरी कारें, हेलीकॉप्टर) पर 40% की ऊंची दर बरकरार है.

तीन दशक बाद राहत

इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि ये राहत तीन दशक से भी ज्यादा समय के बाद पहली बार किसी सरकार ने दिया है. उन्होंने कहा कि आम आदमी के दिनचर्या की खाने पीने की चाहे वो ब्रेड हो , रोटी हो दूध माखन या घूमने फिरने जाना हो तो होटल के रूम्स हों हर कुछ सस्ता है और ये रिफार्म्स की राहत की वजह से ही संभव हो पाया है.

भाजपा नेता ने कहा कि ये फैसला देश में पहली बार हुआ है , टैक्स पर लोगों को राहत पहले ही दे दी गई थी और अब रोजमर्रा की चीजों में बड़ी राहत दी गई है, जिससे माध्यम वर्ग से लेकर हर तबके के लोगों को फायदा पहुंचेगा.उन्होंने कहा कि जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे, उसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था मगर पीएम ने ऐसी व्यवस्था की कि बाकी चीजें सस्ती हो जाएं और लोगों को इसका कोई बोझ ना पड़े.

'ये एक ऐतिहासिक फैसला'

इस सवाल पर की विपक्ष कह रहा की चुनाव को देखते हुए गब्बर सिंह टैक्समें राहत दी गई है, भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव हर साल आते हैं और जैसी राहत मोदी सरकार ने दी है वैसी राहत देने की और किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी. उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में जिन वस्तुओं पर 30 फीसदी तक वसूले जा रहे थे आज वो मात्र 3 या 6 प्रतिशत या फिर शून्य हो गए हैं और ये एक ऐतिहासिक फैसला है.

यह भी पढ़ें- बैंकों पर लगाम की तैयारी में RBI! डेबिट कार्ड फीस, मिनिमम बैलेंस और लेट पेमेंट चार्ज से मिल सकती है राहत