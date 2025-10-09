BJP के 41 उम्मीदवारों के नाम फाइनल! ETV Bharat के पास Exclusive List
बिहार चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट रेडी हो गई है. 30 से अधिक विधायकों का टिकट कटना तय है. पढे़ं पूरी खबर..
Published : October 9, 2025 at 3:26 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज का नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा लेकिन इससे पहले हर पार्टी के हर उम्मीदवारों की धड़कन तेज है. चाहे वह सीटिंग विधायक ही क्यों ना हो. ईटीवी भारत के पास बीजेपी कोटे की 85 सीटों की लिस्ट आ गई है. इनमें उम्मीदवारों के नाम से लेकर नॉमिनेशन में कौन नेता शामिल होंगे और रैली में कौन-कौन नेता मौजूद होंगे, यह भी पूरे ब्यौरे के साथ बताया गया है.
50 सीटिंग विधायक फिर मैदान में: ईटीवी भारत के पास उन 85 सीटों का पूरा ब्यौरा है, जिस पर बीजेपी के विधायक मौजूद हैं या फिर दूसरी पार्टी से बीच के दिनों में भारतीय जनता पार्टी में वह शामिल हुए हैं. इन 85 सीटों पर 50 विधायकों को हरी झंडी दे दी गई है कि वह अपने क्षेत्र में तैयारी करें. इसके साथ ही नॉमिनेशन में कौन-कौन नेता शामिल होंगे और नॉमिनेशंस के बाद होने वाली सभा में कौन नेता होंगे यह पूरा ब्यौरा दे दिया गया है.
बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट तैयारी: ईटीवी भारत के पास जो सूची है उसमें पांच कॉलम बनाए गए हैं. पहले कॉलम में जिला का नाम दिया गया है. दूसरे कॉलम में उस जिले में जितने सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती है उसको रखा गया है. तीसरी कॉलम में उस विधानसभा से वर्तमान में कौन विधायक हैं, उनका नाम दिया गया है. चौथे कॉलम में उनके नॉमिनेशन में कौन-कौन नेता शामिल होंगे, उसकी सूची दी गई है. अंतिम और पांचवें कॉलम में उन नेताओं की सूची दी गई है, जो नॉमिनेशंस के बाद सभा में शामिल होंगे.
41 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर: जिन 41 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं. उनमें लौरिया से विनय बिहारी, चनपटिया से उमाकांत सिंह, बेतिया से रेणु देवी, हरिसिद्धि से कृष्ण नंदन पासवान, गोविंदगंज से सुनील मणि तिवारी, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, चिरैया से लालबाबू प्रसाद गुप्ता, ढाका से पवन जायसवाल, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, बथनाहा (एससी) से अनिल राम, परिहार से गायत्री देवी, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा और खजौली से अरुण शंकर प्रसाद शामिल हैं.
वहीं, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर 'बचौल', झंझारपुर से नीतीश मिश्र, छातापुर से नीरज कुमार सिंह, फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी, बनमनखी (एससी) से कृष्ण कुमार ऋषि, पूर्णिया से विजय खेमका, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, प्राणपुर से निशा सिंह, सहरसा से आलोक रंजन झा, दरभंगा से संजय सरावगी, केवरी से मुरारी मोहन झा, जाले से जीवेश कुमार, औराई से राम सूरत राय, कुढ़नी से केदार प्रसाद गुप्ता और बरूराज से अरुण कुमार सिंह का टिकट भी पक्का है.
इसके अलावे पारू से अशोक कुमार सिंह, बरौली से रामप्रवेश राय, गोपालगंज से कुसुम देवी, गोरियाकोठी से देवेशकांत सिंह, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, हाजीपुर से अवधेश सिंह, रोसड़ा (एसएसी) से वीरेंद्र पासवान, बेगूसराय से कुंदन सिंह, बिहपुर से कुमार शैलेंद्र, कटोरिया (एसटी) से निक्की हेम्ब्रम, बिहारशरीफ से सुनील कुमार को भी टिकट मिलना तय है.
इन सीटों पर सस्पेंस: भारतीय जनता पार्टी ने उन कॉलम को खाली छोड़ा हुआ है, जिन पर अभी सस्पेंस है. सूची में उस जिले का नाम, विधानसभा का नाम, साथ ही वहां से कौन वर्तमान में विधायक हैं, यह जरूर दिया गया है लेकिन नॉमिनेशन में कौन नेता शामिल होंगे और नॉमिनेशन के बाद कौन नेता सभा में शामिल होंगे, उसकी सूची नहीं दी गई है. पटना और आसपास की कुछ सीटों को भी खाली छोड़ गया है, जहां से वर्तमान विधायक का लड़ना तय माना जा रहा है.
44 सीटों पर बीजेपी बदलेगी प्रत्याशी?: कई ऐसी सीटें हैं, जहां से उम्मीदवार बदले जा सकते हैं. 44 सीटों में कई मौजूदा विधायक भी हैं, जिनके टिकट पर संशय है. इनमें रामनगर (एससी) से भागीरथी देवी, बगहा से राम सिंह, नरकटियागंज से रश्मि वर्मा, नौतन से नारायण प्रसाद, रक्सौल से प्रमोद सिन्हा, सीतामढ़ी से मिथलेश कुमार, राजनगर (एससी) से रामप्रीत पासवान, नरपतगंज से जयप्रकाश यादव, सिकटी से विजय मंडल, कोढ़ा (एसपी) से कविता पासवान, गौड़ाबौराम से स्वर्णा सिंह, अलीनगर से मिश्रीलाल यादव, हायाघाट से रामचंद्र साह, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह और दरौंदा से करनजीत सिंह के टिकट पर खतरा है.
वहीं, तरैया से जनक सिंह, छपरा से सीएन गुप्ता, लालगंज से संजय कुमार सिंह, पातेपुर (एससी) से लखिंदर पासवान, मोहिउद्दीन नगर से राजेश सिंह, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, पीरपैंती (एससी) से ललन कुमार पासवान, कहलगांव से पवन कुमार यादव, बांका से रामनारायण मंडल, मुंगेर से प्रणव कुमार यादव, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, दीघा से संजीव चौरसिया, बांकीपुर से नितिन नवीन और कुम्हरार से अरुण कुमार सिन्हा का भी टिकट फाइनल नहीं हो पाया है.
इसके अलावे पटना साहिब से नंद किशोर यादव, विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ, बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह, मोहनिया (एससी) से संगीता कुमारी, भभुआ से भरत बिंद, चेनारी (एससी) से मुरारी प्रसाद गौतम, गया टाउन से प्रेम कुमार, वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह, वारसलीगंज से अरुणा देवी और जमुई से श्रेयसी सिंह के टिकट पर भी संशय कायम है. इसके साथ ही बक्सर, डुमरांव और ब्रह्मपुर सीट पर अभी तक उम्मीदवार तय नहीं हुआ है.
नॉमिनेशन के बाद सभा मे बड़े नेता: सूची के मुताबिक नॉमिनेशन में ज्यादातर बिहार के बड़े नेता ही शामिल होंगे. जिसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, राजीव प्रताप रूढ़ी, दिलीप जायसवाल सरीखे नेता शामिल हैं. वहीं, रैली में अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी, रवि किशन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, सहित गठबंधन के भी नेता उन सभाओं में शामिल होंगे. गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी का भी नाम दिया गया है.
