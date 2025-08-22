ETV Bharat / bharat

छठ और दिवाली पर बिहार जाना होगा आसान, रेलवे, एयरलाइंस और बसों ने किया बड़ा इंतजाम - RAILWAY SPECIAL TRAINS TO BIHAR

छठ और दिवाली पर बिहार जाने का प्लान है? जानिए ट्रेन, बस और फ्लाइट की स्थिति, लेकिन क्या टिकटों और भीड़ से आप बच पाएंगे?

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 22, 2025 at 3:45 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: छठ और दिवाली के त्यौहार पर हर साल बिहार जाने के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है. और यही सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा. 20 अक्टूबर को इस साल दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा. तो वहीं उसके बाद 26 अक्टूबर से छठ का त्योहार शुरू होगा. बिहार में छठ का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इन खास मौकों पर बहुत से ऐसे लोग जो अपने घरों से बाहर रह रहे होते हैं. वापस अपने घर त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं. हर साल उनके लिए स्पेशल बसें, ट्रेनें और फ्लाइट की व्यवस्था की जाती है. इस साल क्या है इन चीजों का स्टेटस चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी.

छठ-दिवाली के मौके पर चलाई जाएंगी 12000 स्पेशल ट्रेनें
छठ और दिवाली के विशेष त्यौहार को देखते हुए रेलवे की ओर से इस बार बड़ी सौगात का ऐलान किया गया. रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस त्यौहार के मौके पर बिहार के लिए 12000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. इसमें नए अमृत भारत ट्रेन भी शामिल हैं. जो दिल्ली–गया, सहरसा–अमृतसर, छपरा–दिल्ली और मुज़फ़्फरपुर–हैदराबाद चलेगी. तो इसके साथ ही पूर्णिया– पटना के बीच एक वंदे भारत ट्रेन जल्द शुरू होगी. तो इसके अलावा अहमदाबाद से पटना के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी.

इन शहरों के लिए मिलेंगी फ्लाइट्स
त्योहारों के समय पर देखा जाता है कि फ्लाइट की टिकट काफी महंगी हो जाती है. और इस बार भी अनुमान को यही है. 20 अक्टूबर के बाद से दिल्ली से दरभंगा जाने की टिकटें 9000–10000 रुपये तक चल रही हैं. वहीं अहमदाबाद मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों से भी 10000–17000 रुपये तक की रेंज देखी जा रही है.

इस मौके को देखते हुए तीन एयरलाइंस SpiceJet, IndiGo, Aakash Airlines दरभंगा रूट पर काम कर रही हैं. लेकिन टिकटों की कीमत कम नहीं हुई है. तो पटना के लिए भी अक्टूबर के महीने में त्योहार के समय पर टिकटों की कीमतों में अभी से उछाल देखने को मिल रहा है. अब देखना होगा त्यौहार के समय पर इसमें और बढ़ोतरी तो नहीं होती.

राज्य सरकार चलाएगी स्पेशल बसें
बिहार सरकार के BSRTC ने छठ दिवाली के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं. पूरे त्योहार सीजन में 299 इंटर-स्टेट ब सें चलाई जाएंगी. जिनमें AC और non-AC deluxe बसें हैं. इसके अलावा BSPTC ने भी घोषणा की है कि 1सितंबर से 30 नवंबर तक AC और deluxe बसों का सर्विस शुरू कर दी जाएगी. यह बसें पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुज़फ़्फ़रपुर, गया, पूर्णिया से चलकर दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, कोलकाता जैसे शहरों तक जाएंगी. ऑनलाइन बुकिंग के लिए BSPTC की आधिकारिक वेबसाइट bsrtc.bihar.gov.in पर जाना होगा. तो वहीं इसके लिए helpline 1800-345-7251 भी जारी की गई है. किसी तरह की समस्या होने पर वहां काॅल करके जानकारी ली जा सकती है.

यह भी पढ़ें- 3000 रुपए में सालभर के लिए FASTag पास, अब 200 बार नेशनल हाईवे टोल क्रॉस कर पाएंगे

हैदराबाद: छठ और दिवाली के त्यौहार पर हर साल बिहार जाने के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है. और यही सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा. 20 अक्टूबर को इस साल दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा. तो वहीं उसके बाद 26 अक्टूबर से छठ का त्योहार शुरू होगा. बिहार में छठ का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इन खास मौकों पर बहुत से ऐसे लोग जो अपने घरों से बाहर रह रहे होते हैं. वापस अपने घर त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं. हर साल उनके लिए स्पेशल बसें, ट्रेनें और फ्लाइट की व्यवस्था की जाती है. इस साल क्या है इन चीजों का स्टेटस चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी.

छठ-दिवाली के मौके पर चलाई जाएंगी 12000 स्पेशल ट्रेनें
छठ और दिवाली के विशेष त्यौहार को देखते हुए रेलवे की ओर से इस बार बड़ी सौगात का ऐलान किया गया. रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस त्यौहार के मौके पर बिहार के लिए 12000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. इसमें नए अमृत भारत ट्रेन भी शामिल हैं. जो दिल्ली–गया, सहरसा–अमृतसर, छपरा–दिल्ली और मुज़फ़्फरपुर–हैदराबाद चलेगी. तो इसके साथ ही पूर्णिया– पटना के बीच एक वंदे भारत ट्रेन जल्द शुरू होगी. तो इसके अलावा अहमदाबाद से पटना के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी.

इन शहरों के लिए मिलेंगी फ्लाइट्स
त्योहारों के समय पर देखा जाता है कि फ्लाइट की टिकट काफी महंगी हो जाती है. और इस बार भी अनुमान को यही है. 20 अक्टूबर के बाद से दिल्ली से दरभंगा जाने की टिकटें 9000–10000 रुपये तक चल रही हैं. वहीं अहमदाबाद मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों से भी 10000–17000 रुपये तक की रेंज देखी जा रही है.

इस मौके को देखते हुए तीन एयरलाइंस SpiceJet, IndiGo, Aakash Airlines दरभंगा रूट पर काम कर रही हैं. लेकिन टिकटों की कीमत कम नहीं हुई है. तो पटना के लिए भी अक्टूबर के महीने में त्योहार के समय पर टिकटों की कीमतों में अभी से उछाल देखने को मिल रहा है. अब देखना होगा त्यौहार के समय पर इसमें और बढ़ोतरी तो नहीं होती.

राज्य सरकार चलाएगी स्पेशल बसें
बिहार सरकार के BSRTC ने छठ दिवाली के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं. पूरे त्योहार सीजन में 299 इंटर-स्टेट ब सें चलाई जाएंगी. जिनमें AC और non-AC deluxe बसें हैं. इसके अलावा BSPTC ने भी घोषणा की है कि 1सितंबर से 30 नवंबर तक AC और deluxe बसों का सर्विस शुरू कर दी जाएगी. यह बसें पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुज़फ़्फ़रपुर, गया, पूर्णिया से चलकर दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, कोलकाता जैसे शहरों तक जाएंगी. ऑनलाइन बुकिंग के लिए BSPTC की आधिकारिक वेबसाइट bsrtc.bihar.gov.in पर जाना होगा. तो वहीं इसके लिए helpline 1800-345-7251 भी जारी की गई है. किसी तरह की समस्या होने पर वहां काॅल करके जानकारी ली जा सकती है.

यह भी पढ़ें- 3000 रुपए में सालभर के लिए FASTag पास, अब 200 बार नेशनल हाईवे टोल क्रॉस कर पाएंगे

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATH FESTIVAL 2025AMRIT BHARAT TRAINSFESTIVAL SEASON TRANSPORTछठ और दिवाली 2025RAILWAY SPECIAL TRAINS TO BIHAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

OpenAI जल्द ही भारत में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, नई दिल्ली में शुरू होगी शुरुआत

PM मोदी ने औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का किया उद्घाटन, सीएम नीतीश के साथ हाथ मिलाकर किया अभिवादन

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारतीय महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.