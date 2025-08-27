ETV Bharat / bharat

'मैं गारंटी से कह रहा हूं..' राहुल गांधी ने BJP पर लोकसभा चुनाव 2024 में 'वोट चोरी' का आरोप लगाया - RAHUL GANDHI

राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी 2024 में 'वोट चोरी' के बूते प्रधानमंत्री बने हैं. उन्होंने कहा, 'हमारे पास सबूत हैं.' पढ़ें..

RAHUL GANDHI
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (ETV Bharat)
मुजफ्फरपुर/दरभंगा: कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' का आज ग्यारहवां दिन है. यात्रा दरभंगा से मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है. जहां विपक्षी दलों के नेताओं ने एक सभा को संबोधित किया. अपने संबोधन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी 'वोट चोरी' के माध्यम से ही चुनाव जीत रही है. इस काम में उसका साथ चुनाव आयोग दे रहा है.

'गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल': पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से पहले वोट चोरी गुजरात में शुरू हुई थी. गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है. गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है, जिसे ये लोग 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लाए. हम कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं था लेकिन महाराष्ट्र में हमें सबूत मिल गया.

'वोट चोरी कर पीएम बने हैं मोदी': राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है लेकिन 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन जमीन पर दिखता ही नहीं है. चुनाव आयोग ने लाखो-करोड़ों वोट जोड़े. वो सारे के सारे मत भाजपा के खाते में जाते हैं और उन मतों से भाजपा चुनाव जीतती है. उन्होंने कहा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं.

RAHUL GANDHI
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी (ETV Bharat)

"मैं गारंटी से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर चुनाव जीतते हैं. इस वोट चोरी में मोदी, अमित शाह की मदद चुनाव आयोग करता है. बिहार में हजारों लोगों ने हमसे कहा कि हमने कई बार वोट डाला है लेकिन इस बार हमारा नाम काट दिया गया. यहां तक कि चुनाव आयोग ने कई जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट में मार दिया."- राहुल गांधी, पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस

अमित शाह के बयान पर पलटवार: कांग्रेस सांसद ने अमित शाह के उस बयान को भी 'वोट चोरी' से जोड़ने की कोशिश की, जिसमें गृहमंत्री ने अगले 40-50 सालों तक शासन करने की बात कही थी. राहुल गांधी ने कहा, 'कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि भाजपा 40-50 साल राज करेगी. राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं पता लेकिन अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम है, कैसे? वोट चोरी करके.'

तेजस्वी ने की सत्ता परिवर्तन की अपील: वहीं तेजस्वी यादव ने जनता से अपील की कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करना जरूरी है. उन्होंने नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब बिहार को कमजोर और नकलची सरकार नहीं, बल्कि मजबूत और असली सरकार चाहिए, इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है.

"हमारी हर सोच, घोषणा और योजना की भाजपा नीतीश सरकार को नकल ही करना है तो बिहार के लोग नकलची सरकार को क्यों चुनेंगे? नकल को नहीं, अबकी असल को चुना जाएगा"- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

क्या बोले स्टालिन?: वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने आए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बिहार की धरती को क्रांति की भूमि बताते हुए वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया. उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा की तारीफ की. साथ कहा कि उनके पिता करुणानिधि और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव बहुत अच्छे दोस्त थे.

"हमारे नेता करुणानिधि और लालू यादव बहुत अच्छे दोस्त थे. लालू प्रसाद यादव देश के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं क्योंकि वे भाजपा से कभी नहीं डरे. उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके बेटे तेजस्वी यादव भी उनके नक्शेकदम पर चल रहे हैं."- एमके स्टालिन, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु

वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन: बुधवार को यात्रा की शुरुआत दरभंगा के जीवछ घाट से हुई. जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुईं. दोनों ने बुलेट पर सवार होकर यात्रा को आगे बढ़ाया. यात्रा शहर के भंडार चौक, बेला मोड़ से होते हुए बाघ मोड़, सिवधारा चौक और सिमरी जाले से होते हुए सीतामढ़ी तक जाएगी. मुजफ्फरपुर में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और डीएमके सांसद कनिमोझी ने भी यात्रा को ज्वाइन किया.

