पटना : बिहार में चुनाव से पहले SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची में 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस लिस्ट को अब कारण सहित सार्वजनिक किया गया है. इस कदम को मतदाता अधिकारों की पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
65 लाख नामों की लिस्ट प्रकाशित : विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत बिहार में लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं. चुनाव आयोग ने यह सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है, जिसमें प्रत्येक नाम के सामने हटाने का कारण भी स्पष्ट रूप से दिया गया है.
आवश्यक सूचना— Chief Electoral Officer, Bihar (@CEOBihar) August 17, 2025
दिनांक: 17.08.2025 pic.twitter.com/jKdq0vdAZX
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जारी हुई सूची : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, सूची को जिला स्तर पर भी उपलब्ध कराया गया है ताकि प्रभावित मतदाता अपने नाम पुनः शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकें. इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदाता अपने अधिकार सुरक्षित रख सकेंगे.
एक महीने का दावा समय: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि सूची प्रकाशित होने के बाद प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को एक महीने का समय दिया गया है. इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने नाम को पुनः सूची में जोड़ने का दावा कर सकता है.
बिहार निर्वाचन आयोग की पुष्टि : बिहार निर्वाचन आयोग ने ट्वीट कर इस जानकारी की पुष्टि की है और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सूची को संबंधित वेबसाइटों पर प्रदर्शित करें और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए.
चुनाव निष्पक्षता की दिशा में कदम: इस कार्रवाई से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी. मतदाता अधिकार सुरक्षित रहेंगे और किसी भी तरह की अनियमितता को रोका जा सकेगा. मतदाता और आम लोग बिहार निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी सूची और हटाए गए नामों के कारणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाएं: राजनीतिक पार्टियां और विपक्षी दल इस कदम को लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ पार्टियों ने इसे वोटरों पर असर डालने का प्रयास बताया है. बिहार में महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा निकालकर लोगों को कथित वोट चोरी से जागरूक कर रहा है.
सूची में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका : बिहार में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर संशोधन ने चुनावी माहौल को नई दिशा दी है. अब यह देखना होगा कि कितने प्रभावित मतदाता अपने नाम को पुनः सूची में जोड़ने में सफल होते हैं और इसका चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ता है?
