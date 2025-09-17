ETV Bharat / bharat

कश्मीर के भाजपा नेता सोफी ने आप सांसद संजय सिंह को आतंकवादी टिप्पणी पर कानूनी नोटिस भेजा

आप सांसद संजय सिंह के द्वारा आतंकवादी टिप्पणी मुद्दे पर कश्मीर के भाजपा नेता गुलाम मोहिदीन सोफी ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है.

BJP leader Ghulam Mohideen Sofi (seated in the middle).
भाजपा नेता गुलाम मोहिदीन सोफी (बीच में बैठे) हुए. (ETV Bharat)
By Mir Farhat Maqbool

Published : September 17, 2025 at 4:03 PM IST

3 Min Read
श्रीनगर: कश्मीर के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कानूनी नोटिस भेजकर उन्हें आतंकवादी कहने के लिए बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है.

भाजपा नेता गुलाम मोहिदीन सोफी ने कहा कि उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा है और सिंह पर उनके खिलाफ झूठे, तुच्छ और निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया है जिससे उन्हें गंभीर अपमान, प्रतिष्ठा की अपूरणीय क्षति और मानसिक पीड़ा हुई है.

कानूनी कदम की पुष्टि करते हुए सोफी ने ईटीवी भारत से कहा कि अगर सांसद मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझसे माफी नहीं मांगते हैं, तो मैं अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा.

यह विवाद डोडा से आप विधायक मेहराज मलिक को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद भाजपा और आप के बीच तीखी बयानबाजी से उपजा है.

मलिक पर उप मजिस्ट्रेट डोडा हरविंदर सिंह ने पीएसए लगाया था और कठुआ में जेल भेज दिया था, क्योंकि उन्होंने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थानांतरण को लेकर डीएम के खिलाफ असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया था.

मलिक पर पीएसए लगाए जाने की जम्मू-कश्मीर के भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की थी. भाजपा ने मलिक पर मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी का महिमामंडन करने का आरोप लगाया.

मलिक के खिलाफ भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आप नेता संजय सिंह ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के कई पदाधिकारियों पर पूर्व आतंकवादी होने का आरोप लगाया.

इनमें बारामूला जिले के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सोफी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने 2014 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था. सिंह ने यह आरोप तब लगाया जब अधिकारियों ने उन्हें और अन्य आप नेताओं को मलिक की हिरासत के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन करने से रोक दिया.

भाजपा ने सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए आरोप लगाया था कि कश्मीर और नई दिल्ली में आप के कई पदाधिकारियों के आतंकवादियों और खालिस्तान समर्थक समूहों से संबंध हैं.

अपने कानूनी नोटिस में, सोफी ने सिंह के आरोपों का पुरज़ोर खंडन किया है. नोटिस में कहा गया है, "मेरा मुवक्किल एक निर्दोष और कानून का पालन करने वाला नागरिक है जिसने अपने सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से समाज में एक सम्मानजनक प्रतिष्ठा अर्जित की है. आपके बेपरवाह और निराधार बयान स्पष्ट रूप से आपराधिक मानहानि के दायरे में आते हैं."

साथ ही कहा गया है कि आपसे अनुरोध है कि आप मेरे मुवक्किल से 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में तथा उसी माध्यम से बिना शर्त माफी मांगें, जिससे मानहानिकारक आरोप लगाए गए थे. इसमें कहा गया है, "अनुपालन में विफल रहने पर, मेरा मुवक्किल आपके जोखिम, लागत और परिणामों पर आपके विरुद्ध उचित आपराधिक और सिविल कार्यवाही शुरू करेगा."

सोफी के अलावा, सिंह की सूची में अब्दुल रहमान लोन, फैयाज अहमद नजर, अब्दुल मजीद मीर, जावेद अहमद मीर, जहूर अहमद शेख, गुलजार अहमद मलिक, फारूक अहमद खान, मोहम्मद अशरफ हजाम और तालिब हुसैन शाह का भी नाम है.

