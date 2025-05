ETV Bharat / bharat

बीजेपी के दिग्गज नेता ने राहुल गांधी को बताया पाकिस्तान का हीरो, जानिये वजह - DUSHYANT GAUTAM IN DEHRADUN

देहरादून: उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम आज देहरादून पहुंचे. यहां उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा.उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के न्यूज चैनलों की हेडलाइंस बने हुए हैं. यह समझ में नहीं आता कि आखिरकार राहुल गांधी हर बार सेना के पराक्रम पर सवाल क्यों उठाते हैं? कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने जब से विदेश मंत्री जयशंकर से जेट गिरने का सवाल किया है उसके बाद से ही पूरी बीजेपी उन पर हमलावर है. देहरादून पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है. बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा राहुल गांधी हर बार इस तरह की हरकतें करते हैं, जिसके बाद वे पाकिस्तान में हीरो बन जाते हैं. आज सभी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल उनको ही चला रहे हैं. दुष्यंत गौतम ने कहा ऐसे समय पर इस तरह की हरकतें ठीक नहीं है. बीजेपी के साथ-साथ आज देश की जनता और हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग सेना के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं. सभी सेना ता लोहा मान रहे हैं.

