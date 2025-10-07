ETV Bharat / bharat

ओडिशा: भाजपा नेता पितावास पांडा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की

भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता पीताबाश पांडा ( ETV Bharat )

Published : October 7, 2025 at 10:10 AM IST

ब्रह्मपुर: वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता पीताबाश पांडा (50) की सोमवार रात ब्रह्म नगर इलाके में उनके घर के पास अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. हत्यारों का पता नहीं चल सका है. पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी है. वहीं हत्या के कारणों का पता भी नहीं चल सका है. जानकारी के अनुसार बीजेपी नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता पीतावास पांडा की बैकुंठ नगर चौक स्थित उनके घर के बाहर दो बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. उन्हें गंभीर हालत में एमकेसीजी में भर्ती कराया गया था. हालाँकि, वहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. राज्य बार काउंसिल के सदस्य पीतावास पांडा की हत्या की खबर फैलने के बाद ब्रह्मपुर समेत बड़े पैमाने पर शोक की लहर दौड़ गई. ब्रह्मनगर में बदमाशों ने की दो राउंड फायरिंग रात करीब 10 बजे मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश आए. वकील पीतावास पंडा ब्रह्मनगर स्थित अपने घर के सामने थे और उन्होंने उन्हें गोली मार दी. दो राउंड गोली पीतावास के सीने में लगी. गोली मारकर बदमाश फरार हो गए. गोली किसने और क्यों मारी, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है.