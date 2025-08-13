पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण (SIR) करवाया जा रहा है. चुनाव आयोग के बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के पहले चरण के आंकड़े के अनुसार, कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7.24 करोड़ रह गई है, जबकि पहले यह आंकड़ा 7.89 करोड़ था. 65 लाख से अधिक मतदाताओं को सूची से हटाया गया है.

10 लोकसभा सीटों से मामला समझिए : ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है. 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की 10 लोकसभा सीटों में जीत का मार्जिन 13000 से लेकर 60000 के बीच रहा है. इन सभी जिलों में जितने मतों से प्रत्याशी की जीत हुई है, उससे अधिक संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गये हैं.

सभी जिले का ड्राफ्ट लिस्ट (ETV Bharat)

"विपक्ष इसीलिए डरा हुआ है कि 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में वोटों के जीत और हार का मार्जिन बहुत जगहों पर काफी कम था. राजद के लोग पिछले 5 वर्षों से यही दोहराते रहे हैं कि मात्र कुछ वोटों से तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई थी. यही कारण है कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने को लेकर बिहार में राजनीति हो रही है."- रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार

65 लाख से अधिक वोटर्स के नाम कटे : दरअसल, 1 अगस्त को चुनाव आयोग द्वारा सभी जिलों का अलग-अलग यानी जिलेवार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया गया. इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि किस जिसे में कितने वोटर हैं और कितने के नाम काटे गए हैं. जहां पहले मतदाताओं की संख्या 78969844 थी, वहीं नए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में संख्या घटकर 72405756 हो गई है. मतलब 6564075 वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं.

पटना में सबसे अधिक वोटर सूची से बाहर : निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार की राजधानी पटना में सबसे ज्यादा वोटरों की संख्या कम हुई है. पहले 50,47,194 मतदाता थे. एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में 46,51,694 वोटरों के नाम हैं, 3,95,500 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं.

मधुबनी दूसरे, पूर्वी चंपारण तीसरे नंबर पर : दूसरे स्थान पर मधुबनी जिला है, जिनमें से 3,52,545 नाम हटा दिए गए हैं. पूर्वी चंपारण में 3,16,793 वोटरों के नाम काटे गए. पूर्वी चंपारण में 36,89,848 वोटर में से 3,16,793 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं और अब 33,73,055 वोटर शेष बचे हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

चौथे और पांचवें नंबर पर गोपालगंज और समस्तीपुर : SIR में गोपालगंज जिले में 3,10,363 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाये गये हैं. वहीं समस्तीपुर जिला से 2,83,955 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है.

सीमांचल के 4 जिलों की स्थिति : अगर सीमांचल के चार जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार की बात करें तो यहां से कुल 7.32 लाख वोटर सूची से हटा दिए गए हैं. पूर्णिया से 2,73,920, किशनगंज से1,45,668 कटिहार से 1,84,254 और अररिया से 1,28,207 मतदाता ड्राफ्ट सूची से बाहर हो गए हैं. सीमांचल के ये ऐसे चार जिले हैं जहां कथित तौर पर बांग्लादेशी अवैध प्रवासी की चर्चा होती रहती है.

22 लाख से अधिक मृत वोटरों के नाम हटे : एसआईआर में 22.34 लाख यानी 2.83% मृत वोटरों के नाम हटा दिए हैं. इसके अलावा हटाने वाले वोटरों में 36.28 लाख यानी 4.59% स्थायी रूप से स्थानांतरित या अनुपस्थित वोटरों की संख्या है. इसके अलावा दो जगह से नामांकित वोटरों की संख्या 7.01 लाख यानी 0.89% है, जिन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जगह नहीं मिली.

बिहार में एसआईआर का काम (ETV Bharat)

बराबरी का था मुकाबला : चुनाव आयोग की SIR में सामने आया कि साल 2024 के चुनाव में जिन 10 सीटों पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं, वहां पर 5 सीटों पर सत्तारूढ़ दल ने, 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी.

2024 के लोकसभा मतदाता सूची की तुलना में प्रतिशत के लिहाज से, गोपालगंज जिले में सबसे अधिक (13.9%) मतदाता हटाए गए. उसके बाद किशनगंज जिले (10.5%), पूर्णिया जिले (9.7%), मधुबनी (8.7%) और भागलपुर (7.8%) का स्थान रहा है.

2020 में जीत हार का अंतर : जब आंकड़ों की ही बात हो रही है तो बिहार के पिछले विधानसभा यानी 2020 का जिक्र करना भी जरूरी है. आखिर कैसे कम वोटों के अंतर से उम्मीदवारों की जीत और हार तय हुई. आगे बढ़ें उससे पहले इन आंकड़ों पर गौर करना बहुत जरूरी है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

आपत्ति के लिए 1 महीने का टाइम : एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया है. इसके साथ ही दावे और आपत्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. ऐसे पात्र मतदाता, जिनका नाम वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में नहीं है, वह अपने नाम अभी भी जुड़वा सकते हैं. एक सितंबर तक कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल ड्राफ्ट में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकता है. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से बगैर कारण बताए कोई नाम नहीं हटाया जाएगा.

बिहार में एसआईआर का काम (ETV Bharat)

जानकारों की राय : वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय ने बताया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कोई नई बात नहीं है. चुनाव से पहले इस तरीके की प्रक्रिया पहले भी होती रही है. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कम समय को लेकर विपक्षी दल इस पर सवाल सवाल खड़े कर रहे हैं. जहां तक मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने का सवाल है तो निर्वाचन आयोग ने किस कैटेगरी में कितने मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया है यह स्पष्ट कर दिया है.

वैसे जिस तरीके की राजनीति SIR को लेकर हो रही है, इसके पीछे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि विपक्ष के राजनीतिक दलों को लग रहा है कि इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है. यही कारण है कि वह प्रत्येक बूथ के मतदाताओं के नाम हटाने का लिस्ट मांग रहे हैं. ताकि उन्हें यह पता चल सके की किसके वोट बैंक को नुकसान पहुंचा है.

