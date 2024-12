ETV Bharat / bharat

जब तक डीएमके को सत्ता से बाहर नहीं कर देता, तब तक जूते नहीं पहनूंगा : के. अन्नामलाई - NOT TO WEAR SHOE SAYS ANNAMALAI

तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई मीडिया को संबोधित करते हुए ( ANI )

Published : 1 hours ago | Updated : 1 hours ago

चेन्नई : तमिनलाडु भाजपा के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने गुरुवार को कहा कि जब तक डीएमके सत्ता से बेदखल नहीं हो जाती है, तब तक वे जूते नहीं पहनेंगे. उन्होंने यह घोषणा एक प्रेसवार्ता में की. उनके साथ कई समर्थक नेता भी मौजूद थे. अन्नामलाई ने डीएमके सरकार का विरोध करते हुए कहा कि अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ यौन शोषण हुआ, लेकिन प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की. इस मामले को लेकल वह शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे. भाजपा नेता अन्नामलाई ने कहा कि वह शुक्रवार से जूते का त्याग करने जा रहे हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि जब तक डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाती है, तब तक वे कोई भी फुटवियर नहीं धारण करेंगे. अन्नामलाई एक फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं. वह आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं. भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि इस मामले में आरोपी डीएमके का कार्यकर्ता है. उन्होंने कहा कि आरोपी गनाशेखरन साइदई ईस्ट में डीएमके के स्टूडेंट विंग का लीडर है. अन्नामलाई ने कहा कि यदि आरोपी डीएमके का कार्यकर्ता होता है, तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है या फिर कार्रवाई करती भी है, तो उसकी गति धीमी हो जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय मामले में आरोपी को पुलिस ने वॉचलिस्ट में भी नहीं रखा है, क्योंकि पुलिस पर ऊपर से दबाव डाला जा रहा है कि वे उनके खिलाफ कार्रवाई न करे. हालांकि, डीएमके ने इन सारे आरोपों को गलत बताया है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कई बार ऐसे भाषण दिए थे, जिसकी चर्चा कई बार मीडिया में हुई थी. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक मंच से अन्नामलाई की तारीफ की थी और कहा था कि उनका समर्पण प्रभावकारी है. ये भी पढ़ें : अन्नामलाई की आलोचना करना BJP के दो नेताओं पर पड़ा भारी, पार्टी ने लिया सख्त एक्शन

Last Updated : 1 hours ago