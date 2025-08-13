दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बड़ा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहुत पहले ही चुनावी भ्रष्टाचार की नींव रखी थी. कांग्रेस और सीपीआई ने मिलकर डॉ. भीमराव अंबेडकर की हार सुनिश्चित की थी.
कांग्रेस हर चुनावी हार के बाद नए बहाने ढूंढती है: बीजेपी नेता
अनुराग ठाकुर ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का चुनाव हारने का रिकॉर्ड रहा है. कांग्रेस के भीतर ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठते रहे हैं. जब भी वह चुनाव हारते हैं, तो ईवीएम और मतदाताओं को दोष देते हैं. ऐसे कई उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के लिए ईवीएम में हेराफेरी की गई है. उन्होंने ईवीएम पर प्रतिबंध लगाने और फिर से बैलेट पेपर के इस्तेमाल की भी मांग की. कांग्रेस हर चुनावी हार के बाद नए बहाने ढूंढती है. वे आत्मचिंतन नहीं करते, बल्कि चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं.
#WATCH | Delhi: On Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi's allegations on EC, BJP MP Anurag Thakur says, " if there is a record of losing elections 90 times under someone's leadership, then it is under the leadership of rahul gandhi. even within the party, questions are… pic.twitter.com/vuYkZ1ut8x— ANI (@ANI) August 13, 2025
भीमराव अंबेडकर को हराने कांग्रेस सीपीआई की बड़ी भूमिका
बीजेपी नेता ने कहा कि साल 1952 में कांग्रेस और सीपीआई ने मिलकर भीमराव अंबेडकर की हार सुनिश्चित की थी. कांग्रेस ने 1952 में ही चुनावी भ्रष्टाचार की नींव रखी थी.
राहुल गांधी के नेतृत्व में 90 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, 'अगर आप देश या दुनिया पर नजर डालें तो मैं कहूंगा कि अगर किसी नेता के नेतृत्व में 90 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड है, तो वह राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ है.
Delhi: BJP MP Anurag Thakur says, " my direct question to rahul gandhi is: what are you afraid of? you don’t provide affidavits, you don’t provide evidence, you make false allegations and run away. this has become your method—spreading confusion during elections. you avoided… pic.twitter.com/IB9ztLLbxy— IANS (@ians_india) August 13, 2025
बिहार चुनाव हारते देख कांग्रेस ने झूठे आरोप लगाने में जुट गई: अनुराग ठाकुर
बीजेपी नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस बिहार चुनाव हारते देख पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में जुट गई है. उन्हों कहा, 'कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी और कुछ नेताओं ने बवंडर खड़ा किया. ये बवंडर नहीं ब्लंडर है. जितने आरोप लगाए उसके बारे में कहूंगा धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे.
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, 'राहुल गांधी से मेरा सीधा सवाल है. आपको (राहुल) किस बात का डर है? आप हलफनामा नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं. चुनाव के दौरान भ्रम फैलाना आपका तरीका बन गया है. बार-बार सबूत देने के अनुरोध के बावजूद, आपने संवैधानिक संस्थाओं के साथ मतदाता सूची के मुद्दे को उठाने से परहेज किया. राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इसका पालन नहीं किया.'
#WATCH | Delhi: " ...kal kuch congress ke log keh rahe the rahul gandhi aur vipaksh ke netao ne bawandar khada kiya... bawandar nahi blunder hai... main rahul ji ko yahi kaunga- dhool chehre par thi aur aaj aaina (mirror) saaf karte rahe", says bjp mp anurag thakur on lok sabha… pic.twitter.com/ItO7tSmgMq— ANI (@ANI) August 13, 2025
पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठते हैं: अनुराग ठाकुर
पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठते हैं. जब वह चुनाव हारते हैं, तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं या मतदाताओं को दोषी ठहराते हैं.