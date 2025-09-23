ETV Bharat / bharat

बिष्णुपुर हमला: मणिपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने नागरिकों से उग्रवादियों के बारे में जानकारी देने की अपील की

एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने इस संभावना से इनकार किया कि आतंकवादी हमला करने के लिए सीमा पार से आए हैं.

Bishnupur ambush
मणिपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने नागरिकों से उग्रवादियों के बारे में जानकारी देने की अपील की (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 8:21 PM IST

नई दिल्ली: बिष्णुपुर में असम राइफल्स द्वारा किए गए हमले की जांच कर रही मणिपुर की सुरक्षा एजेंसियों ने नागरिकों से हमलावरों की पहचान के बारे में जानकारी देने की अपील की है. इस संबंध में लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शुक्ला ने ईटीवी भारत से कहा, "घात लगाकर किए गए हमले के बाद हमें नागरिकों का समर्थन मिल रहा है, जिसमें हमने अपने दो जवानों को खो दिया है. दरअसल, लोग इस वीभत्स घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं."

बता दें कि अज्ञात हमलावरों ने 19 सितंबर को एक बसे हुए इलाके से वाहनों में जा रहे असम राइफल्स के जवानों की एक टुकड़ी पर हमला कर दिया. असम राइफल्स की एक यूनिट के जवानों की वाहन-आधारित टुकड़ी मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के नाम्बोल सबल लेईकाई क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अंधेरे के समय आगे बढ़ रही थी, जो कि एक AFSPA विमुक्त क्षेत्र है.

एक अन्य अधिकारी ने कहा, "अभी तक किसी भी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है. घटना में शामिल उग्रवादियों को मार गिराने के लिए तलाशी अभियान जारी है." असम राइफल्स की टुकड़ी पर राजमार्ग पर अज्ञात आतंकवादियों ने बिना उकसावे के स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की. यह घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे के कुछ दिनों बाद हुई.

'हम मणिपुर के हालात से वाकिफ हैं'
जाने-माने सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बीके खन्ना ने ईटीवी भारत को बताया, "हम मणिपुर के हालात से वाकिफ हैं. इसलिए, इस बात की पूरी संभावना है कि असामाजिक तत्व राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं." नाम्बोल मीतेई बहुल इलाका है और यह राज्य की राजधानी इंफाल से लगभग 15 किलोमीटर दूर है.

घात लगाकर हमला करने की संभावना से इनकार
संपर्क करने पर अधिकारी ने सीमा पार से उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर हमला करने की संभावना से इनकार किया. अधिकारी ने कहा, "सीमा घटनास्थल से बहुत दूर है. नाम्बोल क्षेत्र मीतेई बहुल है और इस बात की संभावना कम है कि म्यांमार से आए उग्रवादियों ने यह अभियान चलाया हो."

बता दें कि मणिपुर म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है. वास्तव में भारत-म्यांमार सीमा का यह खंड 1,643 किलोमीटर लंबी एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा का हिस्सा है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम से भी होकर गुजरती है. पहले भी, उग्रवादी म्यांमार से मणिपुर में घुसपैठ करके हमला करके भाग जाते थे.

मणिपुर के विलय समझौते का विरोध
यह हमला 21 सितंबर 1949 को मणिपुर के विलय समझौते का विरोध कर रहे घाटी-आधारित विद्रोही समूहों द्वारा आहूत बंद से दो दिन पहले हुआ. हाल के महीनों में पुलिस और सुरक्षा बलों ने राज्य में कई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है.

कुकी-ज़ो उग्रवादी समूहों के संयुक्त संगठन, कुकी नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन (KNO) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (UPF), जो वर्तमान में भारत और मणिपुर सरकारों के साथ संचालन निलंबन (SOS) के तहत हैं, ने इस हमले की कड़ी निंदा की है.

कांगपोकपी में कुकी जनजातियों के शीर्ष संगठन, कुकी इंपी सदर हिल्स (KISH) ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. इंपी ने कहा, "उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा. वे शांति के रक्षक के रूप में खड़े रहे और राष्ट्र और उसके लोगों की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी."

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार, कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष की अवधि के लिए त्रिपक्षीय संचालन निलंबन (SoO) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

हालांकि, इस हमले ने सुरक्षा मुद्दे को फिर से सामने ला दिया है, क्योंकि मणिपुर में अपेक्षाकृत शांति के बाद हिंसा देखी गई है. गौरतलब है कि राज्य फरवरी से राष्ट्रपति शासन के अधीन है. अप्रैल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि दिसंबर से मार्च तक लगभग चार महीनों तक मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई है. जुलाई में, गृह मंत्रालय ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया था.

संसद की मंज़ूरी के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया था. राज्य विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, निलंबित अवस्था में रहेगी. मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच जातीय संघर्ष चल रहा है, जिसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं.

