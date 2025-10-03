ETV Bharat / bharat

भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा- इसी वजह से नहीं मिलते वोट

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक सेमिनार में भारत में 'लोकतंत्र पर हमले' संबंधी टिप्पणी की. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आलोचना की है. बीजेपी ने उन पर विदेशी धरती पर देश का दर्जा 'कम करने' के लिए आधारहीन दावे करने का आरोप भी लगाया. बीजेपी ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी के लिए भी आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को मार सकते हैं, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनके खिलाफ हिंसा नहीं करेंगे, और उन पर देश के 'शहीदों' का अपमान करने का आरोप लगाया गया,. राहुल ने अपने संबोधन में मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों का नाम लिया था. भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी सत्ता पाने की अपनी 'हताशा' के चलते 'भारत के खिलाफ' टिप्पणियां करते रहते हैं और कांग्रेस नेता को यह समझने की सलाह दी कि यदि वह देश का 'अपमान' करते रहेंगे तो उनकी पार्टी को चुनावों में और अधिक नुकसान होगा. बता दें, कोलंबिया के मेडेलिन स्थित ईआईए यूनिवर्सिटी में बुधवार को गांधी ने कहा कि भारत अपनी परंपराओं, सोचने के तरीके, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग क्षमता और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के संदर्भ में दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है. भारत के बारे में उनके विचार पूछे जाने पर गांधी ने कहा कि मैं भारत को लेकर बहुत आशावादी हूं. लेकिन साथ ही, भारतीय ढांचे में भी कुछ खामियां हैं. भारत को कुछ जोखिमों से पार पाना होगा. अपने नजरिए से देखे जाने वाले जोखिमों के बारे में विस्तार से पूछे जाने पर, कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे बड़ा जोखिम भारत में हो रहे लोकतंत्र पर हमला है. क्योंकि भारत में अनेक धर्म, अनेक परंपराएं, अनेक भाषाएं हैं. भारत वास्तव में अपने सभी लोगों के बीच संवाद का एक माध्यम है. गांधी ने कहा कि और, विभिन्न परंपराओं, विभिन्न धर्मों और विभिन्न विचारों के लिए जगह की आवश्यकता होती है और उस जगह को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है. वर्तमान में, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा है. इसलिए यही जोखिम है.