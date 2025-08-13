ETV Bharat / bharat

'भारत की नागरिकता लेने से पहले ही सोनिया का नाम मतदाता सूची में जुड़ा था', भाजपा का आरोप - VOTE CHORI

1983 में सोनिया गांधी को नागरिकता मिली थी, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ चुका था, यह आरोप है.

सोनिया गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2025 at 6:19 PM IST

नई दिल्ली : मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा ने सोनिया गांधी को निशाने पर लिया है. पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जब भारत की नागरिक भी नहीं बनी थीं, उससे पहले ही उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ चुका था और यह कांग्रेस द्वारा की गई 'वोट चोरी' थी.

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर इसका विस्तार से जिक्र किया है. उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी मतदाता सूची में पुनरीक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं, अगर इसका कारण जानना हो, तो सोनिया गांधी तक मामले को ले जाना होगा.

मालवीय ने लिखा कि सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में 1980 में जुड़ा था, जबकि उस समय वह इटली की नागरिक थीं. भाजपा ने कहा कि सोनिया को भारत की नागरिकता 1983 में मिली थी, जबकि उनका नाम पहले ही वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया था.

उन्होंने आगे लिखा कि 1980 में सोनिया गांधी एक, सफदरजंग रोड पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ रहती थीं. वोटर लिस्ट में राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी का पता यही था. मालवीय ने कहा कि 1980 में नई दिल्ली संसदीय लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदाता सूची प्रकाशित हुई, एक जनवरी 1980 को यह सूची आई थी. मालवीय के अनुसार सीरियल नंबर 388 पर सोनिया गांधी का नाम प्रकाशित हुआ था और पोलिंग स्टेशन का नंबर था- 145.

उन्होंने लिखा कि जब इस मामले को लेकर हो-हल्ला मचा, तब 1982 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया. उसके बाद 1983 में उनका नाम फिर से जोड़ा गया, क्योंकि इसी साल उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई थी. अमित मालवीय ने कहा कि यह सीधे-सीधे सत्ता के दुरुपयोग का मामला था.

इससे पहले भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर बरसते हुए कहा था कि वे एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने रायबरेली और डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का जिक्र किया. रायबरेली से राहुल गांधी सांसद हैं. डायमंड हार्बर से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी सांसद हैं. अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों सीटों पर फर्जी मतदाता और फर्जी पते की शिकायत है. ठाकुर ने अखिलेश यादव की कन्नौज लोकसभा सीट का भी जिक्र किया.

आपको बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची को लेकर भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है और इससे भाजपा को फायदा पहुंच रहा है. उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक का उदाहरण दिया. अपने सबूत को राहुल गांधी ने एटम बम जैसा बताया. चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को शपथ पत्र दाखिल कर साक्ष्यों को सामने लाने को कहा है. हालांकि, कांग्रेस ने कहा कि उसने साक्ष्य सामने रख दिए हैं, अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि वे इस पर कार्रवाई करें.

