ETV Bharat / bharat

'मुजफ्फरपुर मेयर और उनके रिश्तेदार के दो-दो ईपिक नंबर' तेजस्वी यादव का दावा - BIHAR SIR CONTROVERSY

बिहार में EPIC नंबर का मामला मुद्दा बनता जा रहा है. अब एक ओर बीजेपी की महिला नेता का दो-दो एपिक नंबर सामने आया है.

Bihar SIR controversy
मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू (Social Media Profile)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2025 at 10:59 AM IST

3 Min Read

पटना: पहली बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दो-दो एपिक नंबर सामने आया था. इसके बाद बीजेपी नेता डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का दो विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में नाम सामने आया है. अब इस बार बिहार के एक और बीजेपी की महिला नेता का दो-दो एपिक नंबर सामने आया है.

मुजफ्फरपुर मेयर का दो एपिक नंबर: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसका खुलासा सोशल मीडिया के माध्यम से किया है. उन्होंने बताया कि 'श्रीमती निर्मला साहू बीजेपी की बड़ी नेत्री और मुजफ्फरपुर की मेयर हैं. इनके पास एक दो EPIC ID REM1251917 और GSB1835164 है.

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

एक विधानसभा में दो जगह वोटर: तेजस्वी ने बताया कि निर्मला देवी एक ही विधानसभा में दो अलग-अलग बूथ पर दो अलग-अलग वोटर हैं. दो अलग-अलग EPIC कार्ड में इनकी दो अलग-अलग उम्र है. इन्होंने दो अलग-अलग गणना फॉर्म भी भरे हैं. मतदाता सूची पुनरीक्षण में इन्होंने दो अलग-अलग फॉर्म पर दो अलग-अलग हस्ताक्षर भी किए होंगे.

'चुनाव आयोग पर सवाल': तेजस्वी ने सवाल उठाया कि इन दो अलग-अलग फॉर्म पर चुनाव आयोग ने साइन किया या मेयर ने ने हस्ताक्षर की है. चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित नई ड्राफ्ट सूची में दो अलग-अलग EPIC Card के साथ, दो अलग-अलग उम्र के साथ, एक ही विधानसभा में इनके दो अलग अलग वोट कैसे बन गए?

चुनाव आयोग की मिलीभगत: तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ये चुनाव आयोग की मिलीभगत है. उन्होंने कहा कि निर्मला साहू के दो देवर हैं, मनोज कुमार और दिलीप कुमार उनके भी दो-दो अलग-अलग एपिक कार्ड के साथ दो दो अलग-अलग बूथ में दोनों अलग-अलग वोटर बने है।

"जब चुनाव आयोग एक ही विधानसभा में खुद ऐसा कर रहा है तो फिर SIR का क्या मतलब? इसका अर्थ है कि चुनाव आयोग बीजेपी समर्थकों के एक ही घर में अनेक फर्जी वोट बनवा रहा है." -तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

'चुनाव आयोग की बेईमानी': तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि निर्मला साहू बीजेपी की मुजफ्फरपुर से संभावित प्रत्याशी हैं. तो क्या चुनाव आयोग इसलिए इनकी मदद के लिए इनके पक्ष में फर्जी वोटर बना रहा है चुनाव आयोग विपक्ष के वोट काटने में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. बीजेपी के पक्ष में जोड़े जा रहा है. यह चुनाव आयोग की बेईमानी नहीं है तो क्या है?

हमें 15 सीटों में जबरन हराया गया: बिहार की जनता 2020 से जानती है कि ये लोग वोट चोर हैं. मात्र 12,756 वोट के अंतर से धांधली कर इन्होंने हमें 15 सीटों में जबरन चुनाव हरवा दिया. अबकी बार जनता इनका ऐसा इलाज करेगी और भगाएगी कि इनके साथ-साथ इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी.

मोदी जी की कोई करिश्मा नहीं: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहीं कोई करिश्मा नहीं है. ये लोग चुनाव आयोग जैसी सवैधानिक संस्थानों के बल पर धांधली और हेराफेरी कर वोटों की चोरी कर सरकार बना रहे.

ये भी पढ़ें:

पटना: पहली बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दो-दो एपिक नंबर सामने आया था. इसके बाद बीजेपी नेता डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का दो विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में नाम सामने आया है. अब इस बार बिहार के एक और बीजेपी की महिला नेता का दो-दो एपिक नंबर सामने आया है.

मुजफ्फरपुर मेयर का दो एपिक नंबर: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसका खुलासा सोशल मीडिया के माध्यम से किया है. उन्होंने बताया कि 'श्रीमती निर्मला साहू बीजेपी की बड़ी नेत्री और मुजफ्फरपुर की मेयर हैं. इनके पास एक दो EPIC ID REM1251917 और GSB1835164 है.

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

एक विधानसभा में दो जगह वोटर: तेजस्वी ने बताया कि निर्मला देवी एक ही विधानसभा में दो अलग-अलग बूथ पर दो अलग-अलग वोटर हैं. दो अलग-अलग EPIC कार्ड में इनकी दो अलग-अलग उम्र है. इन्होंने दो अलग-अलग गणना फॉर्म भी भरे हैं. मतदाता सूची पुनरीक्षण में इन्होंने दो अलग-अलग फॉर्म पर दो अलग-अलग हस्ताक्षर भी किए होंगे.

'चुनाव आयोग पर सवाल': तेजस्वी ने सवाल उठाया कि इन दो अलग-अलग फॉर्म पर चुनाव आयोग ने साइन किया या मेयर ने ने हस्ताक्षर की है. चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित नई ड्राफ्ट सूची में दो अलग-अलग EPIC Card के साथ, दो अलग-अलग उम्र के साथ, एक ही विधानसभा में इनके दो अलग अलग वोट कैसे बन गए?

चुनाव आयोग की मिलीभगत: तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ये चुनाव आयोग की मिलीभगत है. उन्होंने कहा कि निर्मला साहू के दो देवर हैं, मनोज कुमार और दिलीप कुमार उनके भी दो-दो अलग-अलग एपिक कार्ड के साथ दो दो अलग-अलग बूथ में दोनों अलग-अलग वोटर बने है।

"जब चुनाव आयोग एक ही विधानसभा में खुद ऐसा कर रहा है तो फिर SIR का क्या मतलब? इसका अर्थ है कि चुनाव आयोग बीजेपी समर्थकों के एक ही घर में अनेक फर्जी वोट बनवा रहा है." -तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

'चुनाव आयोग की बेईमानी': तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि निर्मला साहू बीजेपी की मुजफ्फरपुर से संभावित प्रत्याशी हैं. तो क्या चुनाव आयोग इसलिए इनकी मदद के लिए इनके पक्ष में फर्जी वोटर बना रहा है चुनाव आयोग विपक्ष के वोट काटने में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. बीजेपी के पक्ष में जोड़े जा रहा है. यह चुनाव आयोग की बेईमानी नहीं है तो क्या है?

हमें 15 सीटों में जबरन हराया गया: बिहार की जनता 2020 से जानती है कि ये लोग वोट चोर हैं. मात्र 12,756 वोट के अंतर से धांधली कर इन्होंने हमें 15 सीटों में जबरन चुनाव हरवा दिया. अबकी बार जनता इनका ऐसा इलाज करेगी और भगाएगी कि इनके साथ-साथ इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी.

मोदी जी की कोई करिश्मा नहीं: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहीं कोई करिश्मा नहीं है. ये लोग चुनाव आयोग जैसी सवैधानिक संस्थानों के बल पर धांधली और हेराफेरी कर वोटों की चोरी कर सरकार बना रहे.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

TEJASHWITEJASHWI YADAVMUZAFFARPUR MAYOR NIRMALA SAHUमुजफ्फरपुर मेयर निर्मला साहूBIHAR SIR CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: किसका खेल बिगाड़ेंगे मुस्लिम वोटर, RJD और AIMIM में गठबंधन नहीं होने से किसे मिलेगा फायदा?

विधानसभा चुनाव को लेकर BJP का 'फुलप्रूफ' प्लान, 5 प्रक्षेत्र में बांटकर बिहार को साधने की तैयारी

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

भारत छोड़ो आंदोलन में पटना के युवाओं की क्रांतिकारी भूमिका, 83 वर्ष पहले गूंजी थी 'करो या मरो' की हुंकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.