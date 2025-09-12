बीजापुर में दो नक्सली ढेर, सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी

बीजापुर में दो नक्सली ढेर, सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी
छत्तीसगढ़ में गरियाबंद के बाद बीजापुर में भी मुठभेड़ जारी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 12, 2025 at 11:56 AM IST
बीजापुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 02 माओवादी ढेर हुए हैं. सुरक्षाबलों ने मौके से 303 रायफल सहित अन्य हथियार एवं बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं. बीजापुर पुलिस ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है.
बीजापुर में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़: पुलिस ने बताया कि बीजापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इस अभियान के दौरान आज सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ जारी है.
दो नक्सलियों के शव बरामद: पुलिस ने बताया कि अब तक सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से 02 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं. साथ ही मौके से 303 रायफल सहित अन्य हथियार , विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बरामद हुई हैं.
दोनों ओर से जारी है फायरिंग: पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है. चूंकि ऑपरेशन अभी चल रहा है, इसलिए ऑपरेशन पूरा होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.
गरियाबंद एनकाउंटर में 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर: बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भी गुरुवार को पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं. जिनमें एक करोड़ का इनामी नक्सली सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज भी शामिल है. इसके अलावा मारे गए बाकी नक्सली भी कुख्यात है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनकाउंटर में नक्सलियों के मारे जाने पर जवानों की सराहना की है. साथ ही ये भी कहा कि 31 मार्च तक नक्सलियों का नाश निश्चित है.