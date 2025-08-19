ETV Bharat / bharat

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन, वजीरगंज हनुमान मंदिर से राहुल-तेजस्वी करेंगे शुरुआत - THIRD DAY VOTER ADHIKAR YATRA

वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन गया के वजीरगंज से राहुल गांधी और तेजस्वी अपनी यात्रा शुरू करेंगे. जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम-

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा
बिहार में वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2025 at 12:44 AM IST

पटना : बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं.

हनुमान मंदिर से यात्रा की शुरुआत : मंगलवार सुबह 8 बजे गया जिले के वजीरगंज स्थित पूनम हनुमान मंदिर से यात्रा की शुरुआत होगी. पूजा-अर्चना के बाद यात्रा आगे बढ़ेगी. पहला ब्रेक नवादा के भगत सिंह चौक पर होगा.

ETV Bharat
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

आईटीआई कॉलेज मैदान में लंच ब्रेक : यात्रा का लंच ब्रेक नवादा के आईटीआई कॉलेज ग्राउंड में रखा गया है. यहां दोपहर का भोजन करने के बाद यात्रा शाम को फिर से शुरू होगी.

शाम को बरबीघा में ठहराव : लंच ब्रेक के बाद शाम 4 बजे यात्रा सैदपुर वारसलीगंज-खरंथ रोड से शुरू होगी. यात्रा का ठहराव रात 7:30 बजे शेखपुरा के बरबीघा डॉ कृष्ण सिंह चौक पर होगा.

ETV Bharat
वोटर अधिकार यात्रा की अगुवानी करते राहुल-तेजस्वी (ETV Bharat)

एसकेआर कॉलेज ग्राउंड में रात्रि विश्राम : यात्रा के तीसरे दिन का रात्रि विश्राम बरबीघा स्थित एसकेआर कॉलेज ग्राउंड में होगा. यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित अन्य नेता ठहरेंगे.

SIR पर विपक्ष का हमला : 17 अगस्त से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का मुख्य मकसद निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है. विपक्ष का आरोप है कि SIR के नाम पर बिहार में मतदाताओं की सूची से 65 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसे साजिश करार दिया है और लोकतंत्र बचाने की बात कही है.

राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव
राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव (ETV Bharat)

पिछले दो दिन की यात्रा : वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को रोहतास जिले के सासाराम (गांधी मैदान) से हुई, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रक्रिया को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए विरोध जताया. पहले दिन यह यात्रा औरंगाबाद जिले तक पहुंची, जहां दूसरे दिन देव सूर्य मंदिर में पूजा—अर्चना की गई और शाम तक इसे गया में सभा करके समाप्त किया गया.

