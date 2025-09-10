ETV Bharat / bharat

चार साल से विधेयक लंबित, राज्यों की 'फॉल्स अलार्म' कैसे हो सकती है: SC का केंद्र से सवाल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को केंद्र के इस दावे पर हैरान रह गया कि राज्य सरकारें राज्यपालों के पास लंबित विधेयकों के संबंध में झूठी चेतावनी (false alarm) दे रही हैं. कोर्ट ने कहा, "आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? राज्यपाल के पास चार साल से विधेयक लंबित हैं..." भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ राष्ट्रपति के संदर्भ पर दलीलें सुन रही है, जिसमें संवैधानिक प्रश्न उठाए गए हैं कि क्या अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों की मंजूरी के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती है. पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर भी शामिल हैं. राज्यपाल के पास चार साल से लंबित विधेयक

सुनवाई के 9वें दिन, केंद्र का पक्ष रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अनिवार्य रूप से, राज्यपाल की भूमिका संविधान के संरक्षक, संविधान के रक्षक, भारत संघ के प्रतिनिधि और एक ऐसे व्यक्ति की होगी जो पूरे राष्ट्र के हित में विशिष्ट परिस्थितियों को लेता है, क्योंकि वह भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है और उसे मंत्रिपरिषद के परामर्श और सहयोग से ही सब कुछ करना चाहिए. मेहता ने कहा कि अक्सर विधेयकों से जुड़े मुद्दों के बारे में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच परामर्श, बैठकें और चर्चाएं होती हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, "संविधान इसी तरह काम करता है, और संविधान इसी तरह काम करता रहा है... अब हम एक गलत चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है". राज्यों की ओर से फॉल्स अलार्म दिए जाने के दावे पर, मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से पूछा, "जब विधेयक चार साल से राज्यपाल के पास लंबित हैं, तो वे कैसे कह सकते हैं कि विपक्षी राज्यों ने फॉल्स अलार्म दी है." मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? विधेयक चार साल से राज्यपाल के पास लंबित हैं." मेहता ने कहा कि वह विधेयकों के अनिश्चितकाल तक लंबित रहने को उचित नहीं ठहरा रहे हैं और कोई निश्चित समय-सीमा नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्येक विधेयक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है. मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से पूछा, आपकी एक दलील यह है कि राज्यपाल के पास विधेयक को स्थायी रूप से रोकने का अधिकार है. 1970 से राज्यपालों ने सिर्फ 20 विधेयक रोके...

मेहता ने कहा, "1970 से लेकर आज तक, मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश भर में केवल 20 विधेयक ही विभिन्न राज्यपालों द्वारा रोके गए. 17,000 विधेयकों में से केवल 20...." जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा कि क्या आपके पास ऐसे आंकड़े हैं जहां विधेयक भेजे तो गए लेकिन उन्हें मंजूरी मिलने में वर्षों लग गए? मेहता ने कहा कि उनके पास यह दिखाने के लिए आंकड़े हैं कि 90% विधेयकों को एक महीने के भीतर मंजूरी दे दी गई.