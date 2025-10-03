ETV Bharat / bharat

'पीएम मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक...' बीजेपी ने राहुल के बयान पर किया हमला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया में कहा कि भारत में सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र पर हमला है.

Sudhanshu Trivedi
सुधांशु त्रिवेदी. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2025 at 3:07 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राहुल गांधी ने कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 'भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र पर हमला है.' भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की. राहुल गांधी की लोकतांत्रिक साख पर सवाल उठाया.

त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जिन लोगों ने 100 साल तक लोकतंत्र का चोला पहनकर राजशाही को जिंदा रखा, वे लोकतंत्र पर भाषण दे रहे हैं और वह भी लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण कुछ नहीं हो सकता. अपने संगठन के पतन और सत्ता खोने से घबराए उस परिवार के मुखिया, जो आज भारत विरोधी ताकतों के पिछलग्गू बनते दिख रहे हैं, ने अपनी आदत के अनुसार विदेशी धरती से एक और बयान दिया है, जो आश्चर्यजनक नहीं है."

सुधांशु त्रिवेदी ने इंडिया ब्लॉक पार्टियों की भी आलोचना करते हुए कहा कि "पीएम मोदी का विरोध करने की मानसिकता इतनी मजबूत हो गई है कि व्यक्ति सच्चाई देखना बंद कर देता है." उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने की मानसिकता इतनी मजबूत हो गई है कि उन्हें सच्चाई दिखाई देना बंद हो गई है.

क्या कहा था राहुल गांधी नेः

राहुल गांधी ने कहा, "भारत के पास इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में मजबूत क्षमताएं हैं, इसलिए मैं देश को लेकर बहुत आशावादी हूं. लेकिन साथ ही, भारत के ढांचे में कुछ खामियां भी हैं जिन्हें ठीक करना होगा. सबसे बड़ी चुनौती भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला है."

उन्होंने आगे कहा, "वर्तमान में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा है और यह एक बड़ा खतरा है. एक और बड़ा खतरा देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न अवधारणाओं के बीच तनाव है. 16-17 प्रमुख भाषाओं और अनेक धर्मों के साथ, इन विविध परंपराओं को पनपने देना और उन्हें आवश्यक स्थान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है."

राहुल गांधी ने आरएसएस-भाजपा पर हमला करते हुए कहा- "यह भाजपा-आरएसएस का स्वभाव है. अगर आप विदेश मंत्री के बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा, 'चीन हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है. मैं उनसे कैसे झगड़ा कर सकता हूं?' इस विचारधारा के मूल में कायरता है."

इसे भी पढ़ेंः

Last Updated : October 3, 2025 at 3:31 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHI STATEMENT ROWRAHUL GANDHI IN COLOMBIAकोलंबिया में राहुल गांधी का बयानसुधांशु त्रिवेदीRAHUL GANDHI STATEMENT IN COLOMBIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम हमले के बाद पता चला कौन भारत के दोस्त और दुश्मन हैं: भागवत

TCS कर्मचारियों को राहत, छंटनी में शामिल लोगों को मिलेगा 2 साल तक का पैकेज

इंडोनेशिया में नमाज पढ़ते समय स्कूल की इमारत ढही, 90 से ज्यादा के फंसे होने की आशंका

'कांतारा चैप्टर 1' डे 1 प्रिडिक्शन: क्या पहले दिन 'छावा', 'कूली' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ऋषभ शेट्टी की फिल्म? इतनी हो सकती है कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.