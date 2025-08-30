ETV Bharat / bharat

'बिहार में एक घर में रहते हैं 947 लोग', राहुल गांधी के दावे की क्या है सच्चाई? ग्रामीणों से सुनिये - BIHAR SIR

क्या बिहार में एक ही मकान में 947 लोग रहते हैं? राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का दावा किया है. पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट..

गया में मकान संख्या 6 में 947 लोग? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2025 at 6:00 PM IST

12 Min Read

गया: कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' पर निकले हैं. तेजस्वी यादव के साथ वह लगातार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठा रहे हैं. इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दावा किया कि गया में एक ही मकान में 947 लोग रहते हैं. हालांकि उनके आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है.

एक मकान में बसा पूरा गांव: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 28 अगस्त को अपने एक्स हैंडस पर एक पोस्ट शेयर किया था. जिसमें दावा किया कि गया के निदानी गांव में एक ही मकान में 947 लोग रहते हैं. उन्होंने तंज भरे लहजे में लिखा, 'EC का जादू देखो, एक मकान में बसा पूरा गांव.' कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि बोधगया के निदानी गांव के बूथ नंबर 161 में आधिकारिक वोटर लिस्ट में 947 वोटर एक ही घर (मकान नंबर 6) में रहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि निदानी में सैकड़ों घर और परिवार हैं लेकिन लिस्ट में पूरा गांव एक काल्पनिक मकान में समा गया.

EC ने आरोपों को किया खारिज: हालांकि चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज कर दिया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी ने अपने एक्स हैंडल पर इसका जवाब दिया है. इसमें बताया गया, 'कई गांवों में गृह संख्या आवंटित नहीं होती है, जिसके कारण वोटर रोल में सांकेतिक गृह संख्या दी जाती है. जिन मतदाताओं का उल्लेख किया गया है, सभी गांव में मौजूद हैं और सही वोटर हैं. निदानी गांव के 161 बूथ संख्या के वोटर स्वयं स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं.'

क्या है मकान नंबर-6 की सच्चाई?: राहुल गांधी के आरोपों और चुनाव आयोग की सफाई के बावजूद विवाद गहराता जा रहा है. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम सच्चाई की पड़ताल करने निदानी गांव पहुंची. वहां जाकर मालूम हुआ कि ग्रामीण भी इस बात से दुखी हैं कि मतदाता सूची में इस तरह की लापरवाही बरती गई है. वे लोग भावुक कहते हैं कि हम लोग फर्जी वोटर नहीं हैं. अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो इसे सुधारा जाए.

निदानी गांव से सरताज की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

'ये सच नहीं है..': 18 अगस्त को राहुल गांधी गया से होकर गुजरे थे. उनकी यात्रा निदानी गांव से 50 किलोमीटर दूर से ही निकल गई थी लेकिन अब 10 दिनों के बाद इस गांव की हर तरफ चर्चा हो रही है. ग्रामीण शिव कुमार पासवान कहते हैं कि विभागीय कर्मियों के कारण हम लोग पिछले दो-दिनों से परेशान हैं. रात में आकर प्रशासन के लोगों ने भी जानकारी ली थी. मकान संख्या 6 में 947 लोग रहते हैं, ये वोटर लिस्ट में अंकित किया गया है लेकिन यह सच नहीं है. वे कहते हैं कि जिस मकान संख्या 6 को इतने लोगों का पता बताया गया है, वैसा ही घर हमारे गांव में नहीं है.

"मतदाताओं के पते में मकान संख्या 6 ही अंकित है लेकिन मकान संख्या 6 गांव में कहां और किस का है? मकान संख्या 6 पर 946 लोगों में मालिकाना हक चुनाव आयोग किस को दिलाएगा ? ये तो हम लोगों को भी पता नहीं है. गांव के लोगों के लिए ये तो मजाक बना कर रख दिया गया है. विभागीय कर्मी के कारण हम लोग परेशान हो गए हैं. कभी प्रशासन तो कभी नेता और अब पत्रकार आकर एक ही सवाल पूछते रहते हैं."- शिव कुमार पासवान, ग्रामीण, निदानी गांव

निदानी गांव के ग्रामीण (ETV Bharat)

बूथ संख्या 161, मकान संख्या 6: निदानी गांव में 200 से अधिक घर होंगे. स्थानीय लोगों के अनुसार पूरे निदानी गांव में लगभग 2500 लोग रहते हैं. गांव में 3 बूथ हैं. बूथ संख्या 161 में सब से अधिक 947 लोग हैं. गांव के मंदिर के पास बैठे बुजुर्गों से जब हमारी टीम ने पूछा कि मकान संख्या 6 कहां है, जिसमें 947 लोग रहते हैं? तो सभी लोग हंसने लगे. फिर एक शख्स ने कहा कि साहब आज के जमाने में एक परिवार के लोग एक साथ एक छत के नीचे नहीं रहते हैं. वे आगे कहते हैं कि कभी ऐसा परिवार देखा है, जिसमें अलग-अलग जातियों के लोग होते हों?

राहुल गांधी का आरोप पता है आपको?: इस सवाल पर ग्रामीण कहते हैं कि उसी रात प्रखंड से भी अधिकारी आए थे. वोटर लिस्ट में हम लोगों ने देखा कि शिव पासवान, नागेन्द्र यादव, उदय राम, सेवता गुप्ता , रामाशीष मांझी, संजीवन रविदास और सुरेंद्र सिंह समेत गांव के 13 जातियों के 947 लोग एक ही मकान संख्या 6 में निवास करते हैं.

राहुल गांधी (ETV Bharat)

'फर्जी वोटर नहीं हैं हमलोग': कथित मकान संख्या-6 के सुरेंद्र सिंह कहते हैं यह एकदम अफवाह है. वोटर लिस्ट में गांव के लोगों के नाम हैं. यहां कोई फर्जी वोटर नहीं है. जो यहां से स्थानांतरित हो गए हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम हटा दिया गया है और उसकी सूची स्कूल पर लगी हुई है. वे सवालिया लहजे में पूछते हैं कि आज के समय में कहां फर्जी वोटर मिलेंगे?

"साहब यह क्या संभव है. टूटते बिखरते परिवार के दौर में 13 जातियों के लोग एक मकान में रहते हों, चुनाव आयोग का नियम क्या है? कैसे मकान संख्या निर्धारित किया जाता है? ये तो हम नहीं जानते लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बड़का मजाक हो गइल है हमनी के साथ."- सुरेंद्र सिंह, ग्रामीण

मंदिर के पास बैठे निदानी के लोग (ETV Bharat)

'मामले की जांच करवा लें': सुरेंद्र सिंह आगे कहते हैं कि यहां वोटर फर्जी हैं या वास्तविक वोटर हैं, इसकी जांच की आवश्यकता है तो कर ली जाए लेकिन गांव का मजाक नहीं बनाया जाए. इसी बीच मोटरसाइकिल पर बैठे नागेंद्र यादव कहते हैं, 'बीएलओ से पूछिए कैसे कर दिया? लिखाए कुछ और लिख रहा है कुछ. बीएलओ ने संख्या भरी थी कि नहीं, ये तो अधिकारी बताएंगे. हमतो कहेंगे कि विपक्ष खुद ही आकर जांच कर लें.'

'इसी गांव में रहते थे हमारे पूर्वज': वहीं, गांव के अजय कुमार कहते हैं कि हम लोग के पूर्वज भी इसी गांव में सालों से रहते आ रहे हैं. अफवाह फैलाई गई है कि एक मकान में इतने लोग रहते हैं, जोकि सही में संभव भी नहीं है. वे कहते हैं कि एक मकान में इतने लोगों का नाम शामिल करना मिस्टेक हो सकता है. हम लोग तो वोटर लिस्ट में देख रहे हैं कि गांव के लोगों का ही नाम है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगर सवाल उठा रहे हैं तो स्थानीय स्तर पर वो खुद जांच कराएं.

निदानी गांव (ETV Bharat)

गांव के 65 वर्षीय अमिरत सिंह कहते हैं कि यहां किसी घर में ही 10 से अधिक लोग होंगे, फिर 947 लोग एक मकान में कहां से हो सकते? वे कहते हैं कि हम जिस टोले में रहते हैं, उस में तो हमारे पूरे टोले में इतनी संख्या नहीं होगी. रामबली, ज्ञानचंद पासवान और पंकज कुमार का भी भी कही कहना था. वोटर लिस्ट के मुताबिक तीनों का मकान नंबर 6 है लेकिन यह आपस में रिश्तेदार नहीं हैं और न ही एक जाति के हैं. उनके घर भी एक दूसरे से अलग हटकर है.

"पांच साल पहले उनके मकान का क्रमांक संख्या 801 था. पता नहीं कैसे इस बार 6 हो गया है लेकिन लोग बताते हैं कि पहले भी बहुत सारे लोगों के मकान संख्या वोटर लिस्ट में 6 ही थे. 2024 के लोकसभा में मकान संख्या कितना था, हमको ध्यान नहीं है लेकिन हमारे मकान की संख्या 5 सालों पहले 801 थी."- पंकज कुमार, ग्रामीण

तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी (ETV Bharat)

गांव में गृह संख्या कहां होती है?: गांव के मंदिर के पीछे एक मकान में रहने वाली रिंकी कुमारी कहती हैं कि गांव में गृह संख्या नहीं होती है लेकिन जो बताया जा रहा है कि सभी का नाम एक गृह संख्या में दिया गया है वो गलत है. हालांकि वो कहती हैं कि ये अभी का मामला नहीं है, बल्कि पुनरीक्षण से पहले से मकान संख्या 6 ही चला आ रहा है.

"हमारे परिवार के सभी लोगों का नाम है और मकान संख्या 6 ही है. मकान संख्या का मसला है तो उस में सुधार होना चाहिए. फर्जी वोटर तो नहीं हैं, ये अफवाह है और एक घर में इतने लोग नहीं रहते हैं, वार्ड संख्या 11 में 900 से ज्यादा लोगों का नाम है."- रिंकी कुमारी, ग्रामीण

निदानी में एक ही मकान में 947 लोगों के नाम (ETV Bharat)

क्या बोले BLO?: इस बारे में बीएलओ अरुण कुमार कहते हैं कि वह डेढ़ साल पहले ही इस गांव के बीएलओ बने हैं. उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है. जब वह वोटर पुनरीक्षण के तहत कार्य कर रहे थे, उससे पहले से वोटरों के नाम के साथ उनके मकान का नंबर 6 ही था. वे कहते हैं कि वोटर पुनरीक्षण में मकान नंबर डालने का ऑप्शन ही नहीं था. हालांकि इसे सुधारने के लिए ब्लॉक लेवल पर मीटिंग में अफसर से भी हमने कहा था.

अरुण कुमार कहते हैं कि उनसे पहले सुशील कुमार मांझी बीएलओ थे, जबकि उनसे पूर्व में भरत प्रसाद यादव भी बीएलओ रह चुके हैं. भरत प्रसाद अब सेवानिवृत हो चुके हैं. उन्होंने जब उनसे मकान संख्या 6 के बारे में बात की थी, तब भरत ने कहा था कि मकान संख्या 6 उनसे भी पहले से अंकित है.

हमने दिया मकान का अलग नंबर: अरुण कुमार फिलहाल प्राथमिक विद्यालय डोमन बीघा में शिक्षक हैं. डोमन बीघा निदानी गांव का एक टोला है लेकिन निदानी गांव से उसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर है. अरुण कहते हैं कि जब वह डेढ़ साल पहले बीएलओ बने थे, तब उनके बूथ का नंबर 132 था. SIR से पहले वोटर लिस्ट में जब नाम जुड़ने का कार्य हो रहा था, तब उन्होंने मकान संख्या 6 से आगे यानी कि 7 से 14 तक अंकित किया था.

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी (ETV Bharat)

पहले 1434 मतदाता थे, 157 नाम हटे: बीएलओ अरुण कुमार के अनुसार गांव में SIR से पहले बूथ संख्या 132 पर कुल वोटर की संख्या 1434 थी, जिसमें 157 वोटरों का नाम हटाया गया है. इनमें वह वोटर हैं, जिनका नाम डबिंग था या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर जो दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए हैं. 157 वोटरों के नाम हटाए जाने के बाद 1277 वोटरों की संख्या बची थी.

निदानी गांव के लोग (ETV Bharat)

1277 वोटरों में अब दो बूथ बनाए गए हैं. जिनमें पहले का बूथ 132 से बदल कर 161 हो गया है और उस में कुल वोटर 947 हैं. वहीं दूसरा जो बूथ बनाया गया है, वो बूथ संख्या 162 है. इसमें कुल वोटरों की संख्या 330 है. 161 बूथ संख्या में उन सभी का नाम आ गया है. जिनका मकान नंबर पहले से 6 था. जिनका मकान नंबर नहीं था, उनका नाम बूथ संख्या 162 में चला गया है. वैसे गांव के स्कूल में कुल 3 बूथ हैं. जिनमें एक बूथ संख्या 163 है. निदानी के दूसरे टोलों मानिकचक, मोहनिया, बिशनपुर, लक्ष्मीपुर और डोमन बीघा के रहने वाले लोगों का नाम है.

"हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पुनरीक्षण का कार्य किया है. डेढ़ सालों में हमने कुछ नए वोटर का नाम जोड़ा था और जो यहां से स्थानांतरित हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम हटाए हैं. एक भी फर्जी वोटर नहीं है, कोई भी कभी भी जांच कर सकता है."- अरुण कुमार, बीएलओ

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)

क्या है मकान संख्या-6 का सच?: ईटीवी भारत की पड़ताल में ये बात निकलकर आई कि कांग्रेस की ओर से जो कहा गया है कि मकान संख्या 6 में 947 वोटरों के नाम हैं, वह तो सही है लेकिन ये सही नहीं है कि फर्जी वोटर हैं. ग्राउंड रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि ये सभी गांव के असली वोटर हैं. सांकेतिक रूप से मकान संख्या 6 दर्ज होने के कारण इस तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं, लिहाजा प्रशासन को इस त्रुटि को जल्द से जल्द दूर करने की दिशा में काम करना चाहिए.

