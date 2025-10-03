ETV Bharat / bharat

'पीएम मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक...' बीजेपी ने राहुल के बयान पर किया हमला

सुधांशु त्रिवेदी. ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 3, 2025 at 3:07 PM IST | Updated : October 3, 2025 at 3:31 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: राहुल गांधी ने कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 'भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र पर हमला है.' भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की. राहुल गांधी की लोकतांत्रिक साख पर सवाल उठाया. त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जिन लोगों ने 100 साल तक लोकतंत्र का चोला पहनकर राजशाही को जिंदा रखा, वे लोकतंत्र पर भाषण दे रहे हैं और वह भी लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण कुछ नहीं हो सकता. अपने संगठन के पतन और सत्ता खोने से घबराए उस परिवार के मुखिया, जो आज भारत विरोधी ताकतों के पिछलग्गू बनते दिख रहे हैं, ने अपनी आदत के अनुसार विदेशी धरती से एक और बयान दिया है, जो आश्चर्यजनक नहीं है." सुधांशु त्रिवेदी ने इंडिया ब्लॉक पार्टियों की भी आलोचना करते हुए कहा कि "पीएम मोदी का विरोध करने की मानसिकता इतनी मजबूत हो गई है कि व्यक्ति सच्चाई देखना बंद कर देता है." उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने की मानसिकता इतनी मजबूत हो गई है कि उन्हें सच्चाई दिखाई देना बंद हो गई है.

Last Updated : October 3, 2025 at 3:31 PM IST