कौन हैं मिंता देवी? 35 साल की उम्र में 124 साल की वोटर बनीं, संसद में मचा है बवाल - BIHAR 124 YEAR OLD VOTER

ईटीवी भारत ने पड़ताल में पाया कि बिहार की 124 साल की वोटर मिंता देवी जिंदा है और उसकी वास्तविक उम्र 35 साल है. पढ़ें

बिहार की मिंता को लेकर दिल्ली में आंदोलन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2025 at 5:18 PM IST

सिवान: बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सियासी भूचाल पहले से ही मचा है. इस आग को और भड़काने का काम सिवान की महिला वोटर मिंता देवी के नाम ने कर दिया. वोटर लिस्ट में सिवान की मिंता देवी को 124 साल का दिखाया गया है और वह फर्स्ट वोटर हैं. ऐसे में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में आंदोलन छेड़ दिया. संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान प्रियंका गांधी ने मिंता देवी की तस्वीर लगी टी-शर्ट पहनी थीं और उसमें लिखा था 124 नॉट आउट.

बिहार की मिंता को लेकर दिल्ली में आंदोलन: पूरा मामला सिवान जिले के सिसवा कला अर्जनिया गांव का है, जहां एक महिला वोटर मिंता देवी का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है. इसमें मिंता देवी की उम्र 124 साल है. इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को सदन में आवाज उठायी. उन्होंने कहा कि महिला अगर 124 साल की है तो जीवित कैसे है? ऐसे में विपक्षी सदस्यों ने यहां तक कि प्रियंका गांधी ने भी मिंता देवी की तस्वीर लगी टी-शर्ट पहनकर सड़क पर प्रदर्शन किया.

"हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं. वन मैन वन वोट संविधान की नींव है. चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि इसे लागू करें, लेकिन आयोग ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई. मैंने 124 साल की मिंता देवी के बारे में सुना है. ऐसे अनलिमिटिड केस हैं. अभी पिक्चर बाकी है."- राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

मिंता देवी के गांव पहुंची ईटीवी भारत टीम: जिस मिंता देवी को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया और उसके जीवित रहने पर ही सवाल उठाए, उस मिंता देवी की हकीकत जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम उनके गांव अर्जनिया पहुंची. यहां मिंता देवी तो नहीं मिली लेकिन उनके ससुर जरूर मिले. जिन्होंने बताया कि मिंता देवी जिंदा है और फिलहाल छपरा गई हुई है.

जिंदा है मिंता देवी: मिंता देवी के ससुर ने बताया कि उनके पति का नाम धनंजय सिंह है और वह जिंदा है. मिंता देवी की उम्र 35 साल है. जैसे ही हमारी टीम मिंता के गांव पहुंची तो उनके ससुर ने पूरी सच्चाई बयां कर दी. उन्होंने कहा कि हमारे यहां कोई फॉर्म भरने नहीं आया था.

124 साल की वोटर को लेकर कांग्रेस का हंगामा (ETV Bharat)

"एक जगह गांव में बीएलओ कहीं बैठ गया था और जो मर्जी हुआ, भर दिया है. इस कारण से यह गड़बड़ी हुई है. मेरी बहू छपरा से सिवान आते-जाते रहती है. एक महीने पहले ही छपरा गई है. उसका वोटर लिस्ट में 124 साल उम्र है. यह पूरी गलती बीएलओ की है. हमें कोई जानकारी नहीं है. हमसे जो फॉर्म मांगा गया हम दे दिए थे. हमें पता चला कि मामला दिल्ली में भी उठा है. सुधारने के लिए आवेदन दिया है."- तेज बहादुर सिंह, मिंता देवी के ससुर

बूथ लेवल के अधिकारी ने क्या कहा: वहीं इस मामले को लेकर हमारी टीम ने बूथ लेवल के अधिकारी से भी बात की. गांव के कन्या उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बूथ नंबर 94 के बूथ लेवल अधिकारी उपेंद्र शाह ने माना की यह गलती डेटा एंट्री के समय हुई है.

"ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एज में गलती हुई है. इसके कारण उम्र 124 साल दिख रही है. इस गलती को सुधारा जाएगा."- उपेंद्र शाह, बूथ लेवल अधिकारी

प्रियंका की टीशर्ट पर मिंता की फोटो: इस मामले ने उस समय ज्यादा तूल पकड़ लिया, जब प्रियंका गांधी ने मिंता देवी की तस्वीर लगी टीशर्ट पहन ली और संसद की कार्यवाही के दौरान अन्य सदस्यों के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया. इस दौरान यूपी की मैनपुरी सांसद डिपल यादव ने भी मामले पर आयोग से संज्ञान लेने की मांग की.

"इसी का विरोध कर रहे हैं. राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया था कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं. नाम, पता, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी हैं."- प्रियंका गांधी, कांग्रेस सांसद

"जो धांधली हो रही, अब आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे. इस विषय पर सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों को संज्ञान लेना चाहिए."- डिंपल यादव, सपा सांसद, मैनपुरी

BIHAR 124 YEAR OLD VOTER
Explainer: किसका खेल बिगाड़ेंगे मुस्लिम वोटर, RJD और AIMIM में गठबंधन नहीं होने से किसे मिलेगा फायदा?

विधानसभा चुनाव को लेकर BJP का 'फुलप्रूफ' प्लान, 5 प्रक्षेत्र में बांटकर बिहार को साधने की तैयारी

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

भारत छोड़ो आंदोलन में पटना के युवाओं की क्रांतिकारी भूमिका, 83 वर्ष पहले गूंजी थी 'करो या मरो' की हुंकार

