'तेजस्वी की सरकार में युवाओं का नहीं BJP का पलायन होगा', बिहार में अखिलेश यादव का दावा - AKHILESH YADAV

अखिलेश यादव ने दावा किया है कि तेजस्वी की सरकार में युवाओं का नहीं, बीजेपी का पलायन होगा. उन्होंने SIR को 'सिरफिरा फैसला' बताया. पढ़ें..

Akhilesh Yadav
बिहार दौरे पर अखिलेश यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2025 at 2:17 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 2:26 PM IST

आरा: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला. एक तरफ जहां उन्होंने 'अबकी बार बीजेपी होगी बिहार से बाहर' का नारा दिया, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग को 'जुगाड़ आयोग' करार दिया. साथ ही दावा किया कि जब तेजस्वी यादव की अगुवाई में सरकार बनेगी तो बिहार के लोगों का नहीं, बल्कि बीजेपी का बिहार से पलायन होगा.

चुनाव आयोग नहीं, 'जुगाड़ आयोग': अखिलेश यादव ने कहा कि हम मानते थे कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करेगा लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, उससे लगता है कि अब वह चुनाव आयोग नहीं बल्कि 'जुगाड़ आयोग' बन गया है. उन्होंने SIR को 'सिरफिरा फैसला' करार देते हुए कहा कि जिस तरह से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वह SIR नहीं बल्कि सिरफिरा फैसला है.

'अबकी बार बीजेपी होगी बिहार से बाहर': सपा प्रमुख ने भीड़ में मौजूद लोगों से बीजेपी को हराने की अपील करते हुए कहा कि हमलोगों ने लोकसभा चुनाव में अवध (यूपी) में भारतीय जनता पार्टी को हराया था, इस बार आप लोग मगध (बिहार) से भगाने का काम करिए. उन्होंने कहा कि मैं नारा देता हूं, 'अबकी बार बीजेपी होगी बिहार से बाहर'. अखिलेश ने कहा कि आप लोग इस नारे को सच साबित करके दिखाइये.

'तेजस्वी की अगुवाई में सरकार': राहुल गांधी भले ही तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बताने से परहेज कर रहे हों लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी मौजूदगी में तेजस्वी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया. उन्होंने कहा कि पिछली बार जब तेजस्वी सत्ता में थे, तब लाखों लाखों को नौकरी और रोजगार दिया गया. वहीं इस बार जब तेजस्वी सरकार में आएंगे तो फिर नौकरी और रोजगार की बहार आएगी.

'युवाओं का नहीं बीजेपी का पलायन होगा': यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि तेजस्वी जब सरकार में आएंगे तो आने वाले समय में बिहार से युवाओं का पलायन रुक जाएगा. उन्होंने कहा कि तेजस्वी की सरकार में युवाओं का नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का पलायन होगा.

Akhilesh Yadav
वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव शामिल (ETV Bharat)

"ऐसा लगता है कि यह चुनाव आयोग नहीं है बल्कि भाजपा ने इसे 'जुगाड़ आयोग' बना दिया है. बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार देने का काम किया था. इस बार जब तेजस्वी यादव सत्ता में होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा बल्कि भाजपा का पलायन होने वाला है."- अखिलेश यादव, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी

यात्रा का 14वां दिन: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' का आज चौदहवां दिन है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने छपरा में इस यात्रा को ज्वाइन किया. वह कल ही पटना पहुंच गए थे. वहीं रविवार को इस यात्रा का पटना में समापन होगा. जहां राहुल और तेजस्वी पदयात्रा भी करेंगे.

