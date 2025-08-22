बेंगलुरु: कर्नाटक में दो महीने के अंतराल के बाद, राइड-हेलिंग ऐप्स द्वारा बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं. यह घटनाक्रम कर्नाटक हाई कोर्ट के राज्य सरकार को मौखिक रूप से बाइक टैक्सी चालकों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश के बाद आया है.

हाई कोर्ट ने कहा था कि इस मामले से लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी है. बेंच ने कहा कि बाइक टैक्सियों का संचालन कानून के तहत मान्य है और बाइक टैक्सियों को अनुमति न देने के सरकार के नीतिगत फैसले से वैध व्यापार पर रोक लग गई है. पीठ ने आगे कहा कि राज्य इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यह विनियमन पूर्ण प्रतिबंध में तब्दील नहीं हो सकता.

पीठ ने कोई अंतरिम आदेश तो नहीं दिया, लेकिन राज्य सरकार से इस मामले पर गंभीरता से विचार करने को कहा. वह इसलिए क्योंकि इस मामले में कई लोगों की आजीविका दांव पर लगी है.

सरकार द्वारा नीति तैयार किए जाने तक बाइक टैक्सियों के संचालन पर रोक लगाने वाले सिंगल बैंच के फैसले को चुनौती देने वाली बाइक-हेलिंग ऐप्स की याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की. इस दौरान चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 22 सितंबर तक बाइक टैक्सी सेवाओं के संबंध में नीति तैयार करने पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया.

एडवोकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि बाइक टैक्सियों पर कोई नीति होनी चाहिए या नहीं, इस पर उच्चतम स्तर पर एक सचेत निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि बेंगलुरु में लगभग छह लाख बाइक टैक्सियां चल रही हैं और उन्होंने बाइक टैक्सियों को अनुमति न देने के कारणों के रूप में भीड़भाड़ और सुरक्षा का हवाला दिया.

इसके बाद बेंच एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या उनके पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत है कि बाइक टैक्सियां भीड़भाड़ पैदा कर रही हैं. 13 राज्यों में बाइक टैक्सियों को अनुमति है और वे सस्ती, सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान कर रही हैं.

सरकार के प्रतिबंध और हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद, 16 जून से राज्य में बाइक टैक्सी सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं.

सिंगल जज की बेंच ने कहा था कि जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 93 के तहत प्रासंगिक दिशानिर्देशों को अधिसूचित करने वाली नीति नहीं बनाती, तब तक याचिकाकर्ता बाइक टैक्सियों का संचालन नहीं कर सकते. अदालत के फैसले के बाद, रैपिडो और उबर जैसे बाइक टैक्सी ऑपरेटरों ने अपने ऐप्स से बाइक टैक्सी का विकल्प हटा दिया था.

राइड-हेलिंग ऐप्स द्वारा बाइक टैक्सी सेवाएं फिर से शुरू करने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट ने सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि, वे अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे और फिर इस संबंध में कोई निर्णय लेंगे.

