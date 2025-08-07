रांची: जब जंगल खामोश हो जाता है, तब भी एक आवाज गूंजती रहती है, पन्नालाल की पुकार. और इस पुकार को पहचानते हैं दर्जनों परिंदे. झारखंड के जंगलों में कहीं भी चले जाइए, अगर पक्षियों का झुंड अचानक किसी इंसान के पास मंडराने लगे, तो समझ लीजिए, पन्नालाल आ गए हैं.

पक्षियों का दोस्त, जंगल का रखवाला

रामगढ़ जिले के सरइयां कुंदरू गांव के पन्नालाल, जिन्हें लोग प्यार से ‘बर्डमैन’ कहते हैं, पेशे से किसान हैं, लेकिन उनका असली जुनून है पक्षियों से दोस्ती. कोई सरकारी सहायता नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, बस अपने मन की आवाज पर पिछले 27 सालों से जंगल-जंगल भटक रहे हैं. वे अपने खर्चे पर 45 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों के संरक्षण का काम कर रहे हैं.

बर्डमैन पन्नालाल से बातचीत करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्या (ईटीवी भारत)

पक्षियों की भाषा, भावनाओं का रिश्ता

पन्नालाल का पक्षियों से रिश्ता सिर्फ देखने या खिलाने तक सीमित नहीं. वे पक्षियों की आवाज पहचानते हैं और उनकी भाषा में बात करते हैं. यह कोई कला नहीं, बल्कि सालों के समर्पण और संवेदना की उपज है. वे कहते हैं, “पक्षी भी मूड में होते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी उत्साहित. मैं उनकी आंखों से समझ जाता हूं कि उन्हें क्या चाहिए.”

आंखें बंद करके भी वे बता सकते हैं कि कौन सी आवाज किस प्रजाति की है. उनका दावा है कि पक्षियों के व्यवहार से वे यह तक जान लेते हैं कि आसपास कोई शिकारी या खतरा तो नहीं.

जंगल में कैमरे के साथ पन्नालाल (ईटीवी भारत)

हरे रंग में लिपटा जंगल का हमसफर

पन्नालाल हमेशा हरे रंग की पोशाक में नजर आते हैं, हरी टोपी, हरी शर्ट, हरे जूते. पूछने पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, “मैं चाहता हूं कि पक्षी मुझे अपना समझें, कोई खतरा न मानें.” जंगल में वे घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं, न धूप की चिंता, न बारिश की. उनका धैर्य और समर्पण ही पक्षियों को उनके करीब लाता है.

जंगल में पन्नालाल (ईटीवी भारत)

जंगल-जंगल, घाटी-घाटी पक्षियों की खोज

रांची के अनगड़ा की सिकिदिरी घाटी, हुंडरू, गिधिनिया, चुटूपालू, रामगढ़ के रजरप्पा, कुजू, बनादाग—ये वो इलाके हैं जहां पन्नालाल सालों से जाते रहे हैं. वे सिर्फ पक्षियों को देखने नहीं जाते, बल्कि उनके व्यवहार पर शोध करते हैं. किस जंगल में कौन सी प्रजाति है, कब आती है, कब जाती है—इसकी बारीक जानकारी उनके पास है.

लंबी पूंछ वाला श्राइक पक्षी (ईटीवी भारत)

वे बताते हैं, “अगर मैं किसी पक्षी को रोज देखता हूं और वह अचानक न दिखे, तो समझ जाता हूं कि कोई दिक्कत है.” कई बार वे घायल या बीमार पक्षियों को उठाकर लाते हैं, दवाइयां देते हैं और ठीक होने तक उनकी देखभाल करते हैं.

नई पीढ़ी को पक्षियों से जोड़ने की मुहिम

पन्नालाल सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं. वे झारखंड के स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को पक्षियों की कहानियां सुनाते हैं. विलुप्त हो चुके पक्षियों की आवाजें, जंगलों की सैर, और पक्षियों को पहचानने का तरीका सिखाते हैं.

पत्तों के बीच छिपे बर्डमैन पन्नालाल (ईटीवी भारत)

उनके साथ जंगल की सैर करने वाले एक शिक्षक कहते हैं, “बच्चे चकित रह जाते हैं जब पन्नालाल जी के एक बुलावे पर चार-पांच पक्षी पास आ जाते हैं. यह जादू नहीं, सालों का भरोसा है.”

पुलिस अधिकारियों को भी सिखाई बर्ड वॉचिंग

पन्नालाल ने सिर्फ बच्चों को ही नहीं, झारखंड पुलिस के कई अधिकारियों को भी बर्ड वॉचिंग सिखाई है. वे कहते हैं, “कई बार अधिकारी मुझसे आग्रह करते हैं कि उन्हें पक्षियों के बारे में बताऊं. यह देखकर खुशी होती है कि संवेदनशीलता बढ़ रही है.”

गौरैया (ईटीवी भारत)

सम्मान से बड़ा है पक्षियों का विश्वास

पन्नालाल को कई संगठनों से सम्मान मिल चुका है, लेकिन वे कहते हैं, “सबसे बड़ा सम्मान तब लगता है जब कोई पक्षी मुझसे डरता नहीं, बल्कि मेरी हथेली पर आकर बैठ जाता है.”

वे मानते हैं कि संरक्षण कागजों का काम नहीं, दिल से लिया गया संकल्प है. “अगर आप सिर्फ फोटो खींचने आए हैं, तो पक्षी नहीं आएंगे. लेकिन अगर आप उनकी चिंता करते हैं, तो वे आपको पहचान लेते हैं.”

प्रकृति से प्रेम की सीख

पन्नालाल की कहानी सिर्फ एक इंसान और पक्षियों की दोस्ती की नहीं. यह एक गहरी सीख है उस दौर में जब जंगल सिकुड़ रहे हैं, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं. वे याद दिलाते हैं कि बिना कैमरे, बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया के भी प्रकृति से रिश्ता जोड़ा जा सकता है, बस चाहिए धैर्य, संवेदना और प्रेम.

पन्नालाल की पुकार आज भी जंगलों में गूंजती है, और जवाब में परिंदे उनके पास चले आते हैं. यह रिश्ता सिर्फ पक्षियों का नहीं, बल्कि प्रकृति के हर उस जीव का है जो इंसान के भरोसे को समझता है.

