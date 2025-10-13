ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी नई दिल्ली में रहकर इस्लामाबाद की भाषा बोलते हैं- गौरव वल्लभ

मीडिया से बात करते गौरव वल्लभ ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी की संस्कृति पर तीखा हमला बोला. कभी कांग्रेस में रहे और अब भाजपा नेता वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस में केवल दो तरह के नेता सफल हो सकते हैं, वंशवादी या वरिष्ठ नेताओं के पीए रहे लोग. गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि राजस्थान में वंशवाद और परिवारवाद का नेतृत्व अशोक गहलोत कर रहे हैं. कांग्रेस ऐसे लोगों का समूह बन चुकी, जहां पीए और वंशवादी हावी हैं. वे हाल में कांग्रेस पर्यवेक्षक और महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे. वल्लभ बोले कि मुझे भाजपा का ‘स्लीपर सेल’ कहने का अर्थ राहुल गांधी को अभद्र बोलना है. राहुल की राजनीतिक शैली पर निशाना: भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि यशोमती ठाकुर की स्क्रिप्ट राहुल गांधी को चुनौती देने की नीयत से अशोक गहलोत ने तैयार कराई है. उदयपुर बुलाकर राहुल के खिलाफ बातें कहलवाई. गौरव ने राहुल की राजनीतिक शैली पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल नई दिल्ली में रहकर इस्लामाबाद की भाषा बोलते हैं. क्या राहुल की स्क्रिप्ट पाकिस्तान से आती है? भारतीय करदाता राहुल के घर और सुरक्षा पर खर्च करते हैं, लेकिन वे संसद में पाक के पक्ष में सवाल उठाते हैं. बीजेपी नेता गौरव वल्लभ (ETV Bharat Udaipur)