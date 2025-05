ETV Bharat / bharat

वर्चुअल करेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट खफा, बिटकॉइन व्यापार को बताया हवाला कारोबार का परिष्कृत रूप!

पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि देश में बिटकॉइन का व्यापार करना 'हवाला कारोबार के परिष्कृत तरीके से निपटने' जैसा है, और बताया कि, 'वर्तमान में कोई विनियमन नहीं है.' याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बिटकॉइन का बहुत बड़ा मूल्य है. प्रवर्तन निदेशालय और गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक विस्तृत जवाब दाखिल करेंगी.

After hearing submissions, the bench has listed the matter for further hearing on May 19. The petitioner moved the apex court against the Gujarat High Court order, which declined to grant him bail.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 19 मई की डेट दे दी है. गौर करें तो याचिकाकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था. हाइकोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था.

