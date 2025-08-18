पटना : बिहार में SIR को लेकर सियासत तेज हो गई है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी नेताओं पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाते हुए हलफनामा देने या फिर देश की जनता से माफी मांगने की बात कही थी.

तेजस्वी का सीईसी पर निशाना : तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता की तुलना चंडीगढ़ मेयर चुनाव में प्रिजाइडिंग अफसर रहे अनिल मसीह से कर दी. उन्होंने लिखा कि “वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बेईमानी करने वाले अनिल मसीह से बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं.”

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में प्रिजाइडिंग अफसर से CEC की तुलना : तेजस्वी ने कहा कि जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों की बेईमानी करते हुए प्रिजाइडिंग अफसर अनिल मसीह पकड़े गए थे, उसी तरह आज निर्वाचन आयोग काम कर रहा है. उनके अनुसार आयोग की विश्वसनीयता बचाने की जिम्मेदारी अब अधिकारियों पर नहीं बल्कि जनता पर आ गई है.

हलफनामा देने की मांग : नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से हलफनामा देने की मांग की है. तेजस्वी ने कहा कि उन्हें यह लिखित देना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद भाजपा सरकार द्वारा दिया जाने वाला कोई लाभकारी पद वह स्वीकार नहीं करेंगे.

मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

देश छोड़ने पर तंज : तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक और एफिडेविट देना चाहिए कि वह देश छोड़कर भागेंगे नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश के सामने यह साफ हो गया है कि चुनाव आयोग बेईमानी से काम कर रहा है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल : तेजस्वी यादव ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आयोग ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि बचकाना बयान दिया. तेजस्वी का कहना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिस तरह का जवाब दे रहे थे, वैसा कोई नर्सरी का बच्चा भी दे सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह बयान अमित शाह और पीएमओ के इशारे पर दिया गया.

