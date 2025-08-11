ETV Bharat / bharat

पूर्व विधायक अनंत ओझा का बड़ा दावा, बोले- संथाल में हुआ है 'वोट जिहाद', राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान पर कसा तंज - ANANT OJHA ATTACKED RAHUL GANDHI

पूर्व विधायक अनंत ओझा ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के खिलाफ अभियान पर हमला बोला है. उन्होंने झारखंड में SIR करने की मांग की.

Former BJP MLA Anant Ojha
पूर्व बीजेपी विधायक अनंत ओझा (Etv bharat)
Published : August 11, 2025 at 8:39 PM IST

रांची: झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक अनंत ओझा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा 'वोट चोरी' और बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध को बकवास कहा है.

पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का हवाला देकर फर्जी वोट का मुद्दा उठा रहे हैं तो उन्हें संथाल आकर देखना चाहिए कि कैसे राजमहल के उधवा में एक खास समुदाय का वोटर 130% बढ़ गया और जहां ये वोटर बढ़े हैं, वहां 93% मतदान हुआ और फिर उन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट से सांसद की जीत हुई और राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन सके.

'वोट चोरी' अभियान पर बीजेपी का हमला, सुनिए कांग्रेस ने क्या कहा? (Etv bharat)

पूर्व बीजेपी विधायक ने कहा कि जिस तरह से संथाल में गलत आधार और जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर फर्जी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाया गया है. मेरी भी झारखंड में तत्काल SIR शुरू करने की मांग है.

विधानसभा में लगातार 10 वर्षों तक उठाता रहा मुद्दा: अनंत ओझा

संगठन में पकड़ रखने वाले अनंत ओझा ने कहा कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते ही डेमोग्राफिक चेंज और 'लव जिहाद' के बाद 'वोट जिहाद' हुआ और उसी के बल पर अपने जनप्रतिनिधि बनवा लेने का मुद्दा वह लगातार उठाते रहे हैं. उन्होंने आगे बताया कि वे तथ्यों और सबूतों के साथ मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास इस मुद्दे को लेकर गए थे. अपने कार्यकाल के अंतिम समय में रघुवर दास सरकार ने NRC के लिए, भारत सरकार से अनुशंसा भी की थी. लेकिन सरकार बदलते ही सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया.

संथाल में खेला गया 'लव जिहाद' और 'वोट जिहाद' का खेल

पूर्व विधायक अनंत ओझ ने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर अवैध रूप से कब्जा से लेकर पहले 'लव जिहाद' और फिर 'वोट जिहाद' का खेल पूरे संथाल में खेला जा रहा है. लेकिन तुष्टिकरण के लिए इंडी सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली है. तुष्टिकरण में डूबी वर्तमान सरकार ने गलत आधार और जन्म प्रमाणपत्र पर फर्जी वोटर बन जाने के बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है. आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी पर भी यहां के अधिकारियों ने मामले में लीपापोती की है.

झारखंड में जल्द शुरू हो SIR!

बीजेपी नेता अनंत ओझा ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में जो मतदाता गहन पुनरीक्षण का काम शुरू किया है. उसी तरह का काम झारखंड में भी शुरू होना चाहिए. विशेष तौर पर संथाल और सीमावर्ती जिलों में SIR का काम जल्द पूरा होना चाहिए. संथाल में SIR हुआ तो यह साफ-साफ दिख जाएगा कि कैसे संथाल में 'वोट जिहाद' का खेल खेला गया था.

राहुल गांधी का संथाल में स्वागत है: अनंत ओझा

बीजेपी नेता अनंत ओझा ने कहा कि मैंने तो राहुल गांधी को निमंत्रण दिया है कि वे झारखंड और खासकर संथाल परगना के साहिबगंज-पाकुड़ जिले का दौरा करें और देखें कि कैसे आश्चर्यजनक रूप से कई बूथों पर 130%- 120% वोटर बढ़ गए. आप आकर देखिए कि आप लोग किसके वोट के बल पर सांसद और नेता प्रतिपक्ष बने हैं.

कांग्रेस के पाप और तुष्टिकरण की सजा भुगत रही जनता

झारखंड में आपकी सरकार चल रही है. वह किसके मत से चल रही है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं. एक खास वर्ग के 130% मतदाताओं में वृद्धि कैसे हुई? , यह देशभर के लोगों को राहुल गांधी को बताना चाहिए. बीजेपी नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस के पाप और तुष्टिकरण का ही परिणाम जनता भुगत रही है. राहुल गांधी को देश की जनता को यह बताना चाहिए कि राजमहल के उधवा में वोटरों की संख्या में 130 प्रतिशत की बढ़ोतरी किस फैक्ट्री में हुई थी?

संथाल नहीं आएंगे राहुल गांधी, बीजेपी अपने नेता को मणिपुर भेेजें: कांग्रेस

वहीं पूर्व विधायक अनंत ओझा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि उनके नेता ने देशभर में पदयात्रा की है. लेकिन वह किसी के कहने पर संथाल नहीं आएंगे. राहुल गांधी को संथाल बुलाने की बात कहने वाले बीजेपी नेताओं को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर भेजना चाहिए.

