हॉर्स ट्रेडिंग 'बम': उमर अब्दुल्ला का BJP पर गंभीर आरोप, खरीद-फरोख्त के बगैर एक सीट भी नहीं जीत सकती भाजपा

इस बीच, राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि दोनों दलों के 6 उम्मीदवारों ने भारत के चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर, जो विधानसभा के सचिव भी हैं, के समक्ष अपने पर्चा दाखिल कर दिया है.

एनसी द्वारा प्रस्तावित चौथी सीट पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस के इनकार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, उमर ने कहा कि कांग्रेस के पास "सबसे अच्छे अवसर थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगा."

उन्होंने कहा, "जो कोई भी भाजपा को वोट देता है या चुनावों से दूर रहता है, वह भाजपा का मित्र है, क्योंकि 4 में से तीन चुनावों में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार हैं."

विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के 3, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के एकमात्र विधायक सज्जाद लोन, इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) से जुड़े एक निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद, और आम आदमी पार्टी के जेल में बंद विधायक मेहराज मलिक, जिन्हें वोट देने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होगी.

उमर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव विधायकों में भाजपा के दोस्तों और विरोधियों को बेनकाब कर देंगे. उनका इशारा 7 विधायकों की ओर था.

पिछले एक साल में भाजपा के 28 विधायकों के अलावा किसी भी विधायक ने भाजपा को समर्थन नहीं दिया है. अगर वे दावा कर रहे हैं कि वे तीन सीटें जीतने वाले हैं, तो वे धनबल, बाहुबल और एजेंसियों की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं. देखते हैं वे जीतते हैं या नहीं."

उमर ने श्रीनगर में कहा, "संख्या के हिसाब से भाजपा एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है. उसके पास 28 विधायक हैं और चौथी सीट जीतने के लिए उसे 30 विधायकों की जरूरत है.

श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवारों द्वारा 24 अक्टूबर को होने वाले और फरवरी 2021 से खाली पड़े राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल करने के बाद, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा बिना खरीद-फरोख्त के एक भी सीट नहीं जीत सकती.

चौथी सीट के प्रबल दावेदार भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा और दो अन्य उम्मीदवारों, अली मुहम्मद मीर और राकेश महाजन ने भी नामांकन पत्र दाखिल किए. नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीन विधायकों चौधरी मुहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबेरॉय ने भी अपने नामांकन पत्र दाखिल किए.

चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज समाप्त हो रही है. इसके बाद 14 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच और 16 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है. विधायकों द्वारा मतदान 24 अक्टूबर को निर्धारित है.

वर्तमान वोट गणित के आधार पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों उम्मीदवार जीतते दिख रहे हैं. वहीं भाजपा के शर्मा चौथी सीट के लिए लाभप्रद स्थिति में हैं. यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच मुकाबला होगा.

इस सीट के लिए भाजपा के 28 विधायकों के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनुमानित 24 वोटों पर संख्यात्मक बढ़त है. सुरक्षित सीटों पर एनसी द्वारा उम्मीदवारी से इनकार किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी, जिसके 6 विधायक हैं, चौथी सीट पर भाजपा के खिलाफ मुकाबले से हट गई.

अपने दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ संख्याबल कम होने के बावजूद, भाजपा को तीनों उम्मीदवारों की जीत की उम्मीद थी. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जतिंदर सिंह ने कहा, "यह गैर-दलीय चुनाव है और हमें उम्मीद है कि विधायक हमारे उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे. यह कहना गलत है कि विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की जाएगी या भाजपा वोट खरीदेगी."

90 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में 88 सदस्य हैं. पिछले साल नवंबर में भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद एक सीट खाली हो गई थी, जबकि दूसरी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा बडगाम निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी. उन्होंने 2024 के चुनाव में दोनों सीटें जीतकर अपने परिवार के पारंपरिक गढ़ गंदेरबल को बरकरार रखने का फैसला किया था.

नेशनल कॉन्फ्रेंस को 41 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और उसे 6 कांग्रेस विधायकों, 5 निर्दलीय और माकपा नेता यूसुफ तारिगामी का समर्थन प्राप्त है. ये सब मिलकर उनके कुल वोट 53 हो जाते हैं.

भाजपा के पास 28 विधायक हैं, जबकि बाकी वोट छोटी पार्टियों में बंटे हुए हैं. पीडीपी (3), पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (1), आम आदमी पार्टी (1), और एक निर्दलीय विधायक, शेख खुर्शीद, जो इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के साथ गठबंधन में हैं.