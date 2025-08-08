नई दिल्ली : राहुल गांधी के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप पर भाजपा ने तंज कसा है. इस बारे में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह इस तरह का मामला है जैसे कोई उसी डाल को काट रहा है जिस पर वह बैठा है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अधिकतर सीटें वहीं जीतीं जहां मतदाताओं की संख्या बढ़ी है. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गांधी पर विपक्ष के नेता के लिए अनुचित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक निकाय के अधिकारियों को सत्तारूढ़ भाजपा की मदद करने में उनकी कथित भूमिका के लिए परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी.

चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए यादव ने कहा कि पिछले साल नवंबर में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की संख्या उस वर्ष के शुरू में हुए लोकसभा चुनावों की तुलना में 40 लाख से अधिक बढ़ी थी, न कि एक करोड़, जैसा कि गांधी ने दावा किया है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने अपना पक्ष रखने के लिए लंबे समय तक तैयारी की थी, लेकिन उनके आरोप का मूल तर्क गलत निकला. उन्होंने दावा किया कि यह सारा काम झूठ फैलाने के लिए किया गया.

भाजपा नेता ने कहा कि अब से उनके हर दावे को 60 प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए. कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा जीती गई माधा, मोहोल, नागपुर पश्चिम और नागपुर उत्तर जैसी कई विधानसभा सीटों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इन सीटों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ी है.

यादव ने कहा कि गांधी दावा कर रहे थे कि वह जो सबूत पेश करेंगे वह परमाणु बम जैसा होगा. उन्होंने कहा, "यह ऐसा मामला है जैसे कोई जिस डाल पर बैठा है, उसे ही काट रहा है." उन्होंने चुनाव आयोग पर चुनाव आयोग के खिलाफ अहंकारी और धमकी भरी भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया.

उन्होंने गुरुवार को मीडिया के समक्ष गांधी की प्रस्तुति के संदर्भ में कहा कि यदि कांग्रेस नेता को मतदान प्रक्रिया पर वास्तव में आपत्ति है तो उन्हें चुनाव आयोग को शपथ पत्र दाखिल करना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस नेता पर चुनाव में हार के बाद चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए बार-बार झूठ फैलाने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि उनकी कार्यप्रणाली झूठ बोलना और भाग जाना है. उन्होंने दावा किया कि बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद में व्यवधान डालने का उद्देश्य चर्चा से भागना है.

उन्होंने कहा, "कांग्रेस एक परिवार के लिए व्यवस्थित तरीके से हमारे संवैधानिक निकायों को छोटा करने की कोशिश कर रही है." उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी ने पहले भी सशस्त्र बलों को नीचा दिखाया था.

भाजपा नेता ने कहा कि गलत दावे करने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी. उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल, संसद या चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं स्वायत्त हैं और स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, तथा संविधान का पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति को उनके खिलाफ धमकी भरी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए.

गांधी ने गुरुवार को 2024 के चुनावों से कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र के आंकड़ों के विश्लेषण का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा द्वारा किए गए चुनावों में भारी आपराधिक धोखाधड़ी के विस्फोटक दावे किए और कहा कि यह संविधान के खिलाफ एक अपराध है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र चुनावों में धांधली की गई.

ये भी पढ़ें- बेंगलुरु में बोले राहुल गांधी, चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे, हम साबित कर देंगे कि मोदी 'वोट चोरी करके' पीएम बने