ETV Bharat / bharat

'निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी...भरोसा हिल गया': लद्दाख फायरिंग पर बोले, BJP के पूर्व सांसद

लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था. 24 सितंबर को हिंसा भड़क गयी.

Ladakh Protest
लेह में भाजपा मुख्यालय भवन के बाहर जले हुए वाहन. (File) (PTI)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : September 27, 2025 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: लद्दाख के वरिष्ठ भाजपा नेता ने बुधवार को सुरक्षा बलों की गोलीबारी में चार प्रदर्शनकारियों की मौत पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की तीखी आलोचना की है. पूर्व सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल ने उपराज्यपाल कविन्द्र गुप्ता को पत्र लिखकर मौतों पर दुख व्यक्त किया और जवाबदेही की मांग की. उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास कम हुआ है.

नामग्याल ने लिखा, "इस संकट को अधिक धैर्य के साथ संभाला जा सकता था. हालांकि हिंसा और आगजनी की निंदा की जानी चाहिए, लेकिन निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी ने जनता के विश्वास को हिला दिया है."

Ladakh Protest
उपराज्यपाल को लिखा पत्र. (ETV Bharat)

उन्होंने अपने पत्र में 24 सितंबर, 2025 को लेह में घटना पर गहरा दुख और खेद व्यक्त व्यक्त किया. पत्र में लिखा-"जो शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के रूप में शुरू हुआ, वह हिंसा में बदल गया, जिससे चार युवाओं की जान चली गई, कई घायल हो गए, संपत्ति को नुकसान पहुंचा और हमारा समुदाय भय से ग्रस्त हो गया."

जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद अगस्त 2019 में लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के समय सांसद रहे नामग्याल ने कहा कि वो यह आश्वासन चाहते हैं कि ऐसी त्रासदी फिर कभी नहीं होगी.

Ladakh Protest
लेह, लद्दाख में शनिवार, 27 सितंबर को कर्फ्यू के बीच सुरक्षाकर्मी सड़क पर गश्त करते हुए. (PTI)

क्यों भड़की थी हिंसाः

लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था. इसी दौरान लेह में हिंसा भड़क उठी. भीड़ ने भाजपा कार्यालय, लद्दाख हिल काउंसिल भवन और पुलिस तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कई वाहनों में आग लगा दी. पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर भी पथराव किया गया, जिसमें लगभग 30 जवान घायल हो गए.

सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की, जिसमें चार लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. मृतकों में लद्दाख स्काउट्स का एक पूर्व सैनिक भी शामिल था. गुरुवार को शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया.

यह हिंसा उस सभा के बाद हुई जहां जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे. वांगचुक को शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. सरकार ने उन पर अशांति भड़काने का आरोप लगाया है. हालांकि लद्दाखी नेताओं ने इस आरोप को खारिज कर दिया है और आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध गोलीबारी की.

Ladakh Protest
लेह, लद्दाख में शनिवार, 27 सितंबर को कर्फ्यू के बीच सुरक्षाकर्मी सड़क पर गश्त करते हुए. (PTI)

कांग्रेस ने की निंदाः

कांग्रेस नेता नवांग रिग्जिन जोरा ने कहा, "कांग्रेस पार्टी प्रसिद्ध कार्यकर्ता की अनुचित गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती है. उनका एकमात्र दोष यह था कि उन्होंने लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के भाजपा के चुनावी वादे के लिए उसे जवाबदेह ठहराया था." उन्होंने कहा कि वांगचुक वर्षों से लेह एपेक्स बॉडी के तहत उपवास, मार्च और धरना-प्रदर्शन करके शांतिपूर्ण विरोध की वकालत करते रहे हैं.

पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने संकट से निपटने में लापरवाही के लिए दोष हटाने के लिए वांगचुक और विपक्षी समूहों को "बलि का बकरा" बनाया. बयान में कहा गया है, "लद्दाख के लोगों की नजर में उनके खिलाफ किसी भी तरह का बदनामी अभियान और झूठे आरोप सही नहीं ठहरेंगे."

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

लद्दाख में क्यों हो रहा प्रदर्शनVIOLENT CLASHES IN LADAKHSONAM WANGCHUKजामयांग त्सेरिंग नामग्यालLADAKH PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.