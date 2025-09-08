डर या मजबूरी: उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगा बीजद, कल सुबह 10 बजे से पड़ेंगे वोट
बीजू जनता दल ने कल मंगलवार 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला लिया है.
भुवनेश्वर: बीजू जनता दल (बीजद) कल 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहेगा. यह निर्णय भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी दल भारत से समान दूरी बनाए रखने की पार्टी की रणनीति के अनुरूप है.
चुनाव आयोग के मुताबिक, उपराष्ट्रपति (Vice President) पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा.
बीजद के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने आज इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी एनडीए और भारत दोनों से समान दूरी बनाए रखेगी. ये फैसला पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने लिया है.
बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, "बीजू जनता दल ने कल मंगलवार को होने वाले 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला लिया है. बीजू जनता दल एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों गठबंधनों से समान दूरी बनाए रखेगा. हमारा ध्यान ओडिशा और ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों के विकास और कल्याण पर केंद्रित है."
बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग होगी. इस चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा है. वहीं एनडीए ने पूर्व गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को चुनावी जंग में अपना उम्मीदवार बनाया. इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला है.
जान लें कि 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा दे दिया था. उसी खाली जगह को भरने के लिए ये चुनाव हो रहा है.
अब बता दें कि वीपी चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है. इसकी वजह इसकी चुनाव की प्रक्रिया है. उप राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद वोट करते हैं. यहां वोटिंग अनुपातिक मूल्यांकन और वरीयता आधारित प्रणाली से होता है. यही वजह से यहां मतपत्र का सहारा लेना पड़ता है.
गौर करें तो इस चुनाव में उपराष्ट्रपति चुनाव में हरेक मतदाता को उम्मीदवारों के नाम के सामने 1, 2, 3, 4 जैसी प्राथमिकताएं अंकित करनी पड़ती हैं. वोटों की गिनती इन प्राथमिकताओं के आधार पर होती है. ये व्यवस्था ईवीएम की मौजूदा तकनीक में पूरी नहीं होती है.
