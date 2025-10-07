ETV Bharat / bharat

कोलायत के चानी गांव में रेल हादसा, मालगाड़ी के 34 डिब्बे हुए डिरेल, ये ट्रेन हुई रद्द

बीकानेर : मंगलवार सुबह बीकानेर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीकानेर के कोलायत और चानी गांव के बीच के एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई. फिलहाल घटना की सूचना मिलने के बाद बीकानेर रेल मंडल से अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं. वहीं, स्थानीय प्रशासन से तहसीलदार भी मौके पर रवाना हुए हैं. गनीमत रही कि मौके पर किसी तरह का कोई जनहानि नहीं हुई है. घटना के चलते बीकानेर और जैसलमेर का रेल मार्ग प्रभावित हो गया है और बीकानेर से सुबह जैसलमेर जाने वाली यात्री गाड़ी को निरस्त किया गया है.

कारणों का पता नहीं : जानकारी के अनुसार बीकानेर से जैसलमेर मालगाड़ी सुबह 7:04 बजे चानी गांव के पास पटरी से उतर गई. रेलवे ने इस मामले में प्रेस नोट जारी कर बताया कि बीकानेर के लालगढ-फलोदी खंड में मालगाड़ी अवपथन के कारण लालगढ़-जैसलमेर (14704) रेलसेवा आज रद्द कर दी है. बीकानेर मंडल के लालगढ़-फलोदी रेलखंड के बीच गजनेर-कोलायत स्टेशनों के मध्य किमी.14/09 में मालगाड़ी के अवपथन की घटना हुई है. हालांकि, मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि अभी काम कर रहे हैं और बात करने से मना कर दिया. वहीं, स्थानीय प्रशासन की तहसीलदार नखत सिंह ने बताया कि गाड़ी के आगे और पीछे से डिब्बे सुरक्षित हैं और गाड़ी के बीच में से करीब 34 डिब्बे पटरी से उतरे हैं.