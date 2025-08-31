ETV Bharat / bharat

1 सितंबर को पटना में 'वोटर अधिकार यात्रा' का समापन, गांधी मूर्ति से अंबेडकर मूर्ति तक जाएगी राहुल-तेजस्वी की पदयात्रा - VOTER ADHIKAR YATRA

1 सितंबर को राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' का समापन होगा. आखिरी दिन पटना में तेजस्वी यादव के साथ वह पदयात्रा करेंगे. पढ़ें खबर..

Voter Adhikar Yatra
पटना में राहुल गांधी की पदयात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 31, 2025 at 4:30 PM IST

4 Min Read

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करवा रहा है. पहले चरण में राज्य के 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है. वहीं SIR के बहाने 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं. उनके साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य समेत अन्य नेता भी यात्रा में चल रहे हैं. 17 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी, 1 सितंबर को इसका पटना में समापन होगा.

1 सितंबर को यात्रा का आखिरी दिन: 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा का समापन एक सितंबर को पटना में होगा. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और के साथ-साथ इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे. पहले समापन के दिन गांधी मैदान में बड़ी राजनीतिक रैली का कार्यक्रम था लेकिन बाद में इसे रद्द कर पदयात्रा ही करना पड़ा.

1 सितंबर को राहुल गांधी की पदयात्रा (ETV Bharat)

"1 सितंबर को सुबह 10:50 पर गांधी मैदान के गांधी मूर्ति से वाटर अधिकार यात्रा निकलेगी, जो बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के पास जाकर समाप्त होगी."- अविनाश पांडे, राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस

गांधी से अंबेडकर यात्रा: अविनाश पांडे ने बताया कि पटना में इसका नाम 'गांधी से अंबेडकर यात्रा' नाम रखा गया है. जिसका नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे. यात्रा का रूट पटना के गांधी मैदान गांधी मूर्ति से शुरू होकर डाक बंगला चौराहा होते हुए कोतवाली थाना और इनकम टैक्स चौराहे से होते हुए नेहरू पथ पर पहुंचेगी. वहां से यात्रा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क पहुंचेगी, जहां पर यात्रा का विधिवत समापन होगा.

Rahul Gandhi
तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (ETV Bharat)

वोटर के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे: वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बातचीत में कहा कि वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो रही है लेकिन मतदाताओं की लड़ाई कांग्रेस आगे भी लड़ती रहेगी. गांधी मैदान में रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अनुमति मांगी थी लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा रैली की अनुमति नहीं दी गई. यही कारण है कि अब पटना में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता यात्रा निकालेंगे.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी (ETV Bharat)

"कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इस समापन यात्रा को लेकर उत्साहित हैं. इसकी सफलता को लेकर कांग्रेस की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है. वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के लोगों ने राहुल जी को दिल खोलकर समर्थन दिया. इस पदयात्रा में भी बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे."- असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस

Rahul Gandhi
राहुल गांधी की रैली (ETV Bharat)

कांग्रेस का आरोप: प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि गांधी मैदान में रैली को लेकर जिला प्रशासन से बार-बार अनुरोध किया गया लेकिन उन्हें रैली करने की अनुमति नहीं मिली. यही कारण है कि गठबंधन के नेताओं निर्णय लिया कि पटना में यात्रा के माध्यम से ही यात्रा का समापन किया जाए.

क्या बोला प्रशासन?: हालांकि पटना के अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) की ओर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि कांग्रेस सहित किसी भी व्यक्ति या दल की ओर से गांधी मैदान में रात्रि में रुकने या किसी अन्य कार्य के लिए अनुमति नहीं मांगी गई है. जिला प्रशासन पटना से दो अनुमति मांगी गई थी जो सभा एवं रैली के लिए थी. सभा के लिए अनुमति दे दी गई थी. रैली के लिए अनुमति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप कुछ प्रतिबंधों के साथ दी गई है.

ये भी पढ़ें:

वोटर अधिकार यात्रा में आया ट्विस्ट! जानें क्यों राहुल-तेजस्वी पटना में नहीं करेंगे रैली?

'मैं गारंटी से कह रहा हूं..' राहुल गांधी ने BJP पर लोकसभा चुनाव 2024 में 'वोट चोरी' का आरोप लगाया

'आज वोट छीन रहे हैं.. फिर राशन और जमीन भी छीन लेंगे', वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी का बड़ा दावा

'बेईमानों की सरकार को उखाड़ फेंकना है, सीएम नीतीश की उम्र हो गई', तेजस्वी का बड़ा हमला

बीजेपी कार्यकर्ता आरा में दिखा रहे थे काला कपड़ा, राहुल गांधी पास बुलाकर देने लगे टॉफी

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करवा रहा है. पहले चरण में राज्य के 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है. वहीं SIR के बहाने 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं. उनके साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य समेत अन्य नेता भी यात्रा में चल रहे हैं. 17 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी, 1 सितंबर को इसका पटना में समापन होगा.

1 सितंबर को यात्रा का आखिरी दिन: 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा का समापन एक सितंबर को पटना में होगा. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और के साथ-साथ इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे. पहले समापन के दिन गांधी मैदान में बड़ी राजनीतिक रैली का कार्यक्रम था लेकिन बाद में इसे रद्द कर पदयात्रा ही करना पड़ा.

1 सितंबर को राहुल गांधी की पदयात्रा (ETV Bharat)

"1 सितंबर को सुबह 10:50 पर गांधी मैदान के गांधी मूर्ति से वाटर अधिकार यात्रा निकलेगी, जो बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के पास जाकर समाप्त होगी."- अविनाश पांडे, राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस

गांधी से अंबेडकर यात्रा: अविनाश पांडे ने बताया कि पटना में इसका नाम 'गांधी से अंबेडकर यात्रा' नाम रखा गया है. जिसका नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे. यात्रा का रूट पटना के गांधी मैदान गांधी मूर्ति से शुरू होकर डाक बंगला चौराहा होते हुए कोतवाली थाना और इनकम टैक्स चौराहे से होते हुए नेहरू पथ पर पहुंचेगी. वहां से यात्रा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क पहुंचेगी, जहां पर यात्रा का विधिवत समापन होगा.

Rahul Gandhi
तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (ETV Bharat)

वोटर के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे: वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बातचीत में कहा कि वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो रही है लेकिन मतदाताओं की लड़ाई कांग्रेस आगे भी लड़ती रहेगी. गांधी मैदान में रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अनुमति मांगी थी लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा रैली की अनुमति नहीं दी गई. यही कारण है कि अब पटना में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता यात्रा निकालेंगे.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी (ETV Bharat)

"कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इस समापन यात्रा को लेकर उत्साहित हैं. इसकी सफलता को लेकर कांग्रेस की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है. वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के लोगों ने राहुल जी को दिल खोलकर समर्थन दिया. इस पदयात्रा में भी बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे."- असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस

Rahul Gandhi
राहुल गांधी की रैली (ETV Bharat)

कांग्रेस का आरोप: प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि गांधी मैदान में रैली को लेकर जिला प्रशासन से बार-बार अनुरोध किया गया लेकिन उन्हें रैली करने की अनुमति नहीं मिली. यही कारण है कि गठबंधन के नेताओं निर्णय लिया कि पटना में यात्रा के माध्यम से ही यात्रा का समापन किया जाए.

क्या बोला प्रशासन?: हालांकि पटना के अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) की ओर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि कांग्रेस सहित किसी भी व्यक्ति या दल की ओर से गांधी मैदान में रात्रि में रुकने या किसी अन्य कार्य के लिए अनुमति नहीं मांगी गई है. जिला प्रशासन पटना से दो अनुमति मांगी गई थी जो सभा एवं रैली के लिए थी. सभा के लिए अनुमति दे दी गई थी. रैली के लिए अनुमति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप कुछ प्रतिबंधों के साथ दी गई है.

ये भी पढ़ें:

वोटर अधिकार यात्रा में आया ट्विस्ट! जानें क्यों राहुल-तेजस्वी पटना में नहीं करेंगे रैली?

'मैं गारंटी से कह रहा हूं..' राहुल गांधी ने BJP पर लोकसभा चुनाव 2024 में 'वोट चोरी' का आरोप लगाया

'आज वोट छीन रहे हैं.. फिर राशन और जमीन भी छीन लेंगे', वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी का बड़ा दावा

'बेईमानों की सरकार को उखाड़ फेंकना है, सीएम नीतीश की उम्र हो गई', तेजस्वी का बड़ा हमला

बीजेपी कार्यकर्ता आरा में दिखा रहे थे काला कपड़ा, राहुल गांधी पास बुलाकर देने लगे टॉफी

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025RAHUL GANDHITEJASHWI YADAVपटना में राहुल गांधी की पदयात्राVOTER ADHIKAR YATRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

NDA को 2010 में 24, 2020 में सिर्फ 6 सीट, मगध की 26 सीटों पर 2025 का पूरा समीकरण समझिए

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.