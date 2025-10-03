भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा- इसी वजह से नहीं मिलते वोट
राहुल गांधी हर बार विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र पर हमला करते हैं. इस बार भी उन्होंने कई आरोप लगाए हैं.
Published : October 3, 2025 at 9:12 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक सेमिनार में भारत में 'लोकतंत्र पर हमले' संबंधी टिप्पणी की. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आलोचना की है. बीजेपी ने उन पर विदेशी धरती पर देश का दर्जा 'कम करने' के लिए आधारहीन दावे करने का आरोप भी लगाया.
बीजेपी ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी के लिए भी आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को मार सकते हैं, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनके खिलाफ हिंसा नहीं करेंगे, और उन पर देश के 'शहीदों' का अपमान करने का आरोप लगाया गया,. राहुल ने अपने संबोधन में मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों का नाम लिया था. भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी सत्ता पाने की अपनी 'हताशा' के चलते 'भारत के खिलाफ' टिप्पणियां करते रहते हैं और कांग्रेस नेता को यह समझने की सलाह दी कि यदि वह देश का 'अपमान' करते रहेंगे तो उनकी पार्टी को चुनावों में और अधिक नुकसान होगा.
बता दें, कोलंबिया के मेडेलिन स्थित ईआईए यूनिवर्सिटी में बुधवार को गांधी ने कहा कि भारत अपनी परंपराओं, सोचने के तरीके, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग क्षमता और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के संदर्भ में दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है. भारत के बारे में उनके विचार पूछे जाने पर गांधी ने कहा कि मैं भारत को लेकर बहुत आशावादी हूं. लेकिन साथ ही, भारतीय ढांचे में भी कुछ खामियां हैं. भारत को कुछ जोखिमों से पार पाना होगा.
अपने नजरिए से देखे जाने वाले जोखिमों के बारे में विस्तार से पूछे जाने पर, कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे बड़ा जोखिम भारत में हो रहे लोकतंत्र पर हमला है. क्योंकि भारत में अनेक धर्म, अनेक परंपराएं, अनेक भाषाएं हैं. भारत वास्तव में अपने सभी लोगों के बीच संवाद का एक माध्यम है. गांधी ने कहा कि और, विभिन्न परंपराओं, विभिन्न धर्मों और विभिन्न विचारों के लिए जगह की आवश्यकता होती है और उस जगह को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है. वर्तमान में, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा है. इसलिए यही जोखिम है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि दूसरा बड़ा जोखिम देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग धारणाएं हैं. राहुल गांधी ने कहा कि लगभग 16-17 अलग-अलग भाषाएं, अलग-अलग धर्म हैं, इसलिए, इन विभिन्न परंपराओं को पनपने देना, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की जगह देना भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हम वह नहीं कर सकते जो चीन करता है, जो लोगों को दबाता है और एक सत्तावादी व्यवस्था चलाता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा देश और लोकतंक्ष इसे स्वीकार नहीं करेगा.
राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में 'पूर्ण' लोकतंत्र है जहां लोग स्वतंत्र हैं. उन्होंने कोलंबिया में अपनी टिप्पणी से देश का 'शर्मनाक अपमान' करने के लिए कांग्रेस नेता की निंदा की. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी भारत में भारत के खिलाफ तरह-तरह की बेबुनियाद और बेशर्म बातें कहते हैं और जब वह विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है.
कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए प्रसाद ने कहा कि आप पूरे भारत में घूम-घूम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोपों की बौछार करते हैं. इसलिए, लोकतंत्र ने आपको भारत के लोगों को गाली देने का अधिकार दिया है और आप कह रहे हैं कि यहां लोकतंत्र नहीं है. प्रसाद ने आरोप लगाया कि गांधी भारत के खिलाफ इसलिए बोलते रहते हैं क्योंकि उनकी पार्टी का जनाधार घट रहा है और वे सत्ता पाने के लिए बेताब हैं. रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनके साथ समस्या यह है कि उन्हें (कांग्रेस को) वोट नहीं मिलते. उन्हें सत्ता चाहिए.
भाजपा के सीनियर लीडर ने आगे कहा कि अगर आप विदेश जाकर भारत का अपमान करेंगे, तो लोग आपको वो सीटें भी नहीं जिताएंगे जो आपने जीती हैं. आपको यह बात पता होनी चाहिए. वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोशल साइट 'एक्स' पर पोस्ट में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा कि राहुल गांधी ने फिर वही किया, विदेशी धरती पर भारत को नीचा दिखाया. लंदन में हमारे लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर अमेरिका में हमारी संस्थाओं का मजाक उड़ाने तक, अब कोलंबिया में वह भारत को वैश्विक स्तर पर अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. उन्होंने आरोप लगाया कि यह असहमति नहीं है. यह नकली गांधी का अपमान है.
