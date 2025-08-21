पटना: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज पांचवा दिन है. बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस यात्रा को सुबह 8 बजे शेखपुरा के तीन मोहिनी दुर्गा मंदिर से शुरू करेंगे.

तीन मोहिनी दुर्गा मंदिर में होगी पूजा: यात्रा शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव तीन मोहिनी दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद यात्रा का शुभारंभ होगा. सुबह का ब्रेक रामगढ़ चौक लखीसराय में होगा, जबकि लंच ब्रेक भी लखीसराय के गांधी मैदान में होगा.

राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव ((ETV Bharat))

शाम 4 बजे से फिर शुरू होगी यात्रा: शाम 4 बजे के बाद लखीसराय के बाजार समिति स्थित पेट्रोल पंप से फिर यात्रा की शुरुआत होगी, जो देर शाम तक चलेगी. शाम 7:30 बजे यात्रा का ब्रेक हेमजापुर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र मुंगेर में होगा.

यहां होगा राहुल गांधी का रात्रि विश्राम: वोटर अधिकार यात्रा के पांचवे दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ-साथ अन्य नेताओं का रात्रि विश्राम मुंगेर के एयरपोर्ट ग्राउंड सफियाबाद में होगा. रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन फिर यात्रा शुरू होगी.

एक दिन का लिया गया था ब्रेक: तीन दिनों की यात्रा के बाद चौथे दिन वोटर अधिकार यात्रा को एक दिन का ब्रेक दिया गया था. 16 दिनों के इस यात्रा में दो और ब्रेक होंगे. जिसमें दूसरा ब्रेक 25 अगस्त और तीसरा ब्रेक 31 अगस्त को होगा.

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat) ((ETV Bharat))

SIR को लेकर हो रही वोटर अधिकार यात्रा: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर इंडिया गठबंधन के निशाने पर निर्वाचन आयोग है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि SIR के नाम पर बिहार के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश हो रही है.

मतदाताओं का नाम हटाने का आरोप: बिहार के 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम साजिश के तहत हटाने का आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाया जा रहा है. इसी के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकारी यात्रा पर निकले हुए हैं.

वोटर अधिकार यात्रा की अगुवानी करते राहुल-तेजस्वी ((ETV Bharat))

17 अगस्त से शुरू हुई थी यात्रा: बता दें कि 17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत रोहतास के सासाराम (गांधी मैदान) से हुई थी, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के SIR के खिलाफ विरोध जताया था.

ये भी पढ़ें-