भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा- 'आप श्रेय तो लेंगी, लेकिन काम नहीं करेंगी' - BJP LEADER DILIP GHOSH

भाजपा नेता दिलीप घोष ने मेट्रो रेलवे परियोजनाओं को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर तंज कसा.

BJP leader Dilip Ghosh
भाजपा नेता दिलीप घोष (file photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025 at 5:19 PM IST

3 Min Read

कोलकाता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में कई मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करने के एक दिन बाद, भाजपा नेता दिलीप घोष ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा. घोष ने ममत बनर्जी पर रेल मंत्री का पदभार संभालते समय ट्रैफिक जाम के मुद्दे को हल नहीं करने का आरोप लगाया.

भाजपा नेता ने आगे दावा किया कि मेट्रो नेटवर्क के कारण दिल्ली में ट्रैफिक जाम में कमी आई है, भले ही इसे कोलकाता की तुलना में बहुत बाद में शुरू किया गया.

उन्होंने कहा, "कोलकाता में मेट्रो शुरू हुए 40-50 साल हो गए, और आज वो कहां पहुंच गई? दिल्ली मेट्रो कब शुरू हुई? दिल्ली में मेट्रो का पूरा नेटवर्क बिछा है, और मेट्रो की वजह से दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या कम हुई है."

घोष ने कहा, "ममता बनर्जी ने क्या किया है? वह 15 साल से मुख्यमंत्री हैं और उससे पहले रेल मंत्री थीं, समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? आप श्रेय तो लेंगी, लेकिन काम नहीं करेंगी, जनता सब जानती है."

बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें उन्होंने कोलकाता के मेट्रो विस्तार में अपने योगदान का विवरण दिया था. यह उसी दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो की नई सेवाओं को हरी झंडी दिखाने के लिए कोलकाता में थे.

एक्स पर उनकी पोस्ट में लिखा था, "आज मुझे थोड़ा पुरानी यादों में खो जाने दीजिए. भारत के रेल मंत्री के रूप में, मुझे महानगर कोलकाता में मेट्रो रेलवे कॉरिडोर की एक श्रृंखला की योजना बनाने और उसे मंजूरी देने का सौभाग्य मिला.

मैंने ही खाका तैयार किया था, धन की व्यवस्था की थी, कार्य शुरू किया था और यह सुनिश्चित किया था कि शहर के विभिन्न छोर (जोका, गरिया, हवाई अड्डा, सेक्टर V, आदि) एक इंट्रा-सिटी मेट्रो ग्रिड से जुड़े हों. बाद में, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में, मुझे इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भाग लेने का अतिरिक्त सौभाग्य प्राप्त हुआ."

उन्होंने कहा, "राज्य की ओर से मैंने निःशुल्क भूमि की व्यवस्था की, सड़कें बनवाईं, विस्थापित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की, बाधाएं दूर कीं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हरसंभव सहायता सुनिश्चित की."

हमारे मुख्य सचिवों ने कार्यान्वयन एजेंसियों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए लगातार समन्वय बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की. रेल मंत्री के रूप में मेरी योजनाएं कार्यान्वयन में मेरी भागीदारी से पूरी हुईं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया, "मेट्रो के बुनियादी ढांचे का विस्तार मेरे लिए एक लंबी यात्रा रही है. आज मुझे पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका दीजिए."

तृणमूल प्रमुख ने 1999 से 2001 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में और 2009 से 2011 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए-2 सरकार के दौरान रेलवे मंत्रालय संभाला था.

नोआपाड़ा-जय हिंद विमानबंदर मेट्रो सेवा से हवाई अड्डे तक पहुंच में काफी सुधार होगा. सियालदह-एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा से दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय लगभग 40 मिनट से घटकर केवल 11 मिनट रह जाएगा.

बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड आईटी हब के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. ये मेट्रो मार्ग कोलकाता के कुछ व्यस्ततम क्षेत्रों को जोड़ेंगे, यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी लाएंगे और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को लाभ होगा.

