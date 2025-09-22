ETV Bharat / bharat

'तीन दिन में माफी मांगो...' BJP ने AAP विधायक को दी चेतावनी, जानें- गोवा में ऐसा क्या हुआ?

नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) पार्टी कार्यालय के बाहर चुनाव चिन्ह झाड़ू के साथ पार्टी कार्यकर्ता. (फाइल फोटो) ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 22, 2025 at 8:28 PM IST 3 Min Read