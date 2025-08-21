पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है और भाजपा मिशन मोड में काम कर रही है. बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा ने प्रवासी बिहारी वोटरों को साधने के लिए बड़ा कदम उठाया है. त्योहारों के मौसम में रेलवे ने 12 हजार स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है, जिससे घर वापसी आसान होगी.

दीपावली-छठ पर 12 हजार स्पेशल ट्रेन चलेंगी : केंद्र सरकार ने त्योहारों के दौरान प्रवासी बिहारी की घर वापसी को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. दीपावली और महापर्व छठ के दौरान 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.

सरकार की ओर से सम्राट चौधरी ने दिया धन्यवाद : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को स्पेशल ट्रेन की घोषणा करने पर धन्यावाद दिया है. उन्होंने कहा कि ''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष आग्रह पर बिहार आने-जाने वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने 12 हजार स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है. इसके लिए वो बिहार सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद व्यक्त करते हैं.''

पूर्णिया-पटना वंदे भारत और बुद्ध सर्किट ट्रेन का ऐलान : गयाजी में 22 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया-पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन की घोषणा करेंगे. इससे सीमांचल और कोसी के यात्रियों को राजधानी तक तेज और सीधी सुविधा मिलेगी. बुद्ध सर्किट ट्रेन भी शुरू होगी जो वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, राजगीर, नटेश्वर, गयाजी और कोडरमा को जोड़ेगी.

''22 जुलाई को गयाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया से पटना वंदे भारत ट्रेन की भी घोषणा करेंगे. पुर्णिया और पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन से सीमांचल और कोसी के लोगों को राजधानी तक सीधे और तेज सफर की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही महात्मा बुद्ध के विशेष स्थान, बुद्ध सर्किट को कवर करने के लिए भी ट्रेन का परिचालन किया जाएगा. यह ट्रेन वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर,पटना फतुहा,राजगीर, नटेश्वर, गयाजी कोडरमा तक चलेगी.''- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

बिहार में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नई सौगात : पटना के चारों ओर रिंग रेलवे बनाने की योजना है. बक्सर से लखीसराय तक फोरलेन ट्रैक तैयार होगा. सुलतानगंज-तारापुर-देवघर रेल लाइन का शिलान्यास होगा. साथ ही लौखा में वाशिंगपिट और कई आरओबी का निर्माण होगा.

छूट के साथ राउंड ट्रिप पैकेज लॉन्च : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दीपावली और छठ के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो महीने तक स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. इसके साथ राउंड ट्रिप पैकेज शुरू होगा जिसमें आने-जाने का टिकट एक साथ लेने पर वापसी टिकट पर 20% तक की छूट मिलेगी. यह सुविधा 13 अक्टूबर से 1 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी और सभी ट्रेनों व क्लासों में उपलब्ध होगी.

