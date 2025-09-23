ETV Bharat / bharat

बिष्णुपुर हमला: मणिपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने नागरिकों से उग्रवादियों के बारे में जानकारी देने की अपील की

मणिपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने नागरिकों से उग्रवादियों के बारे में जानकारी देने की अपील की ( ANI )

नई दिल्ली: बिष्णुपुर में असम राइफल्स द्वारा किए गए हमले की जांच कर रही मणिपुर की सुरक्षा एजेंसियों ने नागरिकों से हमलावरों की पहचान के बारे में जानकारी देने की अपील की है. इस संबंध में लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शुक्ला ने ईटीवी भारत से कहा, "घात लगाकर किए गए हमले के बाद हमें नागरिकों का समर्थन मिल रहा है, जिसमें हमने अपने दो जवानों को खो दिया है. दरअसल, लोग इस वीभत्स घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं."

बता दें कि अज्ञात हमलावरों ने 19 सितंबर को एक बसे हुए इलाके से वाहनों में जा रहे असम राइफल्स के जवानों की एक टुकड़ी पर हमला कर दिया. असम राइफल्स की एक यूनिट के जवानों की वाहन-आधारित टुकड़ी मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के नाम्बोल सबल लेईकाई क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अंधेरे के समय आगे बढ़ रही थी, जो कि एक AFSPA विमुक्त क्षेत्र है.

एक अन्य अधिकारी ने कहा, "अभी तक किसी भी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है. घटना में शामिल उग्रवादियों को मार गिराने के लिए तलाशी अभियान जारी है." असम राइफल्स की टुकड़ी पर राजमार्ग पर अज्ञात आतंकवादियों ने बिना उकसावे के स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की. यह घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे के कुछ दिनों बाद हुई.

'हम मणिपुर के हालात से वाकिफ हैं'

जाने-माने सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बीके खन्ना ने ईटीवी भारत को बताया, "हम मणिपुर के हालात से वाकिफ हैं. इसलिए, इस बात की पूरी संभावना है कि असामाजिक तत्व राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं." नाम्बोल मीतेई बहुल इलाका है और यह राज्य की राजधानी इंफाल से लगभग 15 किलोमीटर दूर है.

घात लगाकर हमला करने की संभावना से इनकार

संपर्क करने पर अधिकारी ने सीमा पार से उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर हमला करने की संभावना से इनकार किया. अधिकारी ने कहा, "सीमा घटनास्थल से बहुत दूर है. नाम्बोल क्षेत्र मीतेई बहुल है और इस बात की संभावना कम है कि म्यांमार से आए उग्रवादियों ने यह अभियान चलाया हो."

बता दें कि मणिपुर म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है. वास्तव में भारत-म्यांमार सीमा का यह खंड 1,643 किलोमीटर लंबी एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा का हिस्सा है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम से भी होकर गुजरती है. पहले भी, उग्रवादी म्यांमार से मणिपुर में घुसपैठ करके हमला करके भाग जाते थे.

मणिपुर के विलय समझौते का विरोध

यह हमला 21 सितंबर 1949 को मणिपुर के विलय समझौते का विरोध कर रहे घाटी-आधारित विद्रोही समूहों द्वारा आहूत बंद से दो दिन पहले हुआ. हाल के महीनों में पुलिस और सुरक्षा बलों ने राज्य में कई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है.