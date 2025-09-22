ETV Bharat / bharat

'तीन दिन में माफी मांगो...' BJP ने AAP विधायक को दी चेतावनी, जानें- गोवा में ऐसा क्या हुआ?

गोवा भाजपा ने आप विधायक पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके कार्यालय में घुसकर हंगामा करने का आरोप लगाया.

BJP warns AAP MLA
नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) पार्टी कार्यालय के बाहर चुनाव चिन्ह झाड़ू के साथ पार्टी कार्यकर्ता. (फाइल फोटो) (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 8:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पणजी: एक सामाजिक कार्यकर्ता पर हमले को लेकर विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन से गोवा में विवाद पैदा हो गया है. भाजपा ने सोमवार को आप विधायक वेन्जी वीगास पर आरोप लगाया कि वे आंदोलन के दौरान उनके कार्यालय में जबरन घुस आए. बेजीपी ने माफी मांगने के लिए तीन दिन का समय दिया है, अन्यथा कार्रवाई की भी चेतावनी दी है.

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने इस दावे का खंडन किया है. कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह विरोध प्रदर्शन एक सामाजिक कार्यकर्ता को न्याय दिलाने के लिए किया गया था, जिस पर सार्वजनिक रूप से हमला किया गया था.

क्या है मामलाः

सामाजिक कार्यकर्ता रमा कंकोणकर पर हुए हमले की निंदा में पिछले हफ़्ते कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया था. विधायक वीगास, कांग्रेस सांसद कैप्टन विरियाटो फर्नांडीस और विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने शहर स्थित भाजपा कार्यालय तक मार्च निकाला.

भाजपा के आरोपः

भाजपा गोवा के प्रवक्ता कृष्णा (दाजी) साल्कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी कार्यालय में मार्च करने की घटना की निंदा की. साल्कर ने कहा, "आप विधायक वेन्जी वीगास हमारे कार्यालय में जबरन घुस आए. विरोध प्रदर्शन करने का यह तरीका नहीं है. एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते, वीगास को अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए."

उन्होंने कहा कि पार्टी विएगास को अपने आचरण के लिए माफी मांगने के लिए तीन दिन का समय देगी, अन्यथा भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "गोवा में भाजपा चार लाख सदस्यों का परिवार है. पार्टी को हल्के में न लें."

आम आदमी पार्टी का पलटवारः

'आप' गोवा के अध्यक्ष अमित पालेकर ने कहा कि उनके विधायक माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा, गोवा की जनता को धमका नहीं सकती.

पालेकर ने कहा, "तीन दिन तक इंतजार मत कीजिए. मैं आप सभी को अभी बता रहा हूं कि हम माफी नहीं मांगने वाले हैं." उन्होंने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान वीगास कभी भाजपा कार्यालय में दाखिल नहीं हुए.

पालेकर ने कहा कि भाजपा को पहले आत्मचिंतन करना चाहिए कि लोगों को विरोध स्वरूप उनके कार्यालय तक मार्च क्यों करना पड़ा. "ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग निराश हैं. एक सामाजिक कार्यकर्ता पर दिनदहाड़े हमला किया गया. यह किसी राजनीतिक दल का विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन था जिन्होंने इकट्ठा होने का आह्वान किया था."

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

GOA BJPAAP MLAगोवा बीजेपीगोवा में आप विधायकBJP WARNS AAP MLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.