महबूबा मुफ्ती बोलीं- बंदूक के बल पर लोगों को राष्ट्रगान करने मजबूर कर रही भाजपा
महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर कश्मीरियों को बंदूक के बल पर राष्ट्रगान के लिए खड़ा करने का आरोप लगाया है.
By PTI
Published : October 2, 2025 at 2:50 PM IST
श्रीनगर : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा कश्मीर में लोगों को बंदूक के बल पर राष्ट्रगान करने के लिए खड़े होने को मजबूर कर रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रगान के दौरान लोगों का खड़ा नहीं होना सरकार की विफलता है. महबूबा ने बघाट इलाके में एक खेल मैदान के दौरे के दौरान मीडिया से कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा ने ऐसी हालात में पहुंचा दिया है जहां वह लोगों को बंदूक के बल पर राष्ट्रगान में खड़े होने के लिए मजबूर कर रही है. मुझे अपने छात्र जीवन की याद आती है जब भी राष्ट्रगान होता था हम उसके सम्मान में खड़े होते थे . तब कोई जबरदस्ती नहीं की जाती थी. यह उनकी विफलता है.’’
बता दें कि टीआरसी फुटबॉल मैदान में मंगलवार शाम राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहे कई युवाओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था. महबूबा मुफ्ती इसी के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रही थीं.
महबूबा ने बघाट-ए-बरजुल्ला स्थित एक निजी स्कूल - ‘मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट’ (MET) के खेल के मैदान का भ्रमण किया. उन्होंने कहा, ‘‘मैं डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) से इस मामले में हस्तक्षेप करने और एमईटी स्कूल के मैदान को छोड़ने की अपील करती हूं ताकि युवा और स्थानीय लोग खेल तथा विवाह जैसी अन्य सामुदायिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक स्थान का उपयोग जारी रख सकें. अगर यह मैदान भी छीन लिया गया तो युवा भटक सकते हैं और नशे या अन्य अवांछित गतिविधियों का शिकार हो सकते हैं.’’
महबूबा ने शहर के चट्टाबल क्षेत्र में एक डेयरी फार्म मैदान का भी दौरा किया जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की. वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि इस डेयरी फार्म ग्राउंड को उनके लिए खुले रहने दिया जाए क्योंकि उनके पास यह मैदान इकलौता खेल मैदान है..
मुफ्ती ने कहा, ‘‘इस जगह का प्रयोग कई दशकों से खेल गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है. पीएम मोदी ने भी अपने ‘मन की बात’ में पुलवामा में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता की प्रशंसा की थी. मैं सेना के कोर कमांडर से अपील करती हूं कि कृपया वह यह सुनिश्चित करें कि इस क्षेत्र के युवा इस खेल मैदान से वंचित न रहें.’’
