ETV Bharat / bharat

'आखिर लालू परिवार की भूख कब मिटेगी', भाजपा ने RJD और कांग्रेस को घेरा, मामले को बिहार चुनाव में उठाने की तैयारी

तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी (फाइल फोटो) ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 13, 2025 at 5:34 PM IST 4 Min Read

अनामिका रत्ना नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक बीचोंबीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ 'लैंड फॉर जॉब्स' और आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाले में आरोप तय कर दिए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को 'ऐतिहासिक' बताते हुए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, "आज कोर्ट ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और पुत्र के खिलाफ आरोप तय किया है. बिहार चुनाव पर ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि, धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) समेत गंभीर धाराओं के तहत यह फैसला आया है. रविशंकर प्रसाद ने सवाल करते हुए कहा कि, तेजस्वी 'बिहार बदलने' की बात करते हैं, लेकिन 420 के चार्ज के साथ कैसे. भाजपा अब इस मामले को लगातार बिहार चुनाव में उठाने की रणनीति तैयार कर रही है. लैंड फिर जॉब्स स्कैम का मामला 2004-2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियों के बदले लालू परिवार को सर्किल रेट से काफी कम कीमत पर जमीनें ट्रांसफर की गईं. विशेष अदालत ने आज लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती और हेमा यादव समेत नौ लोगों के खिलाफ आरोप तय किए. कोर्ट ने सभी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था,ये फैसला ऐसे समय में आया है जब चुनाव की बिसात बिछ चुकी है. हालांकि, फैसला सुरक्षित रखा गया है. लेकिन भाजपा ने भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि "लालू प्रसाद के शासनकाल में चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, सरकारी संपत्ति के आवंटन में गड़बड़ी और 'जमीन दो-नौकरी लो' जैसी लूट मची थी.