उफनती चिंतावगु नदी को पार कर प्रेग्नेंट महिला को गांव वालों ने पहुंचाया अस्पताल - woman was taken to hospital on cot

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : 15 hours ago | Updated : 10 hours ago

बीजापुर: नक्सल प्रभावित बीजापुर के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के पूरा होने की राह देख रहे हैं. बारिश के मौसम में चिंतावगु नदी का पानी नदी के दोनों किनारों तक पहुंच जाता है. तेज धारा होने के चलते नदी के इस पार से उस पार जाना मुश्किल हो जाता है. इलाके के दर्जनों ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से कट जाता है. अगर किसी मरीज को जिला अस्पताल ले जाना होता है तो दांव पर अपनी जिंदगी लगानी पड़ती है. उफनती नदी में गांव के लोग मरीज को खटिया पर डालकर नदी को पार करते हैं. सालों से ये मजबूरी है. खाट पर डालकर पहुंचाया अस्पताल (ETV Bharat)

