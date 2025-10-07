बदल गया UPI का पेमेंट करने का तरीका, अब फिंगरप्रिंट और चेहरा दिखाकर होगा पेमेंट
Published : October 7, 2025 at 8:29 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मौजूदा पिन-बेस्ड सिस्टम की जगह पर यूपीआई पेमेंट्स के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू किया है. बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डिवाइस पर ही किया जाएगा और इसका इस्तेमाल उस पिन के स्थान पर किया जा सकता है जो अप्रैल 2016 में लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणाली के लॉन्च होने के बाद से उपयोग में है.
वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने मंगलवार को वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन में इस नए टूल का अनावरण किया. बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, पिन-बेस्ड यूपीआई ऑथेंटिकेशन का एक अधिक सहज, सुरक्षित और यूजर-फ्रेंडली विकल्प है और इसका इस्तेमाल यूपीआई का उपयोग करके एटीएम से कैश निकासी के अलावा पिन सेट करने या रीसेट करने के लिए भी किया जा सकता है.
उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित
NPCI ने कहा कि यह सुविधा उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी जो इसे चुनना चाहेंगे, जिससे उन्हें अपने पसंदीदा ऑथेंटिकेशन माध्यम पर नियंत्रण मिलेगा. एनपीसीआई की विज्ञप्ति में कहा गया है, "जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रत्येक लेनदेन को मजबूत क्रिप्टोग्राफिक चेकस का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से वेरिफाई किया जाता है, जिससे अनुभव सरल और निर्बाध रहते हुए उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित होती है."
यूपीआई भुगतानों के लिए बायोमेट्रिक्स की शुरुआत से वरिष्ठ नागरिकों और पहली बार भुगतान करने वालों के लिए भी ऑनबोर्डिंग आसान हो सकती है. एनपीसीआई ने कहा, "अब तक यूपीआई के लिए पिन बनाने के लिए डेबिट कार्ड की डिटेल दर्ज करनी होती है या आधार ओटीपी वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता था. आधार-बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन के साथ कार्ड तक आसान पहुंच न रखने वालों के लिए ऑनबोर्डिंग तेज, सरल और अधिक समावेशी हो गई है."
रिजर्व बैंक की चिंता
यूपीआई के लिए प्राइमरी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एसएमएस के माध्यम से डिवाइस बाइंडिंग है, जबकि ग्राहक अपने मोबाइल उपकरणों पर यूपीआई के लिए नामांकन करते हैं और पिन दूसरे फैक्टर ऑथेंटिकेशन के रूप में कार्य करता है. हालांकि, वैकल्पिक पेमेंट ऑथेंटिकेशन की प्राथमिक पहल तीन साल से भी पहले शुरू हुई थी, लेकिन अब इसकी तात्कालिकता रिजर्व बैंक की चिंता से उपजी है, जो पिन से संबंधित धोखाधड़ी के कारण होने वाले कई यूपीआई घोटालों से जुड़ी है.
केंद्रीय बैंक सभी वित्तीय संस्थानों को पिन और ओटीपी के बजाय विभिन्न दूसरे फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे व्यवहारिक जोखिम पैटर्न और बायोमेट्रिक्स को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है. UPI देश में सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट मैथड है, जो सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के 85 प्रतिशत को नियंत्रित करती है. मोबाइल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म हर महीने लगभग 20 अरब लेनदेन को सक्षम बनाता है, जिसकी नेटवरथ 25 ट्रिलियन रुपये से अधिक है.
भारत में सबसे अधिक ट्रांजैक्शन
इससे पहले शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश दुनिया भर में डिजिटल भुगतान प्रणाली में अग्रणी है और दुनिया के कुल वास्तविक समय के डिजिटल लेनदेन का आधा हिस्सा देश में होता है. उन्होंने कहा, "दुनिया के आधे वास्तविक समय के डिजिटल लेनदेन अकेले हमारे देश में हो रहे हैं, जिसकी अपनाने की दर 87 प्रतिशत है, जबकि विश्व औसत 67 फीसदी है. हमने वित्तीय वर्ष 2025 में 261 ट्रिलियन रुपये मूल्य के 18,580 करोड़ से अधिक यूपीआई लेनदेन संसाधित किए."
