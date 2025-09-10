ETV Bharat / bharat

चार साल से विधेयक लंबित, राज्यों की 'फॉल्स अलार्म' कैसे हो सकती है: SC का केंद्र से सवाल

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ विधेयकों की मंजूरी के लिए समयसीमा निर्धारित करने पर राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई कर रही है.

Bills pending with governor for four years how can it be a false alarm by states SC asks Centre
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
Published : September 10, 2025 at 8:50 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को केंद्र के इस दावे पर हैरान रह गया कि राज्य सरकारें राज्यपालों के पास लंबित विधेयकों के संबंध में झूठी चेतावनी (false alarm) दे रही हैं. कोर्ट ने कहा, "आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? राज्यपाल के पास चार साल से विधेयक लंबित हैं..."

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ राष्ट्रपति के संदर्भ पर दलीलें सुन रही है, जिसमें संवैधानिक प्रश्न उठाए गए हैं कि क्या अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों की मंजूरी के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती है. पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर भी शामिल हैं.

राज्यपाल के पास चार साल से लंबित विधेयक
सुनवाई के 9वें दिन, केंद्र का पक्ष रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अनिवार्य रूप से, राज्यपाल की भूमिका संविधान के संरक्षक, संविधान के रक्षक, भारत संघ के प्रतिनिधि और एक ऐसे व्यक्ति की होगी जो पूरे राष्ट्र के हित में विशिष्ट परिस्थितियों को लेता है, क्योंकि वह भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है और उसे मंत्रिपरिषद के परामर्श और सहयोग से ही सब कुछ करना चाहिए.

मेहता ने कहा कि अक्सर विधेयकों से जुड़े मुद्दों के बारे में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच परामर्श, बैठकें और चर्चाएं होती हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, "संविधान इसी तरह काम करता है, और संविधान इसी तरह काम करता रहा है... अब हम एक गलत चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है".

राज्यों की ओर से फॉल्स अलार्म दिए जाने के दावे पर, मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से पूछा, "जब विधेयक चार साल से राज्यपाल के पास लंबित हैं, तो वे कैसे कह सकते हैं कि विपक्षी राज्यों ने फॉल्स अलार्म दी है." मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? विधेयक चार साल से राज्यपाल के पास लंबित हैं."

मेहता ने कहा कि वह विधेयकों के अनिश्चितकाल तक लंबित रहने को उचित नहीं ठहरा रहे हैं और कोई निश्चित समय-सीमा नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्येक विधेयक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है. मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से पूछा, आपकी एक दलील यह है कि राज्यपाल के पास विधेयक को स्थायी रूप से रोकने का अधिकार है.

1970 से राज्यपालों ने सिर्फ 20 विधेयक रोके...
मेहता ने कहा, "1970 से लेकर आज तक, मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश भर में केवल 20 विधेयक ही विभिन्न राज्यपालों द्वारा रोके गए. 17,000 विधेयकों में से केवल 20...." जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा कि क्या आपके पास ऐसे आंकड़े हैं जहां विधेयक भेजे तो गए लेकिन उन्हें मंजूरी मिलने में वर्षों लग गए? मेहता ने कहा कि उनके पास यह दिखाने के लिए आंकड़े हैं कि 90% विधेयकों को एक महीने के भीतर मंजूरी दे दी गई.

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मेहता की दलीलों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में विधेयक 3 या 4 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं, लेकिन उन्होंने कोई आंकड़े नहीं दिए. उन्होंने आगे कहा, "यह सब 2014 के बाद हो रहा है, उससे पहले नहीं."

विधेयकों से संबंधित आंकड़ों के संबंध में, मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से कहा कि न्यायालय विपक्षी राज्यों को विधेयकों के लंबित रहने की अवधि के बारे में आंकड़े देने की अनुमति नहीं देता है और केंद्र को भी इसकी अनुमति नहीं देगा. मेहता द्वारा विधेयकों से संबंधित आंकड़े रिकॉर्ड पर लाने पर जोर देने पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "यह उचित नहीं है." पीठ ने मेहता से कहा कि वे विधेयकों से संबंधित आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कानूनी सवालों पर बहस करें.

हमें संविधान पर गर्व है: मुख्य न्यायाधीश
नेपाल में उथल-पुथल का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे संविधान पर गर्व है. जस्टिस नाथ ने कहा कि देश 75 वर्षों से संविधान और लोकतंत्र के साथ चल रहा है, चाहे 50% विधेयक रोके गए हों या कुछ और, उसे छोड़ दीजिए. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हमें अपने संविधान पर गर्व है...पड़ोसी देशों के साथ जो हो रहा है. जैसे नेपाल में हुआ..." जस्टिस नाथ ने बांग्लादेश की ओर इशारा करते हुए मेहता से कहा कि "2014 से पहले क्या हुआ और 2014 के बाद क्या हो रहा है, यह हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है."

जस्टिस नाथ ने पूछा कि क्या राज्यपाल ने 20 विधेयकों को रोके रखने की घोषणा की है? जस्टिस कांत ने पूछा कि क्या कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है? जस्टिस नाथ ने पूछा कि क्या राज्यपाल ने कोई घोषणा की है? मेहता ने स्पष्ट किया कि एक घोषणा हुई है. पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सिब्बल ने कहा, "मैंने कभी नहीं सुना. हमें कभी यह संदेश नहीं मिला कि मैं (राज्यपाल) विधेयक रोक रहा हूं. कम से कम वह घोषणा तो मैंने कभी नहीं देखी... किसी भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है कि कोई औपचारिक घोषणा की गई हो. वह इसे वापस (विधानसभा को) भेज देते हैं और कोई घोषणा नहीं होती." मेहता ने कहा कि सिब्बल उनकी दलीलों को गलत समझ रहे हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि घोषणा एक संवैधानिक आवश्यकता है.

इससे पहले, तेलंगाना सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन रेड्डी ने कहा कि आमतौर पर राज्यपाल अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के मामले में भी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेने के लिए बाध्य होते हैं, सिवाय उस स्थिति के जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में शामिल हो. रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रपति के संदर्भ का जवाब देते समय सुप्रीम कोर्ट को विधेयक पर राज्यपाल के "अंतर्निहित पूर्वाग्रह" पर भी गौर करना होगा.

इस मामले में सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी.

