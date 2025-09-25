ETV Bharat / bharat

BJP ने चुनावी राज्यों में संगठन के अनुभवी दिग्गजों को सौंपी चुनाव प्रभारियों की कमान

बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है.

BJP gives command of election in-charges to experienced veterans of the organization in the electoral state
BJP ने चुनावी राज्यों में संगठन के अनुभवी दिग्गजों को सौंपी चुनाव प्रभारियों की कमान (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 7:50 PM IST

4 Min Read
अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की है. यह कदम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में लिया गया है, जो न केवल आगामी चुनावों की तैयारियों को गति देगा, बल्कि बीजेपी की राष्ट्रीय विस्तारवादी रणनीति को आगे भी बढ़ाने का प्रयास करेगा.

बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि उनके सहयोग के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया.

वहीं, पश्चिम बंगाल (2026 चुनाव) के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव प्रभारी होंगे, जिनके साथ पूर्व त्रिपुरा मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब सह-प्रभारी की भूमिका निभाएंगे. वहीं, तमिलनाडु (2026 चुनाव) के लिए सांसद बैजयंत पांडा को प्रभारी और महाराष्ट्र के मंत्री मुरलीधर मोहोल को सह-प्रभारी बनाया गया है.

जानकारी देतीं ईटीवी भारत संवाददाता (ETV Bharat)

चुनावी मोर्चे पर उतारे अनुभवी नेता
इन राज्यों के लिए पार्टी ने अनुभवी नेता चुनावी मोर्चे पर उतारे हैं. धर्मेंद्र प्रधान, जो पहले हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों में पार्टी को सफलता दिला चुके हैं. वह अब बिहार में एनडीए गठबंधन को मजबूत करने और महागठबंधन के खिलाफ रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी संभालेंगे. उनकी नियुक्ति बिहार की राजनीतिक धुरी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.बता दें कि बीजेपी ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में 74 सीटें जीतीं थीं.

भूपेंद्र यादव और बैजयंत पांडा को जिम्मेदारी
भूपेंद्र यादव ने 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में नेतृत्व किया था. ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह कदम पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पार्टी की पैठ बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगा. वहीं, पार्टी के नेता बैजयंत पांडा की नियुक्ति तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति में बीजेपी के विस्तार को बल देने के लिए की गई है, जहां पार्टी पहले से ही गठबंधनों के जरिए अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में जुटी है.

बीजेपी में इन राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति मात्र संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि यह इन राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए केंद्र और राज्यों के बीच संगठन में तालमेल बिठाने और पार्टी की स्थिति मजबूत करने की दिशा में लिया गया फैसला है.

अनुभव और क्षेत्रीय समझ दोनों का समावेश
सूत्रों की माने तो ये प्रभारी पार्टी के लोकसभा में दिए गए 'मिशन 400' के बाद राज्य चुनावों में 'मिशन डबल इंजन' को मजबूत करने के लिए चुने गए हैं. इन प्रभारियों में मुख्य तौर पर 2019 में ओडिशा में जहां धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका से पार्टी ने 12 सीटें हासिल कीं, यहां पार्टी के पास एक भी सीट नहीं थी. इसके अलावा भी हुई अन्य प्रभारियों की नियुक्तियां भी इसी पैटर्न को दोहराती नजर आ रही हैं, जहां अनुभव और क्षेत्रीय समझ दोनों का समावेश किया गया है.

गौरतलब है कि 2025 का बिहार चुनाव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह एनडीए का मजबूत गढ़ भी माना जाता रहा है, लेकिन महागठबंधन (आरजेडी- कांग्रेस) की चुनौती भी एनडीए के सामने बरकरार है और अब इन प्रभारियों की नियुक्ति से पार्टी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह विकास, भ्रष्टाचार-मुक्त शासन और मोदी सरकार की उपलब्धियों पर जोर देगी.

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 2026 चुनावों की तैयारी भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जहां बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पैठ बढ़ाने के इरादे से मेहनत कर रही है. ये नियुक्तियां बीजेपी की न केवल चुनाव जीतने, बल्कि लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की रणनीति का हिस्सा भी हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान को मिला बीजेपी के 'पायलट' का जिम्मा, वोट चोरी के बीच पार करानी है 'चुनावी वैतरणी'

