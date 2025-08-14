नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत चुनाव आयोग (ईसीआई) से बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआरआई) के दौरान हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची कारणों सहित वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा. कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग सभी नामों को साइनबोर्ड पर चिपका रहा है, तो वह इन नामों को कारणों सहित वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल सकता?

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले में सुनवाई की. जस्टिस बागची ने कहा कि हटाए गए व्यक्ति को अपील करने का अवसर मिलना चाहिए और कहा, "यह जानने का मौलिक अधिकार है कि उन्हें क्यों हटाया जा रहा है, इसके लिए व्यापक प्रचार की आवश्यकता है... ऐसी स्थिति में जहां सब कुछ अपलोड किया जा रहा है और विशेष रूप से प्रवासी लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रचार किया जा रहा है जो शायद बिहार या स्थानीय क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं..."

जस्टिस कांत ने कहा कि लोगों को यह पता होना चाहिए और जानकारी को पब्लिक डोमेन में रखना जरूरी है. चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस बारे में जबर्दस्त प्रचार किया गया है. जस्टिस कांत ने कहा, "हम नहीं चाहते कि नागरिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहें..."

पीठ ने कहा, "यह एक तथ्य है कि वैधानिक नियमों और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कुछ विसंगतियां हैं, जैसा कि आप सहमत हो सकते हैं... पारदर्शिता के उपाय मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने और मतदाताओं की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी."

पीठ ने कहा, "आप इसे वेबसाइट पर डालने का अतिरिक्त कदम क्यों नहीं उठाते, जिसमें स्पष्ट रूप से उन लोगों की सूची की पहचान की जाए जो वहां नहीं हैं और उनके नाम हटाने का कारण भी बताया जाए, ताकि वे 30 दिनों के भीतर सुधार के लिए उपाय कर सकें...बेहतर होगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी (वेबसाइट के संबंध में) या उप-मंडल स्तर पर..."

द्विवेदी ने कहा कि ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर यह काम हो चुका है और हम लोगों की सूची डालने के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते. पीठ ने इस पर सहमति जताते हुए सुझाव दिया कि राज्य चुनाव आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है.

पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि यदि वह पहले से ही सभी नामों को साइनबोर्ड पर चिपका रहा है तो उसी जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड करने में कोई समस्या नहीं होगी. पीठ ने कहा कि मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए, साथ ही नाम हटाने का कारण भी बताना होगा.

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 65 लाख लोगों में से 22 लाख लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है. पीठ ने पूछा, "अगर 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो बूथ स्तर पर इसका खुलासा क्यों नहीं किया जाता?"

जस्टिस बागची ने कहा कि मतदाताओं के लिए अपना नाम ढूंढना आसान बनाने के लिए खोज उपकरण पर जोर दिया गया. शीर्ष अदालत ने कहा कि 65 लाख मतदाताओं की सूची, जिनके नाम 2025 की सूची में थे, लेकिन मसौदा सूची में शामिल नहीं हैं, जिला स्तर की वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जाएगी और पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं. पीठ ने स्पष्ट किया कि सूची में मसौदा मतदाता सूची से नाम हटाने का कारण भी लिखा होना चाहिए. पीठ ने कहा कि जिला चुनाव अधिकारी, यदि उनका सोशल मीडिया हैंडल है, तो वे वहां भी यह सूचना प्रदर्शित करेंगे.

पीठ ने कहा कि स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए, जिनका सर्कुलेशन सबसे अधिक है तथा इसे दूरदर्शन और अन्य चैनलों पर प्रसारित किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि 65 लाख मतदाताओं की बूथवार सूची सभी पंचायत भवनों और खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी.

पीठ ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि 65 लाख मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाए, इसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बूथवार प्रदर्शित किया जाए तथा इसे ईपीआईसी नंबर के माध्यम से भी देखा जा सके.

सुप्रीम कोर्ट बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.

