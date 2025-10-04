ETV Bharat / bharat

'2 फेज में बिहार चुनाव, घोषणा के 28 दिन बाद वोटिंग', BJP की इलेक्शन कमीशन से मांग

"हमने अनुरोध किया है कि मतदान 2 फेज में किया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से मतदाता और उम्मीदवारों का खर्च बढ़ता है और सभी संस्थाएं इससे बाधित भी होती हैं. बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने हमसे पूछा कि चुनाव कब होने चाहिए. हमने कहा है कि वो चुनाव की घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं. चुनाव कराने में देर ना की जाए."- दिलीप जायसवाल, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी

क्या बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष?: दिलीप जायसवाल ने कहा कि पिछले चुनाव में कुछ शिकायत मिली थी कि मतदाता को वोटर पर्ची सही समय पर नहीं पहुंच पाई थी. ऐसे में हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाताओं को पहुंचाई जाए. सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी होनी चाहिए. मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए. चुनाव के एक-दो दिन पहले पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज के गांवों में अर्धसैनिक बल की उपलब्धता हो और वहां मार्च भी कराया जाए ताकि वोटर में आत्मविश्वास जगे.

'दो फेज में हो विधानसभा चुनाव': बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची का प्रकाशन कराने के लिए बधाई दी है. साथ ही कुछ अहम सुझाव भी दिए हैं. उन्होंने बताया कि हमने आयोग को कहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव दो चरणों में होना चाहिए. जायसवाल ने कहा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के 28 दिन बाद चुनाव कराया जा सकता है.

सियासी दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक (ETV Bharat)

बीजेपी ने की बुर्का बैन की मांग: इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से बूथों पर महिलाओं के बुर्का पहनने पर रोक लगाने की मांग की. दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग इस दिशा में कदम उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव के एक-दो दिन पहले पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज के गांवों में अर्धसैनिक बल की उपलब्धता हो और वहां मार्च कराने की भी मांग की है.

'एक चरण में होना चाहिए चुनाव': वहीं, बैठक के बाद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि बिहार में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव कराया जाए. उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है.

"हमने चुनाव को सुझाव दिया है कि बिहार में एक ही चरण में मतदान हो. जब महाराष्ट्र में एक फेज में वोटिंग हो सकती है तो बिहार में क्यों नहीं. बिहार में SIR बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, हमने मुख्य चुनाव आयुक्त को SIR को लेकर धन्यवाद दिया है."- संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू

सियासी दलों के साथ EC की बैठक खत्म: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक खत्म हो गई है. बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि राजनैतिक दल जनतंत्र की आधारशिला हैं. सभी दलों को पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया के हर पड़ाव पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए. चुनाव के पर्व को सौहार्द से मनाएं और मतदाताओं का सम्मान करें.

सियासी दलों से आयोग की अपील: चुनाव आयोग ने आह्वान किया कि चुनाव की पारदर्शिता का अनुभव करें. हर बूथ पर राजनैतिक दल अपने पोलिंग एजेंट नामित करना न भूलें. राजनैतिक दलों ने चुनाव आयोग के मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिये SIR के ऐतिहासिक, पारदर्शी और दृढ़ कदम उठाने के लिये धन्यवाद किया और चुनावी प्रक्रिया के प्रति अपनी पूरी निष्ठा और विश्वास को दोहराया.

क्या बोले सियासी दलों के नेता?: वहीं ⁠राजनीतिक दलों ने मतदान केंद्र पर 1,200 मतदाताओं की अधिकतम संख्या निर्धारित करने के लिए आयोग का धन्यवाद किया. सभी दलों बिहार के मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने की मांग की और चुनाव को कम से कम चरणों में कराने का सुझाव दिया.

सभी दलों ने जताया भरोसा: इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में उठाए गए कई नए कदमों, जैसे पोस्टल वोटों की गिनती और फॉर्म 17C संबंधी प्रावधानों की व्यापक सराहना की गई. सभी दलों ने चुनाव आयोग पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्णत: पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग में पूरा विश्वास जताया.

