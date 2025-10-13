ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी नई दिल्ली में रहकर इस्लामाबाद की भाषा बोलते हैं- गौरव वल्लभ

कभी कांग्रेस में रहे गौरव ने उदयपुर में अपनी पूर्व पार्टी की लीडरशिप और संस्कृति पर जमकर निशाना साधा.

Gaurav Vallabh talking to the media
मीडिया से बात करते गौरव वल्लभ (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 9:47 PM IST

3 Min Read
उदयपुर: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी की संस्कृति पर तीखा हमला बोला. कभी कांग्रेस में रहे और अब भाजपा नेता वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस में केवल दो तरह के नेता सफल हो सकते हैं, वंशवादी या वरिष्ठ नेताओं के पीए रहे लोग. गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि राजस्थान में वंशवाद और परिवारवाद का नेतृत्व अशोक गहलोत कर रहे हैं. कांग्रेस ऐसे लोगों का समूह बन चुकी, जहां पीए और वंशवादी हावी हैं. वे हाल में कांग्रेस पर्यवेक्षक और महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे. वल्लभ बोले कि मुझे भाजपा का ‘स्लीपर सेल’ कहने का अर्थ राहुल गांधी को अभद्र बोलना है.

राहुल की राजनीतिक शैली पर निशाना: भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि यशोमती ठाकुर की स्क्रिप्ट राहुल गांधी को चुनौती देने की नीयत से अशोक गहलोत ने तैयार कराई है. उदयपुर बुलाकर राहुल के खिलाफ बातें कहलवाई. गौरव ने राहुल की राजनीतिक शैली पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल नई दिल्ली में रहकर इस्लामाबाद की भाषा बोलते हैं. क्या राहुल की स्क्रिप्ट पाकिस्तान से आती है? भारतीय करदाता राहुल के घर और सुरक्षा पर खर्च करते हैं, लेकिन वे संसद में पाक के पक्ष में सवाल उठाते हैं.

बीजेपी नेता गौरव वल्लभ (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: कांग्रेस पर्यवेक्षक का बड़ा बयान, पूर्व प्रवक्ता गौरव वल्लभ को बताया भाजपा का स्लीपर सेल

पाक में वैक्यूम, राहुल वहां से लड़ें: उन्होंने तंज कसा कि पाक में राजनीतिक वैक्यूम है. कांग्रेस सोच सकती है कि राहुल वहां से चुनाव लड़ें. गौरव ने कहा कि वे जब तक कांग्रेस में थे, पूरी निष्ठा से काम किया, लेकिन पार्टी में ऐसी परंपरा बन गई कि जो गांधी परिवार का अपमान करता है या विधायकों को गायब कराता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती.

पाक को लेकर सवाल: गौरव ने आरोप लगाया कि खुले तौर पर राहुल गांधी का समर्थन न करने वाले लोगों को टिकट और मंत्री पद मिल जाते हैं. उन्होंने पाक के मुद्दों पर कांग्रेस के रुख पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब भारतीय सेना को देश सलाम कर रहा था, तब राहुल संसद में पूछते हैं कि हमारे कितने विमान गिरे, जबकि उन्हें पूछना चाहिए था कि पाक के कितने विमान गिरे. सेना प्रमुख ने भी बताया था कि भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन राहुल उन पर विश्वास नहीं करते.

जमीन से कटी कांग्रेस: उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में उदयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार रहने के दौरान एक कांग्रेसी नेता के पीए ने उनके खिलाफ बयान दिया, लेकिन पार्टी ने उस पर कार्रवाई नहीं की. कांग्रेस आज जमीनी राजनीति से कट चुकी और पीए एवं वंशवाद समर्थकों का संगठन भर बन गई.

