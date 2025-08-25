ETV Bharat / bharat

युवा वोट बैंक पर बिहार में सियासी संग्राम, प्रियंका गांधी और अखिलेश के खिलाफ बीजेपी का प्लान तैयार - BIHAR ELECTION 2025

बिहार में युवा गेमचेंजर साबित होंगे इसलिए प्रियंका-राहुल-अखिलेश और तेजस्वी ने मोर्चा संभाला है. एनडीए ने भी युवाओं के लिए खास प्लान तैयार किया है-

Etv Bharat
प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 25, 2025 at 7:09 PM IST

4 Min Read

पटना : बिहार की राजनीति में हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है. युवा आबादी वाले राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन ने युवाओं को करीब लाने के लिए तिकड़म शुरू कर दिया है. इंडिया गठबंधन ने बिहार के बैटलफील्ड में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को उतारा है तो एनडीए ने भी युवाओं को साधने की तैयारी की है.

राहुल के हाथ को मजबूत करेंगी प्रियंका गांधी : बिहार का सियासी पारा सातवें आसमान पर है. मंगलवार का दिन खास होने वाला है. कांग्रेस ने युवा वोटर को साधने के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने का फैसला किया है. प्रियंका गांधी पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में बिहार पहुंचेंगी. वह राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में सुपौल में शामिल होंगी. इससे कांग्रेस को उम्मीद है कि युवा वोटरों में बड़ा मैसेज जाएगा.

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री का पटना दौरा : इधर भाजपा भी पीछे नहीं है. पार्टी ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए रणनीति बनाई है. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचेंगे. ज्ञान भवन में वह बिहार के युवाओं से संवाद करेंगे. शिक्षा और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत होगी. माना जा रहा है कि युवाओं को लुभाने के लिए कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं.

बिहार में सबसे अधिक युवा आबादी : बिहार में 18 से 39 साल के युवा मतदाताओं की संख्या करीब 4 करोड़ है. वहीं 18 से 45 साल तक के युवाओं की संख्या 5 करोड़ के आसपास है. बिहार में कुल वोटर की संख्या 8 करोड़ से कम है और उसमें 58% से अधिक युवा वोटर हैं. बिहार को सबसे युवा आबादी वाला राज्य कहा जाता है और राजनीतिक दल इस ताकत को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा : आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 45% बेरोजगारी है. यही वजह है कि बेरोजगारी का मुद्दा चुनावी बहस में सबसे ऊपर है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभाओं में युवाओं की भारी भीड़ जुट रही है. सर्वे बताते हैं कि 40% लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं. 25% आबादी स्वास्थ्य को, 20% शिक्षा को और 15% विधि-व्यवस्था को अहम मुद्दा मानती है.

दोनों गठबंधन ने तेज किया चुनावी अभियान : राजद प्रवक्ता अरुण यादव का कहना है कि इंडिया गठबंधन में युवा नेताओं की भरमार है. तेजस्वी यादव युवाओं के असली नेता हैं और 2020 में उन्हें भारी समर्थन मिला था. वहीं भाजपा युवा मोर्चा का दावा है कि युवाओं का भरोसा एनडीए पर कायम है और नरेंद्र मोदी युवाओं की सबसे ज्यादा चिंता करते हैं. भाजपा को उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान का दौरा युवा वोटरों को साधने में मदद करेगा.

''इंडिया गठबंधन में युवा नेताओं की भरमार है और हमारे नेता तेजस्वी यादव बिहार में युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को युवाओं ने भरपूर समर्थन दिया था. इस बार भी युवाओं का समर्थन हमें हासिल होने जा रहा है.''- अरुण यादव, प्रवक्ता, आरजेडी

'युवा वोटर बनेगा किंगमेकर' : राजनीतिक विश्लेषक डॉ. संजय कुमार के मुताबिक बिहार चुनाव में युवा वोटर ही गेम चेंजर साबित होंगे. जिसके पक्ष में युवा वोटर जाएंगे, वही सत्ता में आएगा. बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है और दोनों गठबंधन इसपर फोकस कर रहे हैं. अब देखना है कि युवाओं का भरोसा किस गठबंधन के साथ जाता है.

''बिहार विधानसभा चुनाव में युवा वाटर गेम चेंजर साबित होने वाले हैं. युवाओं का साथ जिस गठबंधन को मिलेगा उसकी सरकार बनेगी. युवा वोटर को साधने के लिए दोनों ही गठबंधन की ओर से कोशिशें की जा रही है. सबसे अधिक युवा आबादी वाले राज्य बिहार के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है. तमाम राजनीतिक दल रोजगार के मसले पर युवाओं को करीब लाने की कोशिश में जुटे हैं. यह तो भविष्य के गर्भ में है कि युवाओं का समर्थन किस गठबंधन को ज्यादा मिलेगा?''- संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

ये भी पढ़ें-

पटना : बिहार की राजनीति में हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है. युवा आबादी वाले राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन ने युवाओं को करीब लाने के लिए तिकड़म शुरू कर दिया है. इंडिया गठबंधन ने बिहार के बैटलफील्ड में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को उतारा है तो एनडीए ने भी युवाओं को साधने की तैयारी की है.

राहुल के हाथ को मजबूत करेंगी प्रियंका गांधी : बिहार का सियासी पारा सातवें आसमान पर है. मंगलवार का दिन खास होने वाला है. कांग्रेस ने युवा वोटर को साधने के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने का फैसला किया है. प्रियंका गांधी पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में बिहार पहुंचेंगी. वह राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में सुपौल में शामिल होंगी. इससे कांग्रेस को उम्मीद है कि युवा वोटरों में बड़ा मैसेज जाएगा.

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री का पटना दौरा : इधर भाजपा भी पीछे नहीं है. पार्टी ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए रणनीति बनाई है. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचेंगे. ज्ञान भवन में वह बिहार के युवाओं से संवाद करेंगे. शिक्षा और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत होगी. माना जा रहा है कि युवाओं को लुभाने के लिए कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं.

बिहार में सबसे अधिक युवा आबादी : बिहार में 18 से 39 साल के युवा मतदाताओं की संख्या करीब 4 करोड़ है. वहीं 18 से 45 साल तक के युवाओं की संख्या 5 करोड़ के आसपास है. बिहार में कुल वोटर की संख्या 8 करोड़ से कम है और उसमें 58% से अधिक युवा वोटर हैं. बिहार को सबसे युवा आबादी वाला राज्य कहा जाता है और राजनीतिक दल इस ताकत को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा : आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 45% बेरोजगारी है. यही वजह है कि बेरोजगारी का मुद्दा चुनावी बहस में सबसे ऊपर है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभाओं में युवाओं की भारी भीड़ जुट रही है. सर्वे बताते हैं कि 40% लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं. 25% आबादी स्वास्थ्य को, 20% शिक्षा को और 15% विधि-व्यवस्था को अहम मुद्दा मानती है.

दोनों गठबंधन ने तेज किया चुनावी अभियान : राजद प्रवक्ता अरुण यादव का कहना है कि इंडिया गठबंधन में युवा नेताओं की भरमार है. तेजस्वी यादव युवाओं के असली नेता हैं और 2020 में उन्हें भारी समर्थन मिला था. वहीं भाजपा युवा मोर्चा का दावा है कि युवाओं का भरोसा एनडीए पर कायम है और नरेंद्र मोदी युवाओं की सबसे ज्यादा चिंता करते हैं. भाजपा को उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान का दौरा युवा वोटरों को साधने में मदद करेगा.

''इंडिया गठबंधन में युवा नेताओं की भरमार है और हमारे नेता तेजस्वी यादव बिहार में युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को युवाओं ने भरपूर समर्थन दिया था. इस बार भी युवाओं का समर्थन हमें हासिल होने जा रहा है.''- अरुण यादव, प्रवक्ता, आरजेडी

'युवा वोटर बनेगा किंगमेकर' : राजनीतिक विश्लेषक डॉ. संजय कुमार के मुताबिक बिहार चुनाव में युवा वोटर ही गेम चेंजर साबित होंगे. जिसके पक्ष में युवा वोटर जाएंगे, वही सत्ता में आएगा. बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है और दोनों गठबंधन इसपर फोकस कर रहे हैं. अब देखना है कि युवाओं का भरोसा किस गठबंधन के साथ जाता है.

''बिहार विधानसभा चुनाव में युवा वाटर गेम चेंजर साबित होने वाले हैं. युवाओं का साथ जिस गठबंधन को मिलेगा उसकी सरकार बनेगी. युवा वोटर को साधने के लिए दोनों ही गठबंधन की ओर से कोशिशें की जा रही है. सबसे अधिक युवा आबादी वाले राज्य बिहार के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है. तमाम राजनीतिक दल रोजगार के मसले पर युवाओं को करीब लाने की कोशिश में जुटे हैं. यह तो भविष्य के गर्भ में है कि युवाओं का समर्थन किस गठबंधन को ज्यादा मिलेगा?''- संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR YOUTH VOTE BANKINDI ALLIANCE STRATEGYRAHUL GANDHI PRIYANKA AND AKHILESHबिहार में युवा वोटBIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

बिहार में 'किंगमेकर' की भूमिका में मुस्लिम वोटर, 17.7% वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार का प्लान तैयार

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.